Най-малко трима убити, включително дете! Русия отново удари по украинската електропреносна мрежа
  Тема: Украйна

Най-малко трима убити, включително дете! Русия отново удари по украинската електропреносна мрежа

30 Октомври, 2025 16:50 691 37

Атаките са поразили енергийни обекти в централната, западната и югоизточната част на страната, казаха украински официални представители

Най-малко трима убити, включително дете! Русия отново удари по украинската електропреносна мрежа - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Русия снощи нанесе поредица от удари с дронове и ракети по украинската енергийна инфраструктура, в резултат от което в цялата страна бяха въведени ограничения на електроснабдяването и трима души бяха убити, включително седемгодишно момиче, предаде Ройтерс, като се позова на официални представители, пише БТА.

Премиерът Юлия Свириденко обвини Москва, че взема на прицел украинския народ и електроснабдяването с наближаването на студените зимни месеци.

„Целта ѝ е да потопи Украйна в мрак. Нашата е да запазим светлината“, написа Свириденко в приложението „Телеграм“. „За да спрем терора, се нуждаем от повече системи за противовъздушна отбрана, по-строги санкции и максимален натиск срещу агресора“, добави тя.

Официални представители на местната власт казаха, че двама мъже са били убити в град Запорожие, а седемгодишно момиче от Виницка област е починало в болница вследствие на наранявания, получени при атаките.

Руското министерство на отбраната каза, че силите му снощи са нанесли удари по съоръжения на украинската военна промишленост.

Москва отрича да взема на прицел цивилни и казва, че нанася удари в отговор на украински атаки срещу руската инфраструктура, посочва Ройтерс. Украйна редовно извършва атаки с дронове срещу военни обекти и обекти на петролната промишленост.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия снощи е изпратила срещу Украйна повече от 650 дрона и 50 ракети. „Много от тях бяха свалени, но за съжаление имаше удари“, написа той в „Екс“.

Подразделения на противовъздушната отбрана са свалили 592 дрона и 31 ракети, заявиха украинските военновъздушни сили.

Атаките са поразили енергийни обекти в централната, западната и югоизточната част на страната, казаха украински официални представители.

Правителството обяви общонационални ограничения за доставките на електричество за търговски и промишлени потребители. В някои региони беше нарушено и водоснабдяването и топлоподаването.

Местни официални представители казаха, че два енергийни обекта в Лвовска област са били повредени. Най-голямата частна енергийна компания в страната ДТЕК обяви, че топлоелектроцентралите ѝ в редица области в страната са били атакувани.

„Тази атака е тежък удар за усилията ни да поддържаме електроснабдяването тази зима“, заяви главният изпълнителен директор на ДТЕК Максим Тимченко. „Предвид интензивността на атаките през последните два месеца, е ясно, че Русия има за цел напълно да унищожи енергийната система на Украйна“, добави той.

Седемнадесет души, сред които шест деца, са били ранени при удари в Запорожка област, каза нейният управител. Четирима души са били ранени във Виницка област, казаха представители на местните власти.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БОЛШЕВИК

    19 3 Отговор
    "дете" над 18 години с оръжие в ръката и чужд наемник!

    Коментиран от #35

    16:51 30.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пич

    19 3 Отговор
    Като оставим настрана , че Свиркиненко е обезвредила повече ракети от цялата четвърта сапьорна бригада , точно така се прави !!! Или не съвсем , защото руснаците продължават да пазят Украйна и украинците доколкото е възможно !!!

    16:55 30.10.2025

  • 4 посейдон

    6 20 Отговор
    Медведев беше казал , че са изроди хората , действащи по този начин . Май е визирал себе си и кремълското джудже.

    Коментиран от #16

    16:55 30.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Кашпировски:

    17 1 Отговор
    Винаги когато прочетете..."руски нападения в Украйна" мислете за Газа и Ливан и правете аналогия с израелските нападения! Повтаряйте си: Леле какъв добряк е Путин....Леле какъв добряк е Путин....Леле какъв добряк е Путин....

    Коментиран от #8

    16:58 30.10.2025

  • 7 Слаба работа

    10 1 Отговор
    Тия що не вземат пример от израел как се унищожават терористи?

    17:01 30.10.2025

  • 8 Това е вярно

    11 1 Отговор

    До коментар #6 от "Кашпировски:":

    Само онази вечер в Гааза над 100 убити от които 35 деца.

    17:02 30.10.2025

  • 9 604

    2 0 Отговор
    Майков те и днескъ стреляхъ що не пишеш или зъ утри?!

