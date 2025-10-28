Новини
Свят »
Израел »
Хамас предаде тялото на още един израелски заложник

Хамас предаде тялото на още един израелски заложник

28 Октомври, 2025 03:35, обновена 28 Октомври, 2025 03:38 402 0

  • хамас-
  • тяло-
  • заложник-
  • газа-
  • израел

Предстои идентифициране на тленните останки

Хамас предаде тялото на още един израелски заложник - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БНР БНР

Кабинетът на израелския премиер Бенямин Нетаняху съобщи, че въоръженото крило на Хамас - Бригадите Изедин ал Касм - е предало на агенти на контраразузнаването Шин Бет чрез Червения кръст в ивицата Газа тленните останки на още един от заложниците, които отвлечени при терористичния рейд в Израел на 7 октомври 2023 година.

Ковчегът с тялото ще бъде доставен в Израел за идентифициране. Ако то бъде позитивно, в Газа ще остават телата на 12 заложници.

Връщането им е последната неизпълнена точка от първата фаза на мирния план на Доналд Тръмп за Газа, предаде БНР.


Израел
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