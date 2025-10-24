Берлин предупреди: Репресиите на Тръмп срещу картелите може да насочат наркотрафика към Европа

Федералният комисар на германското правителство по въпросите на наркотиците и зависимостите Хендрик Щрек предупреди, че репресиите на администрацията на Доналд Тръмп срещу наркокартелите в Латинска Америка могат да доведат до пренасочване на наркотрафика към Европа и особено Германия, предаде ДПА, цитирана от БТА.
"По-твърдите мерки на американската администрация срещу картелите в Колумбия и Венецуела вероятно няма да облекчат ситуацията в Европа и Германия - напротив," заяви Щрек в интервю за в. „Билд“.
Той обясни, че престъпните мрежи обикновено реагират с нови маршрути, транзитни страни и по-силни заместители на дрогата.
"За Германия това може да означава промяна в маршрутите за трафик по море и суша, както и в начина на разпространение чрез дигиталното пространство," добави комисарят.
Щрек подчерта, че страната вече е изправена пред изключително динамични структури на организираната престъпност, особено в интернет.
Предупреждението идва на фона на серия американски удари срещу плавателни съдове в Карибския басейн, за които Вашингтон твърди, че превозват наркотици. Според информации при операциите са загинали десетки хора.
Хендрик Щрек, вирусолог и имунолог, станал известен по време на ковид пандемията, заяви, че ситуацията на пазара на наркотици е изключително напрегната.
"Изправени сме пред задаваща се криза с наркотиците," каза той.
Комисарят посочи, че кокаинът, крекът и синтетичните наркотици са лесно достъпни, а цените им спадат - тенденция, която увеличава както достъпността, така и риска от зависимост.
"Употребяващите стават все по-млади - 14-процентното увеличение на смъртните случаи, свързани с наркотици, сред хората под 30 години е ясен предупредителен сигнал," допълни Щрек.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ми репресирайте
Коментиран от #6
12:43 24.10.2025
3 ...не било пудра захар
12:43 24.10.2025
4 Умирам от смях
12:43 24.10.2025
5 Хаха
12:44 24.10.2025
6 Некой
До коментар #2 от "Ми репресирайте":Как бе, всичките либерали пак ще лобират в европарламента, че били супер репресирани.
12:44 24.10.2025
7 Моля???
Къде сте вид бе зелено?
Тръмп пак ви е виновен, че сте некомпетенти и полумекотели, че не си контролирате границите за наркотрафиканти и други нелегални?!
12:45 24.10.2025
8 В бг територията
Коментиран от #14
12:47 24.10.2025
9 Зелю съм
12:48 24.10.2025
10 ООрана държава
12:49 24.10.2025
11 Репресиите на Тръмп срещу картелите
Репресиите
или ти си го добави?
който и да е от вас не се изказва грамотно
защото репресии има срещу невинни хора
а не срещу престъпници
12:52 24.10.2025
12 Долу ЕС
12:54 24.10.2025
13 Репресиите дрън, дрън..
13:02 24.10.2025
14 Несъгласен
До коментар #8 от "В бг територията":Аз имам десетки познати и нито един не е зависим от тези гадости. По твоята логика трябваше половината да са.
13:07 24.10.2025
15 Баце ЕООД
Коментиран от #16
13:09 24.10.2025
16 И добави още
До коментар #15 от "Баце ЕООД":Че в западна Европа и в САЩ, те "постоянно се борят с разпространението и търговията на дрогата, но все НЕ могат да се справят.."!
Ха-ха-ха! Тези ни мислят за тъпи! Ако сериозно се бореха, да са успели до сега. Даже в Народна Република България бай Тошо се беше справил, а тези? А те, от както ги има тези (западнали) страни, все "се борят" и все "не можели да се справят"....!
13:13 24.10.2025
17 Арети
13:22 24.10.2025
18 Арети
Не си прав това е зараза ако картелите се насочат към Европа ще стане страшно може и цената да падне на наркотицте и зависимите никога няма да могат да се спасят от тази напаст наречена смърт!!!
13:41 24.10.2025