Лидерите на Тайланд и Камбоджа се помириха пред Тръмп в Куала Лумпур

Лидерите на Тайланд и Камбоджа подписаха декларация за разрешаване на конфликта в кулоарите на срещата на върха на АСЕАН в Куала Лумпур.

На церемонията присъстваха президентът на САЩ Доналд Тръмп, който пътува специално за срещата, и премиерът на Малайзия Анвар Ибрахим, който посредничи за прекратяване на огъня през юли.

Подписването беше отложено по-рано по искане на тайландския премиер Анутхин Чанвиракун поради смъртта на кралица Сирикит.

Граничният конфликт между Тайланд и Камбоджа започна през май и ескалира в интензивни сблъсъци с тежки оръжия, артилерия и въздушни удари от 24 до 29 юли. Той завърши с прекратяване на огъня, договорено с посредничеството на САЩ, Китай и Малайзия, която председателства АСЕАН през 2025 г.

Тръмп подписа търговско споразумение с Камбоджа и споразумение за критични минерали с Тайланд.

„Днес подписваме и важно търговско споразумение с Камбоджа и много важно споразумение за критични минерали с Тайланд“, каза Тръмп.