Десетки хиляди жители на Валенсия излязоха по улиците на града в навечерието на годишнината от смъртоносните наводнения

Десетки хиляди жители на Валенсия отново излязоха по улиците на града в навечерието на първата годишнина от наводненията, предаде БНР.

За пореден път те поискаха оставката на регионалния премиер Карлос Мазон. Роднини на жертвите носеха снимки на своите близки и плакати с искания за справедливост.



Под лозунга "Оставка на Мазон" демонстрантите проведоха шествие по централните улици на Валенсия. В манифест, прочетен по време на протеста, демонстрантите подчертаха, че политическата отговорност за трагедията все още не е поета и единствената информация, която са получили от правителството на Валенсия, е лъжа.



Президентът на Асоциацията на семействата на загиналите Роса Алварес, заяви, че не само призовават за оставката на Мазон, но и за изправянето му пред съда. Тя обясни, че в роднините на жертвите "има много болка и гняв" и това им дава сили да продължат да се борят за справедливост.



Това е дванадесетата демонстрация и се проведе четири дни преди първата годишнина от бедствието, когато в града е планирана панихида за жертвите.