Най-малко трима убити, включително дете! Русия отново удари по украинската електропреносна мрежа

Русия снощи нанесе поредица от удари с дронове и ракети по украинската енергийна инфраструктура, в резултат от което в цялата страна бяха въведени ограничения на електроснабдяването и трима души бяха убити, включително седемгодишно момиче, предаде Ройтерс, като се позова на официални представители, пише БТА.
Премиерът Юлия Свириденко обвини Москва, че взема на прицел украинския народ и електроснабдяването с наближаването на студените зимни месеци.
„Целта ѝ е да потопи Украйна в мрак. Нашата е да запазим светлината“, написа Свириденко в приложението „Телеграм“. „За да спрем терора, се нуждаем от повече системи за противовъздушна отбрана, по-строги санкции и максимален натиск срещу агресора“, добави тя.
Официални представители на местната власт казаха, че двама мъже са били убити в град Запорожие, а седемгодишно момиче от Виницка област е починало в болница вследствие на наранявания, получени при атаките.
Руското министерство на отбраната каза, че силите му снощи са нанесли удари по съоръжения на украинската военна промишленост.
Москва отрича да взема на прицел цивилни и казва, че нанася удари в отговор на украински атаки срещу руската инфраструктура, посочва Ройтерс. Украйна редовно извършва атаки с дронове срещу военни обекти и обекти на петролната промишленост.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия снощи е изпратила срещу Украйна повече от 650 дрона и 50 ракети. „Много от тях бяха свалени, но за съжаление имаше удари“, написа той в „Екс“.
Подразделения на противовъздушната отбрана са свалили 592 дрона и 31 ракети, заявиха украинските военновъздушни сили.
Атаките са поразили енергийни обекти в централната, западната и югоизточната част на страната, казаха украински официални представители.
Правителството обяви общонационални ограничения за доставките на електричество за търговски и промишлени потребители. В някои региони беше нарушено и водоснабдяването и топлоподаването.
Местни официални представители казаха, че два енергийни обекта в Лвовска област са били повредени. Най-голямата частна енергийна компания в страната ДТЕК обяви, че топлоелектроцентралите ѝ в редица области в страната са били атакувани.
„Тази атака е тежък удар за усилията ни да поддържаме електроснабдяването тази зима“, заяви главният изпълнителен директор на ДТЕК Максим Тимченко. „Предвид интензивността на атаките през последните два месеца, е ясно, че Русия има за цел напълно да унищожи енергийната система на Украйна“, добави той.
Седемнадесет души, сред които шест деца, са били ранени при удари в Запорожка област, каза нейният управител. Четирима души са били ранени във Виницка област, казаха представители на местните власти.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БОЛШЕВИК
Коментиран от #35
16:51 30.10.2025
3 Пич
16:55 30.10.2025
4 посейдон
Коментиран от #16
16:55 30.10.2025
6 Кашпировски:
Коментиран от #8
16:58 30.10.2025
7 Слаба работа
17:01 30.10.2025
8 Това е вярно
До коментар #6 от "Кашпировски:":Само онази вечер в Гааза над 100 убити от които 35 деца.
17:02 30.10.2025
9 604
17:02 30.10.2025
10 Всичко е 6, и е пълно с инвестиции
Какво пишат украинските примати: (Ако фронтът започне да се приближава до град, тоест разстоянието до зоната за откъсване ще се намали до 50-70 километра, военните ще започнат масово да пристигат там, това ще бъдат тилови части, служби и бригадни складове, които ще ги изместят от фронтовата линия, за да осигурят сигурност. Веднага цената на наема на жилища в града ще се увеличи значително и ще стане почти невъзможно да се намери. Инфраструктурата ще спре да се справя, ще има опашки в магазините, може да се стои с часове в Нова поща, до фризьор може да се стигне само с предварителна уговорка, а до бензиностанцията ще се чака седмица, ще отнеме няколко седмици, или дори месец.
Това е разцветът на икономиката на града, в повечето случаи (освен ако не е Харков), тези градове никога не са виждали толкова много пари...Железарски магазини, магазини за авточасти, сервизи, хранителни магазини, кафенета, пицарии, суши барове, фризьорски салони, клонове на Нова поща — всички те ще се появят като гъби след дъжд. Ако няма големи магазини в града, тогава цените ще се повишат паралелно, за почти всичко, като ATB или Varus, цените ще се задържат, но само докато фронтът се приближи, някъде на разстояние 35-40 км...... ) А сега ще ви разкажа как всъщност ще бъде, стъпка по стъпка.....Украинският военен Дмитро Демшин ...
