Шътдаун! Пентагонът получи анонимно дарение от $130 млн. за заплати и обезщетения на военнослужещите

Пентагонът съобщи, че е получил анонимно дарение в размер на 130 милиона долара за изплащане на компенсации на военните по време на шътдауна в САЩ. Това съобщи говорителят на ведомство Шон Парнел, цитиран от "Блумбърг".
"Дарението е направено при условие, че ще бъде използвано за компенсиране на разходите за заплати и обезщетения на военнослужещите", уточни говорителят на Пентагона.
Дарението може да се превърне в поредния "съмнителен ход" на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, която използва шътдауна за засилване на контрола над държавните структури, коментира "Блумбърг".
Личността на дарителя и мотивите му също остават под въпрос. Анонимният дарител е превел 130 милиона долара, предлагайки да покрие "всякакъв дефицит, който може да възникне в армията". Тръмп го е описал само като "приятел" и "патриот, който не търси признание", отбеляза "Блумбърг".
Общата сума от 130 милиона долара ще покрие малка част от фонда за заплати на около 1,3 милиона действащи военнослужещи в САЩ.
От 1 октомври правителството на САЩ частично спря работата си поради неодобрения бюджет.
Тръмп заяви, че може да използва този период за съкращаване на персонала на държавните органи и плащанията към тях, като хвърли вината за кризата върху демократите. Белият дом използва ситуацията, за да се откаже от програми, които са непопулярни сред републиканците.
1 ЗА ЗЕЛЕНСИК НАЛИ ИМА ПАРА
Коментиран от #2
08:09 25.10.2025
2 Последния Софиянец
До коментар #1 от "ЗА ЗЕЛЕНСИК НАЛИ ИМА ПАРА":Росен Желязков без разрешение от парламента тегли 14 млрд за Украйна които ще плащаме 45 години.
Коментиран от #17
08:14 25.10.2025
3 факуса
08:18 25.10.2025
4 Крум
08:18 25.10.2025
5 Факт
08:25 25.10.2025
6 Пич
Коментиран от #7
08:27 25.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 бай Бай
08:32 25.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ужас
Те в Бг получават 10% от милиарди. Много бедни тия американчета.
08:43 25.10.2025
12 факти
08:46 25.10.2025
13 Ивелин Михайлов
08:49 25.10.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Затова САЩ са велика сила
Коментиран от #19
08:59 25.10.2025
16 Ъъъъъъъъ
08:59 25.10.2025
17 Праз
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Май ти е теглил един 14 метров салам.
09:00 25.10.2025
18 фАНТОМасс
09:07 25.10.2025
19 Хи хи
До коментар #15 от "Затова САЩ са велика сила":Глупости, в Русия се бият за копейки, и са винаги готови да си дадат живота, който не струва нищо пред интересите на Русия ! За разлика в Щатите винаги се бият за долари, винаги са платени, и ги е страх да идат в украйна за да се бият за интересите и !!!
09:13 25.10.2025