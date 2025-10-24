Тръмп заяви, че няма да иска одобрение от Конгреса за нови военни действия срещу наркокартелите

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че не възнамерява да търси одобрението на Конгреса, за да нареди допълнителни атаки срещу наркотрафикантите, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Не мисля, че непременно трябва да поискаме обявяване на война“, каза Тръмп пред репортери. „Просто ще убием хората, които внасят наркотици в страната ни“, добави той, отговаряйки на въпрос защо не е поискал официално разрешение от Конгреса, след като вече е обявил война на наркокартелите.

Според американската конституция президентът е върховен главнокомандващ на въоръжените сили, но само Конгресът има правомощията да обявява война. На практика обаче много президенти са заобикаляли тази процедура, използвайки други правни механизми за военни действия.

Тръмп намекна, че борбата с наркокартелите ще се води не само по море, но и по суша, като допълни, че „може“ да информира Конгреса за следващите стъпки. „Но не мисля, че те биха имали нещо против това“, каза той.

Президентът не уточни кога и къде ще бъдат проведени следващите операции. През последните седмици американската армия атакува лодки в Карибско море и Тихия океан, за които се смята, че са превозвали наркотици.

По данни на медии над 30 души са загинали при тези удари, което предизвика критики, тъй като Белият дом все още не е представил правна обосновка за действията.