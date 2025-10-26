Новини
Свят »
Испания »
Десетки хиляди жители на Валенсия излязоха по улиците на града в навечерието на годишнината от смъртоносните наводнения

Десетки хиляди жители на Валенсия излязоха по улиците на града в навечерието на годишнината от смъртоносните наводнения

26 Октомври, 2025 05:32, обновена 26 Октомври, 2025 05:35 652 4

  • валенсия-
  • наводнения-
  • протест-
  • испания

Те поискаха оставката на регионалния премиер Карлос Мазон

Десетки хиляди жители на Валенсия излязоха по улиците на града в навечерието на годишнината от смъртоносните наводнения - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БНР БНР

Десетки хиляди жители на Валенсия отново излязоха по улиците на града в навечерието на първата годишнина от наводненията, предаде БНР.

За пореден път те поискаха оставката на регионалния премиер Карлос Мазон. Роднини на жертвите носеха снимки на своите близки и плакати с искания за справедливост.

Под лозунга "Оставка на Мазон" демонстрантите проведоха шествие по централните улици на Валенсия. В манифест, прочетен по време на протеста, демонстрантите подчертаха, че политическата отговорност за трагедията все още не е поета и единствената информация, която са получили от правителството на Валенсия, е лъжа.

Президентът на Асоциацията на семействата на загиналите Роса Алварес, заяви, че не само призовават за оставката на Мазон, но и за изправянето му пред съда. Тя обясни, че в роднините на жертвите "има много болка и гняв" и това им дава сили да продължат да се борят за справедливост.

Това е дванадесетата демонстрация и се проведе четири дни преди първата годишнина от бедствието, когато в града е планирана панихида за жертвите.


Испания
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    3 2 Отговор
    Когато излезнат на протест във русия аз просто ги избивам
    И нямам проблем

    Коментиран от #2

    05:39 26.10.2025

  • 2 Ким чен ун

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Браво от кой си се Учил хихи

    05:39 26.10.2025

  • 3 Гробе

    3 0 Отговор
    У русия даже ни ни дават по фейсбук като се наводняваме и давим

    05:40 26.10.2025

  • 4 нищо

    0 0 Отговор
    да викат за палесвина фрий

    07:23 26.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания