Китай очаква икономиката му да надхвърли 23,8 трилиона долара до 2030 г.

Китайската икономика ще надхвърли 170 трилиона юана (23,87 трилиона долара) до 2030 г. Това заяви премиерът Ли Цян, цитиран от "Ройтерс".

Той посочи, че това представлява голяма пазарна възможност за света, тъй като търговските ограничения се увеличават в световен мащаб.

В речта си на церемонията по откриването на Международното изложение за внос в Китай в Шанхай Ли разкритикува митата и отбеляза, че Китай иска да реформира световната икономическа търговска система, за да я направи по-разумна и прозрачна, особено за развиващите се страни.

Митата "сериозно подкопават международните икономически и търговски правила, а също нарушават нормалната работа на предприятията в различни страни", изтъкна той, без да споменава Съединените щати.

"След пет години се очаква китайската икономика да надхвърли 170 трилиона юана, което ще даде нов и важен принос за световния икономически растеж", отбеляза Ли.

Китай заяви, че брутният му вътрешен продукт ще надхвърли 140 трилиона юана тази година, а прогнозата до 2030 г. е в съответствие с предложенията за предстоящия му петгодишен план, който прогнозира годишен растеж от 4,17% през следващите пет години.

Международното изложение за внос в Китай беше стартирано по времето на президента Си Дзинпин през 2018 г., за да популяризира позициите на Китай за свободна търговия и да противодейства на критиките към търговския му излишък с много страни.

Изложението обаче има своите скептици, тъй като търговските излишъци на страната с други пазари само са се увеличили през последвалите години.

Въпреки че доставките на произведени стоки от Китай за света нарастват, приносът му към глобалното търсене е по-малък, като вносът едва расте - икономисти твърдят, че това подхранва търговското напрежение навън и дефлационния натиск в страната.

Световната търговия тази година беше силно нарушена от митата, наложени от американския президент Доналд Тръмп, и вкара САЩ и Китай в нова търговска война.

Миналата седмица Си Дзинпин и Доналд Тръмп се срещнаха в Южна Корея, за да постигнат търговско примирие. САЩ се съгласиха да намалят някои мита върху китайски стоки и да спрат някои експортни контроли, а Китай се съгласи да прекрати новите експортни ограничения върху редкоземни минерали и магнити и да възобнови покупките на американска соя.

Анализаторите обаче смятат, че това може да е просто крехко примирие в търговска война, чиито коренни причини все още не са решени.

В речта си Ли заяви, че Китай иска да увеличи вноса си на висококачествени продукти и многократно подчерта, че е отворен за бизнес и търговия.

"Нека предприятия от цял ​​свят се развиват в Китай с повече спокойствие, повече комфорт и повече увереност", призова той.

Очаква се търговският излишък на Китай да надхвърли рекорда от миналата година от около 1 трилион долара, тъй като износителите компенсират спада в продажбите в САЩ поради по-високите американски мита, като продават повече на останалата част от света, често на загуба в преследване на пазарен дял.

Износът за САЩ е спаднал с около 27% през септември спрямо същия месец на предходната година, а доставките за Европейския съюз, Югоизточна Азия и Африка са нараснали съответно с 14%, 16% и 56%.

Министерството на търговията съобщи, че над 155 държави, региони и организации планират да участват в тазгодишното Международното изложение за внос в Китай. Над 4100 чуждестранни предприятия ще вземат участие, като американските компании ще поддържат най-голямата изложбена площ за седма поредна година.