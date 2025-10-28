Хамас предаде тялото на още един израелски заложник

Кабинетът на израелския премиер Бенямин Нетаняху съобщи, че въоръженото крило на Хамас - Бригадите Изедин ал Касм - е предало на агенти на контраразузнаването Шин Бет чрез Червения кръст в ивицата Газа тленните останки на още един от заложниците, които отвлечени при терористичния рейд в Израел на 7 октомври 2023 година.

Ковчегът с тялото ще бъде доставен в Израел за идентифициране. Ако то бъде позитивно, в Газа ще остават телата на 12 заложници.

Връщането им е последната неизпълнена точка от първата фаза на мирния план на Доналд Тръмп за Газа, предаде БНР.