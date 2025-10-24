Полицай е ранен при нападение с нож до американското посолство в Токио

Мъж с нож е бил арестуван до посолството на САЩ в Токио, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

По време на инцидента полицейски служител за борба с безредиците е ранен, но към момента не е ясно каква е степента на нараняванията му.

Мотивът за нападението също остава неизвестен.

Инцидентът се случва само дни преди планираното посещение на президента на САЩ Доналд Тръмп в японската столица. По време на визитата си от 27 до 29 октомври, Тръмп ще се срещне с японския император Нарухито и новоизбрания премиер Санае Такаичи.

За осигуряване на сигурността по време на престоя на американския лидер, полицейското управление на Токио е мобилизирало до 18 000 допълнителни служители.