Лидерите на Тайланд и Камбоджа се помириха пред Тръмп в Куала Лумпур

26 Октомври, 2025 07:22, обновена 26 Октомври, 2025 07:43 772 7

  • куала лумпур-
  • тръмп-
  • тайланд-
  • камбоджа-
  • мир

На подписването на споразумението присъства и премиерът на Малайзия Анвар Ибрахим, посредничил за прекратяването на огъня

Лидерите на Тайланд и Камбоджа се помириха пред Тръмп в Куала Лумпур - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лидерите на Тайланд и Камбоджа подписаха декларация за разрешаване на конфликта в кулоарите на срещата на върха на АСЕАН в Куала Лумпур.

На церемонията присъстваха президентът на САЩ Доналд Тръмп, който пътува специално за срещата, и премиерът на Малайзия Анвар Ибрахим, който посредничи за прекратяване на огъня през юли.

Подписването беше отложено по-рано по искане на тайландския премиер Анутхин Чанвиракун поради смъртта на кралица Сирикит.

Граничният конфликт между Тайланд и Камбоджа започна през май и ескалира в интензивни сблъсъци с тежки оръжия, артилерия и въздушни удари от 24 до 29 юли. Той завърши с прекратяване на огъня, договорено с посредничеството на САЩ, Китай и Малайзия, която председателства АСЕАН през 2025 г.

Тръмп подписа търговско споразумение с Камбоджа и споразумение за критични минерали с Тайланд.

„Днес подписваме и важно търговско споразумение с Камбоджа и много важно споразумение за критични минерали с Тайланд“, каза Тръмп.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 …до

    1 1 Отговор
    следващия път.

    07:31 26.10.2025

  • 2 дядото

    1 2 Отговор
    а кой ли е виновник за конфликта

    07:33 26.10.2025

  • 3 Гориил

    1 2 Отговор
    Това помирение е невалидно без санкцията на Китай. Маоистка Камбоджа няма да сключи мир с проамерикански настроен Тайланд.

    07:36 26.10.2025

  • 4 демократ

    1 1 Отговор
    Зяпада е виновен след като приемаше с десетилетия из метта на бившия Източен блок.

    07:42 26.10.2025

  • 5 Тома

    2 0 Отговор
    Като му целунаха г.за

    07:53 26.10.2025

  • 6 Винкело

    0 0 Отговор
    Сега разбрахте ли защо няма среща в Будапеща? Ей заради туй. Тука Миротворецът си пише още една прекратена война. Пък там - току виж го направили за смях.

    08:34 26.10.2025

  • 7 Аман

    0 0 Отговор
    Дайте му тоя Нобел, че вече не се търпи.

    08:35 26.10.2025