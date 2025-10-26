Лидерите на Тайланд и Камбоджа се помириха пред Тръмп в Куала Лумпур

Лидерите на Тайланд и Камбоджа подписаха декларация за разрешаване на конфликта в кулоарите на срещата на върха на АСЕАН в Куала Лумпур.
На церемонията присъстваха президентът на САЩ Доналд Тръмп, който пътува специално за срещата, и премиерът на Малайзия Анвар Ибрахим, който посредничи за прекратяване на огъня през юли.
Подписването беше отложено по-рано по искане на тайландския премиер Анутхин Чанвиракун поради смъртта на кралица Сирикит.
Граничният конфликт между Тайланд и Камбоджа започна през май и ескалира в интензивни сблъсъци с тежки оръжия, артилерия и въздушни удари от 24 до 29 юли. Той завърши с прекратяване на огъня, договорено с посредничеството на САЩ, Китай и Малайзия, която председателства АСЕАН през 2025 г.
Тръмп подписа търговско споразумение с Камбоджа и споразумение за критични минерали с Тайланд.
„Днес подписваме и важно търговско споразумение с Камбоджа и много важно споразумение за критични минерали с Тайланд“, каза Тръмп.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 …до
07:31 26.10.2025
2 дядото
07:33 26.10.2025
3 Гориил
07:36 26.10.2025
4 демократ
07:42 26.10.2025
5 Тома
07:53 26.10.2025
6 Винкело
08:34 26.10.2025
7 Аман
08:35 26.10.2025