Коментиран от #14
17:05 30.10.2025
11 Тестът "Буревестник" заплашва
17:05 30.10.2025
12 АМИИИ ВЕЧЕ И ДЕЦА СА ЕЛАДЖИИ
17:06 30.10.2025
13 Ко врещиш, Зелен, нали ти щеше
17:06 30.10.2025
14 Оригиналната статия се казва
До коментар #10 от "Всичко е 6, и е пълно с инвестиции":Ви можете зрубати капусти з воєнних, але потім залишитися без житла»: військовий описав етапи деградації прифронтових міст і закликав мобілізуватися, поки вони ще існують ......на "чист книжовен ново-украински" език
17:08 30.10.2025
15 Тиква
17:08 30.10.2025
16 Явно ти си
До коментар #4 от "посейдон":форумното джудженце комплексарче.
17:08 30.10.2025
17 Факт
Коментиран от #24, #36
17:10 30.10.2025
18 pyzoфил
17:11 30.10.2025
19 Факт
Основният обвиняем бе осъден и по обвинения в планиране на саботажи и участие в сражения в Източна Украйна на страната на руските окупатори.
Върховният окръжен съд в Мюнхен постанови шест години затвор за основния заподозрян, а другите двама подсъдими получиха условни присъди от шест месеца и една година.
Според съда между 2014 и 2016 г. 41-годишният основен обвиняем е служил в редиците на паравоенна терористична групировка, която се е сражавала срещу украинската армия в Източна Украйна.
17:11 30.10.2025
20 Путлер е слуга на Сатаната
Тази война няма да свърши докато и последния руски бokлyk, който мята бомби по деца и жени не бъде намерен и неутрализиран. Няма място на света, където да се скриете. Рано или късно при вас ще дойде украинска бригада бояджии, която ще нарисува стените ви в червено.
Последното нещо, което ще чуете русначета преди да поемете към Ада ще бъде: Доброго вечора, ми з України!.
Коментиран от #27
17:12 30.10.2025
21 Така е !
17:12 30.10.2025
22 Мим
17:13 30.10.2025
23 седемгодишно терористче е било
17:14 30.10.2025
24 Хи хи
До коментар #17 от "Факт":А вие урките закъде бързате ?? Все 3 дня ви е в главите, споко бе, колкото трябва толкоз !!
17:14 30.10.2025
25 Връщане на Руски самолети в
Коментиран от #30
17:15 30.10.2025
26 Тома
17:15 30.10.2025
27 На" украинска бригада "
До коментар #20 от "Путлер е слуга на Сатаната":Първо протези за крака и ръце трябва да и пратят
17:17 30.10.2025
28 Нормално
17:17 30.10.2025
29 Данко Харсъзина
17:17 30.10.2025
30 Атина Палада
До коментар #25 от "Връщане на Руски самолети в":Руските бази в Сирия изобщо не са спирали да функционират..
17:18 30.10.2025
31 Жалки безпомощни BATHИЦИ !
Всичко е от безпомощност.
Z-пропагандистката Юлия Витязева отбелязва, че скоро „СВО“ по продължителност ще се изравни с "Великата Отечествена война", а Русия не е успяла за това време дори да вземе Донецка област под контрол. Юлия е забелязала това, което повтаряме, че Русия напълно се провали във войната в Украйна. Само руската пропаганда продължава да лъже балъците - представяйки атаките срещу украински градове, като Купянск и Волчанск, за успехи, въпреки че преди 3 години Русия контролираше тези населени места и й се наложи да избяга от там.
17:18 30.10.2025
32 по украинската електропреносна мрежа
17:19 30.10.2025
34 Колко викаш
17:20 30.10.2025
35 Мдаа
До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":Дечко с брада и свастики.
17:20 30.10.2025
36 Еми Украинците не са немци
До коментар #17 от "Факт":а са си живи Руснаци за това. И целта е да има минимална загуба на кръв и братоубийства. Ха да е някоя друга държава ще видите каква ще е продължителността на военните действия които даже и няма да ги има в сегашния им вид. Направо ще има изкореняване и тотално заличаване с пълно унищожение. Честито!
17:21 30.10.2025