    17:02 30.10.2025

  • 10 Всичко е 6, и е пълно с инвестиции

    5 0 Отговор
    Нека да ви развеселя колеги
    Какво пишат украинските примати: (Ако фронтът започне да се приближава до град, тоест разстоянието до зоната за откъсване ще се намали до 50-70 километра, военните ще започнат масово да пристигат там, това ще бъдат тилови части, служби и бригадни складове, които ще ги изместят от фронтовата линия, за да осигурят сигурност. Веднага цената на наема на жилища в града ще се увеличи значително и ще стане почти невъзможно да се намери. Инфраструктурата ще спре да се справя, ще има опашки в магазините, може да се стои с часове в Нова поща, до фризьор може да се стигне само с предварителна уговорка, а до бензиностанцията ще се чака седмица, ще отнеме няколко седмици, или дори месец.
    Това е разцветът на икономиката на града, в повечето случаи (освен ако не е Харков), тези градове никога не са виждали толкова много пари...Железарски магазини, магазини за авточасти, сервизи, хранителни магазини, кафенета, пицарии, суши барове, фризьорски салони, клонове на Нова поща — всички те ще се появят като гъби след дъжд. Ако няма големи магазини в града, тогава цените ще се повишат паралелно, за почти всичко, като ATB или Varus, цените ще се задържат, но само докато фронтът се приближи, някъде на разстояние 35-40 км...... ) А сега ще ви разкажа как всъщност ще бъде, стъпка по стъпка.....Украинският военен Дмитро Демшин ...

    Коментиран от #14

    17:05 30.10.2025

  • 11 Тестът "Буревестник" заплашва

    4 0 Отговор
    да подкопае целостта на САЩ. Според анализатор ракетата може да постави под въпрос американските гаранции за сигурност на сътрудниците на Вашингтон, тъй като Белият дом може да не иска да поема риска да е незащитен. За това "Буревестник" може да вкара САЩ в огромни финансови разходи за милиарди долари в името на създаването на системи за противоракетна отбрана, чиято ефективност не е гарантирана и не може да се тества срещу този вид оръжие, подчертал е източника.

    17:05 30.10.2025

  • 12 АМИИИ ВЕЧЕ И ДЕЦА СА ЕЛАДЖИИ

    1 2 Отговор
    СИЧКО ДРУГО Е НА ФРОНТА.....И АКУ И ТУКА СТАНЕ ТЪЙЙЙЙ.....

    17:06 30.10.2025

  • 13 Ко врещиш, Зелен, нали ти щеше

    8 0 Отговор
    да потапяш Москва и Русия в блек аут, сега ко рИвеш?

    17:06 30.10.2025

  • 14 Оригиналната статия се казва

    1 3 Отговор

    До коментар #10 от "Всичко е 6, и е пълно с инвестиции":

    Ви можете зрубати капусти з воєнних, але потім залишитися без житла»: військовий описав етапи деградації прифронтових міст і закликав мобілізуватися, поки вони ще існують ......на "чист книжовен ново-украински" език

    17:08 30.10.2025

  • 15 Тиква

    4 0 Отговор
    Много хуманна Русия към окрабандеровците,могат да ги изчистят всичко за една седмица.

    17:08 30.10.2025

  • 16 Явно ти си

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "посейдон":

    форумното джудженце комплексарче.

    17:08 30.10.2025

  • 17 Факт

    0 4 Отговор
    Руската Z-пропагандистката Юлия Витязева отбелязва, че скоро „СВО“ по продължителност ще се изравни с "Великата Отечествена война", а русия не е успяла за това време дори да вземе Донецка област под контрол!!!!!!

    Коментиран от #24, #36

    17:10 30.10.2025

  • 18 pyzoфил

    0 0 Отговор
    прекрасно

    17:11 30.10.2025

  • 19 Факт

    0 0 Отговор
    Съдът в Германия обяви, че трима души с двойно гражданство - германско и руско, са виновни за шпионаж в полза на Русия, предаде БТА с позоваване на ДПА.
    Основният обвиняем бе осъден и по обвинения в планиране на саботажи и участие в сражения в Източна Украйна на страната на руските окупатори.
    Върховният окръжен съд в Мюнхен постанови шест години затвор за основния заподозрян, а другите двама подсъдими получиха условни присъди от шест месеца и една година.

    Според съда между 2014 и 2016 г. 41-годишният основен обвиняем е служил в редиците на паравоенна терористична групировка, която се е сражавала срещу украинската армия в Източна Украйна.

    17:11 30.10.2025

  • 20 Путлер е слуга на Сатаната

    0 4 Отговор
    Руснаците на Путин успяха да превърнат мирните украинци в хладнокръвни yбийци.
    Тази война няма да свърши докато и последния руски бokлyk, който мята бомби по деца и жени не бъде намерен и неутрализиран. Няма място на света, където да се скриете. Рано или късно при вас ще дойде украинска бригада бояджии, която ще нарисува стените ви в червено.
    Последното нещо, което ще чуете русначета преди да поемете към Ада ще бъде: Доброго вечора, ми з України!.

    Коментиран от #27

    17:12 30.10.2025

  • 21 Така е !

    3 0 Отговор
    Целта ѝ е да потопи Украйна в мрак ! Така ви се пада

    17:12 30.10.2025

  • 22 Мим

    2 0 Отговор
    Точно това ви е грешката,че искате още оръжия и натиск срещу Русия ,вместо да признаете Донбас и Новорусия и да си седнете на дто,тогава никой няма да ви закача.Но нали сте си инати и инати ще си умрете.Ваша си работа,тогава ще го ядете неокастрен....

    17:13 30.10.2025

  • 23 седемгодишно терористче е било

    2 0 Отговор
    По израелските стандарти. Кво реват?

    17:14 30.10.2025

  • 24 Хи хи

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Факт":

    А вие урките закъде бързате ?? Все 3 дня ви е в главите, споко бе, колкото трябва толкоз !!

    17:14 30.10.2025

  • 25 Връщане на Руски самолети в

    2 0 Отговор
    Руска база в Сирия.Русия отново е започнала да изпраща военнотранспортни самолети в своята авиобаза Хмеймим в сирийската Латакия, съобщава източника. Според службата, най-малко два самолета са се насочили там през последните дни. По-специално, на 26 октомври от Либия е пристигнал самолет Ил-62М на руските ВВС, след което е отишъл в Московска област. Също така от 24 октомври тежкият транспортен самолет Ан-124-100 "Руслан" е кацнал три пъти във военновъздушната база. Журналисти отбелязват, че полетите са възобновени след почти шестмесечна пауза. Източникът на публикацията свързва това със засилването на диалога между Москва и Дамаск. На 28 октомври руският министър на отбраната Андрей Белоусов се е срещнал с министъра на отбраната на сирийското преходно правителство Абу Касра и са обсъдили военното сътрудничество. Срещата продължава предишните контакти между политическите и военните ведомства на двете страни. Касра благодарил на ръководството на Русия и Белоусов за организирането на работата на сирийската делегация в Москва и е отбелязал значението на сътрудничество.

    Коментиран от #30

    17:15 30.10.2025

  • 26 Тома

    2 0 Отговор
    Всички цивилни жертви на украинците са от техните противоракетни системи които са ги сложили в жилищни райони.

    17:15 30.10.2025

  • 27 На" украинска бригада "

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Путлер е слуга на Сатаната":

    Първо протези за крака и ръце трябва да и пратят

    17:17 30.10.2025

  • 28 Нормално

    1 0 Отговор
    Сигурно с далеко летящи ракетки. За какво им е ток . Да внасят от ЕС . Най близо . Без пари. А за бизнеса по 5 пъти по скъпо.

    17:17 30.10.2025

  • 29 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    По времето на СССР, руснаците изградиха толкова могъща и стабилна енергийна система в Украйна, че вече 4 години я бомбят и не могат все още да я разрушат.

    17:17 30.10.2025

  • 30 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Връщане на Руски самолети в":

    Руските бази в Сирия изобщо не са спирали да функционират..

    17:18 30.10.2025

  • 31 Жалки безпомощни BATHИЦИ !

    0 0 Отговор
    Zлите opки компенсират провала си на бойното поле с терористични акции срещу мирното население. Няма такива ypoди като московското cтaдо !
    Всичко е от безпомощност.
    Z-пропагандистката Юлия Витязева отбелязва, че скоро „СВО“ по продължителност ще се изравни с "Великата Отечествена война", а Русия не е успяла за това време дори да вземе Донецка област под контрол. Юлия е забелязала това, което повтаряме, че Русия напълно се провали във войната в Украйна. Само руската пропаганда продължава да лъже балъците - представяйки атаките срещу украински градове, като Купянск и Волчанск, за успехи, въпреки че преди 3 години Русия контролираше тези населени места и й се наложи да избяга от там.

    17:18 30.10.2025

  • 32 по украинската електропреносна мрежа

    0 0 Отговор
    Няма и ток за вази украински пееедерази

    17:19 30.10.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Колко викаш

    0 0 Отговор
    са убитите палестинци, включително деца?

    17:20 30.10.2025

  • 35 Мдаа

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    Дечко с брада и свастики.

    17:20 30.10.2025

  • 36 Еми Украинците не са немци

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Факт":

    а са си живи Руснаци за това. И целта е да има минимална загуба на кръв и братоубийства. Ха да е някоя друга държава ще видите каква ще е продължителността на военните действия които даже и няма да ги има в сегашния им вид. Направо ще има изкореняване и тотално заличаване с пълно унищожение. Честито!

    17:21 30.10.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

