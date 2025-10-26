Новини
Тръмп изпълни традиционен местен танц при пристигането си в Малайзия ВИДЕО

26 Октомври, 2025 04:43, обновена 26 Октомври, 2025 04:50

  • тръмп-
  • малайзия-
  • посещение

Американският лидер беше посрещнат на летището от местни лидери, водени от премиера Анвар Ибрахим

Тръмп изпълни традиционен местен танц при пристигането си в Малайзия ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изпълни традиционен малайзийски танц при посрещането му в Куала Лумпур, където се провежда срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН).

Танц е традиционен поздрав за добре дошли, базиран на техники от малайзийското бойно изкуство силат.

Американският лидер беше посрещнат на летището от малайзийски лидери, водени от премиера Анвар Ибрахим. По-късно те ще проведат двустранна среща.

Тръмп планира да присъства на подписването на съвместна декларация между Тайланд и Камбоджа относно принципите за двустранните отношения, които бяха помрачени от неотдавнашен граничен конфликт.

Според Министерството на външните работи на Малайзия, в кулоарите на срещата на върха ще се проведат съпътстващи събития и срещи, включително „АСЕАН плюс едно“ с представители на всяка от седемте страни партньори (Австралия, Китай, Индия, Япония, Република Корея, Русия и Съединените щати) и „АСЕАН плюс три“ (Китай, Япония и Република Корея). Срещата на върха за Източна Азия (EAS) ще се проведе в Куала Лумпур.

АСЕАН е основана през 1967 г. и с добавянето на Източен Тимор в момента обединява единадесет страни от Югоизточна Азия: Бруней, Виетнам, Източен Тимор, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мианмар, Сингапур, Тайланд и Филипините. Първата среща на върха на асоциацията се проведе през 1976 г. От началото на 2025 г. председателството на АСЕАН се редува от Лаос към Малайзия.


Малайзия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оня с коня

    0 0 Отговор
    на майкавиПУТКАТАрозови поните

    04:55 26.10.2025

  • 2 Гориил

    3 0 Отговор
    Малайзия е фанатично ислямска държава, готова да предприеме решителни мерки за блокиране и изолиране на Израел. Тръмп пристигна в Куала Лумпур, който не е допълващ партньор и е фокусиран единствено върху икономическите връзки. Ако Тръмп отправи заплахи, Америка ще си спечели още един труден противник.

    04:56 26.10.2025

  • 3 Име

    0 0 Отговор
    Важното да има взаимност!

    05:12 26.10.2025

  • 4 Милен Ганю

    0 0 Отговор
    Позорно ли е да си Русофил?
    Или Торбата със Лъжите крепи Русофилията?

    05:14 26.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сукарно Мега(ГИГА)вати

    0 0 Отговор
    Сооооооопол!

    05:25 26.10.2025