Новини
Свят »
САЩ »
Шътдаун! Пентагонът получи анонимно дарение от $130 млн. за заплати и обезщетения на военнослужещите

Шътдаун! Пентагонът получи анонимно дарение от $130 млн. за заплати и обезщетения на военнослужещите

25 Октомври, 2025 08:08 1 430 19

  • пийт хегсет-
  • сащ-
  • пентагон-
  • шътдаун-
  • доналд тръмп

От 1 октомври правителството на САЩ частично спря работата си поради неодобрения бюджет

Шътдаун! Пентагонът получи анонимно дарение от $130 млн. за заплати и обезщетения на военнослужещите - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Пентагонът съобщи, че е получил анонимно дарение в размер на 130 милиона долара за изплащане на компенсации на военните по време на шътдауна в САЩ. Това съобщи говорителят на ведомство Шон Парнел, цитиран от "Блумбърг".

"Дарението е направено при условие, че ще бъде използвано за компенсиране на разходите за заплати и обезщетения на военнослужещите", уточни говорителят на Пентагона.

Дарението може да се превърне в поредния "съмнителен ход" на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, която използва шътдауна за засилване на контрола над държавните структури, коментира "Блумбърг".

Личността на дарителя и мотивите му също остават под въпрос. Анонимният дарител е превел 130 милиона долара, предлагайки да покрие "всякакъв дефицит, който може да възникне в армията". Тръмп го е описал само като "приятел" и "патриот, който не търси признание", отбеляза "Блумбърг".

Общата сума от 130 милиона долара ще покрие малка част от фонда за заплати на около 1,3 милиона действащи военнослужещи в САЩ.

От 1 октомври правителството на САЩ частично спря работата си поради неодобрения бюджет.

Тръмп заяви, че може да използва този период за съкращаване на персонала на държавните органи и плащанията към тях, като хвърли вината за кризата върху демократите. Белият дом използва ситуацията, за да се откаже от програми, които са непопулярни сред републиканците.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЗА ЗЕЛЕНСИК НАЛИ ИМА ПАРА

    9 2 Отговор
    Да съм спокоен.

    Коментиран от #2

    08:09 25.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "ЗА ЗЕЛЕНСИК НАЛИ ИМА ПАРА":

    Росен Желязков без разрешение от парламента тегли 14 млрд за Украйна които ще плащаме 45 години.

    Коментиран от #17

    08:14 25.10.2025

  • 3 факуса

    10 0 Отговор
    ха ха нарко картелите плащат на пентагона заплатите,ама как анонимно бе кат все следите всичко,значи щом е за вас все може за други не може

    08:18 25.10.2025

  • 4 Крум

    6 0 Отговор
    Голямото двойно ...д...е решил да хвърли нещичко ,та барем се откупи от магнитски.

    08:18 25.10.2025

  • 5 Факт

    3 0 Отговор
    За завистливия няма угода!

    08:25 25.10.2025

  • 6 Пич

    7 2 Отговор
    Дали анонимните не са от нашето правителство ?! Купуване на индулгенции ?!

    Коментиран от #7

    08:27 25.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 бай Бай

    5 2 Отговор
    Шиши се грижи и за хората в Хамерика.

    08:32 25.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ужас

    5 0 Отговор
    130 милиони зелени гущера, много малко кинти за тея американски военни.
    Те в Бг получават 10% от милиарди. Много бедни тия американчета.

    08:43 25.10.2025

  • 12 факти

    3 0 Отговор
    от наркокартелите

    08:46 25.10.2025

  • 13 Ивелин Михайлов

    2 0 Отговор
    Най много да ги дадат на украйна сега 😅🤣😂😂

    08:49 25.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Затова САЩ са велика сила

    1 4 Отговор
    В САЩ доброволци помагат на въоръжените сили в беда, а в Русия въоръжените силе са източник за самооблаги и разграбване. Затова при инвестиране на 1.8 трилиона долара във войната в Украйна, Русия се бие с рециклирани тянкове Т-55 и ирански дронове от картон. Няма Армата, няма Миг-71, няма Кинжали, няма космически войски. Имя едни въздухо-балотни парадни войски по гимнастьорки.

    Коментиран от #19

    08:59 25.10.2025

  • 16 Ъъъъъъъъ

    3 0 Отговор
    Абе не е да е от най-известните дарители, но както и да е...Чува се, че е евреин.

    08:59 25.10.2025

  • 17 Праз

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Май ти е теглил един 14 метров салам.

    09:00 25.10.2025

  • 18 фАНТОМасс

    0 0 Отговор
    Дали тайния дарител не е ......Делян ? С горещата молба да бъде разМАГНИТЕН !

    09:07 25.10.2025

  • 19 Хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Затова САЩ са велика сила":

    Глупости, в Русия се бият за копейки, и са винаги готови да си дадат живота, който не струва нищо пред интересите на Русия ! За разлика в Щатите винаги се бият за долари, винаги са платени, и ги е страх да идат в украйна за да се бият за интересите и !!!

    09:13 25.10.2025