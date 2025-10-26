Новини
Тръмп изпълни традиционен местен танц при пристигането си в Малайзия, среща се с бразилския президент ВИДЕО

Тръмп изпълни традиционен местен танц при пристигането си в Малайзия, среща се с бразилския президент ВИДЕО

26 Октомври, 2025

Американският лидер беше посрещнат на летището от местни лидери, водени от премиера Анвар Ибрахим

Тръмп изпълни традиционен местен танц при пристигането си в Малайзия, среща се с бразилския президент ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изпълни традиционен малайзийски танц при посрещането му в Куала Лумпур, където се провежда срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН).

Танц е традиционен поздрав за добре дошли, базиран на техники от малайзийското бойно изкуство силат.

Американският лидер беше посрещнат на летището от малайзийски лидери, водени от премиера Анвар Ибрахим. По-късно те ще проведат двустранна среща.

Тръмп планира да присъства на подписването на съвместна декларация между Тайланд и Камбоджа относно принципите за двустранните отношения, които бяха помрачени от неотдавнашен граничен конфликт.

Според Министерството на външните работи на Малайзия, в кулоарите на срещата на върха ще се проведат съпътстващи събития и срещи, включително „АСЕАН плюс едно“ с представители на всяка от седемте страни партньори (Австралия, Китай, Индия, Япония, Република Корея, Русия и Съединените щати) и „АСЕАН плюс три“ (Китай, Япония и Република Корея). Срещата на върха за Източна Азия (EAS) ще се проведе в Куала Лумпур.

АСЕАН е основана през 1967 г. и с добавянето на Източен Тимор в момента обединява единадесет страни от Югоизточна Азия: Бруней, Виетнам, Източен Тимор, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мианмар, Сингапур, Тайланд и Филипините. Първата среща на върха на асоциацията се проведе през 1976 г. От началото на 2025 г. председателството на АСЕАН се редува от Лаос към Малайзия.

Тръмп ще се срещне с бразилския си колега Луиз Инасио Лула да Силва в малайзийската столица Куала Лумпур днес, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, като се позова на официално съобщение от Белия дом.

Преди два дни Лула заяви, че ще каже на Тръмп по време на двустранната им среща в Малайзия, че наложените на страната му мита са "грешка", предаде тогава Франс прес.

Най-младата старана в Азия - Източен Тимор, стана днес 11-ата държава член на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН),предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Така бе реализиран политическият възглед на настоящия президент на държавата Жозе Рамос-Орта, лансиран преди близо половин век, когато тя беше още португалска колония, отбелязва световната агенция.

Официалното наименование на Източен Тимор е Демократична република Тимор-Леще. Страната е с население от 1,4 милиона души.

Тя се кандидатира за членство в АСЕАН през 2011 година.

Източен Тимор е сред най-бедните страни в Азия и съответно се надява да спечели от членството в асоциацията, посочва Ройтерс.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

