Новини
Свят »
Япония »
Полицай е ранен при нападение с нож до американското посолство в Токио

Полицай е ранен при нападение с нож до американското посолство в Токио

24 Октомври, 2025 10:46, обновена 24 Октомври, 2025 10:49 563 6

  • полицай-
  • нападение-
  • нож-
  • американското посолство-
  • токио

Полицай е ранен, мотивът за нападението остава неясен преди визитата на Тръмп

Полицай е ранен при нападение с нож до американското посолство в Токио - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Мъж с нож е бил арестуван до посолството на САЩ в Токио, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

По време на инцидента полицейски служител за борба с безредиците е ранен, но към момента не е ясно каква е степента на нараняванията му.

Мотивът за нападението също остава неизвестен.

Инцидентът се случва само дни преди планираното посещение на президента на САЩ Доналд Тръмп в японската столица. По време на визитата си от 27 до 29 октомври, Тръмп ще се срещне с японския император Нарухито и новоизбрания премиер Санае Такаичи.

За осигуряване на сигурността по време на престоя на американския лидер, полицейското управление на Токио е мобилизирало до 18 000 допълнителни служители.


Япония
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    2 4 Отговор
    Поредният руски агент е ранил ченге.

    Коментиран от #6

    10:51 24.10.2025

  • 2 Разберете това

    4 1 Отговор
    За каквото и да е престъпление се наказва с екзекуция там

    10:52 24.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Наблюдател

    1 0 Отговор
    Избирателите на Пеевски и Баце направиха пари от гурбет и започнаха да ходят на екскурзии .

    10:55 24.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Но е бил

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    от украински произход за заблуда на противника.

    11:29 24.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания