Тръмп изпълни традиционен местен танц при пристигането си в Малайзия ВИДЕО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изпълни традиционен малайзийски танц при посрещането му в Куала Лумпур, където се провежда срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН).

Танц е традиционен поздрав за добре дошли, базиран на техники от малайзийското бойно изкуство силат.

Американският лидер беше посрещнат на летището от малайзийски лидери, водени от премиера Анвар Ибрахим. По-късно те ще проведат двустранна среща.

Тръмп планира да присъства на подписването на съвместна декларация между Тайланд и Камбоджа относно принципите за двустранните отношения, които бяха помрачени от неотдавнашен граничен конфликт.

Според Министерството на външните работи на Малайзия, в кулоарите на срещата на върха ще се проведат съпътстващи събития и срещи, включително „АСЕАН плюс едно“ с представители на всяка от седемте страни партньори (Австралия, Китай, Индия, Япония, Република Корея, Русия и Съединените щати) и „АСЕАН плюс три“ (Китай, Япония и Република Корея). Срещата на върха за Източна Азия (EAS) ще се проведе в Куала Лумпур.

АСЕАН е основана през 1967 г. и с добавянето на Източен Тимор в момента обединява единадесет страни от Югоизточна Азия: Бруней, Виетнам, Източен Тимор, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мианмар, Сингапур, Тайланд и Филипините. Първата среща на върха на асоциацията се проведе през 1976 г. От началото на 2025 г. председателството на АСЕАН се редува от Лаос към Малайзия.