Полицай е ранен при нападение с нож до американското посолство в Токио

Мъж с нож е бил арестуван до посолството на САЩ в Токио, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.
По време на инцидента полицейски служител за борба с безредиците е ранен, но към момента не е ясно каква е степента на нараняванията му.
Мотивът за нападението също остава неизвестен.
Инцидентът се случва само дни преди планираното посещение на президента на САЩ Доналд Тръмп в японската столица. По време на визитата си от 27 до 29 октомври, Тръмп ще се срещне с японския император Нарухито и новоизбрания премиер Санае Такаичи.
За осигуряване на сигурността по време на престоя на американския лидер, полицейското управление на Токио е мобилизирало до 18 000 допълнителни служители.
1 Варна 3
Коментиран от #6
10:51 24.10.2025
2 Разберете това
10:52 24.10.2025
4 Наблюдател
10:55 24.10.2025
6 Но е бил
До коментар #1 от "Варна 3":от украински произход за заблуда на противника.
11:29 24.10.2025