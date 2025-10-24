Берлин предупреди: Репресиите на Тръмп срещу картелите може да насочат наркотрафика към Европа

Федералният комисар на германското правителство по въпросите на наркотиците и зависимостите Хендрик Щрек предупреди, че репресиите на администрацията на Доналд Тръмп срещу наркокартелите в Латинска Америка могат да доведат до пренасочване на наркотрафика към Европа и особено Германия, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"По-твърдите мерки на американската администрация срещу картелите в Колумбия и Венецуела вероятно няма да облекчат ситуацията в Европа и Германия - напротив," заяви Щрек в интервю за в. „Билд“.

Той обясни, че престъпните мрежи обикновено реагират с нови маршрути, транзитни страни и по-силни заместители на дрогата.

"За Германия това може да означава промяна в маршрутите за трафик по море и суша, както и в начина на разпространение чрез дигиталното пространство," добави комисарят.

Щрек подчерта, че страната вече е изправена пред изключително динамични структури на организираната престъпност, особено в интернет.

Предупреждението идва на фона на серия американски удари срещу плавателни съдове в Карибския басейн, за които Вашингтон твърди, че превозват наркотици. Според информации при операциите са загинали десетки хора.

Хендрик Щрек, вирусолог и имунолог, станал известен по време на ковид пандемията, заяви, че ситуацията на пазара на наркотици е изключително напрегната.

"Изправени сме пред задаваща се криза с наркотиците," каза той.

Комисарят посочи, че кокаинът, крекът и синтетичните наркотици са лесно достъпни, а цените им спадат - тенденция, която увеличава както достъпността, така и риска от зависимост.

"Употребяващите стават все по-млади - 14-процентното увеличение на смъртните случаи, свързани с наркотици, сред хората под 30 години е ясен предупредителен сигнал," допълни Щрек.