Шътдаун! Пентагонът получи анонимно дарение от $130 млн. за заплати и обезщетения на военнослужещите

Пентагонът съобщи, че е получил анонимно дарение в размер на 130 милиона долара за изплащане на компенсации на военните по време на шътдауна в САЩ. Това съобщи говорителят на ведомство Шон Парнел, цитиран от "Блумбърг".

"Дарението е направено при условие, че ще бъде използвано за компенсиране на разходите за заплати и обезщетения на военнослужещите", уточни говорителят на Пентагона.

Дарението може да се превърне в поредния "съмнителен ход" на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, която използва шътдауна за засилване на контрола над държавните структури, коментира "Блумбърг".

Личността на дарителя и мотивите му също остават под въпрос. Анонимният дарител е превел 130 милиона долара, предлагайки да покрие "всякакъв дефицит, който може да възникне в армията". Тръмп го е описал само като "приятел" и "патриот, който не търси признание", отбеляза "Блумбърг".

Общата сума от 130 милиона долара ще покрие малка част от фонда за заплати на около 1,3 милиона действащи военнослужещи в САЩ.

От 1 октомври правителството на САЩ частично спря работата си поради неодобрения бюджет.

Тръмп заяви, че може да използва този период за съкращаване на персонала на държавните органи и плащанията към тях, като хвърли вината за кризата върху демократите. Белият дом използва ситуацията, за да се откаже от програми, които са непопулярни сред републиканците.