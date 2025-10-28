Новини
Хасково, Димитровград, Бургас и Пловдив усетиха земетресението в Турция

28 Октомври, 2025 04:52, обновена 28 Октомври, 2025 06:55 3 189 3

Вътрешният министър на южната ни съседка потвърди, че няма жертви

Хасково, Димитровград, Бургас и Пловдив усетиха земетресението в Турция - 1
Снимка: YouTube - Архив
БНР БНР

Над 40 вторични труса с различна сила е имало след снощното земетресение в Турция от 6,1 по скалата на Рихтер, предаде БНР.

Eпицентърът е бил близо до град Съндъргъ във вилаета Балъкесир.

Министърът на вътрешните работи на Турция Али Йерликая съобщи, че три двуетажни сгради и един магазин са били разрушени.

Сградите са били необитаеми. Няма информация за жертви. Паниката обаче е изкарала хората задълго навън.

Множество екипи на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации са били изпратени на място.

От профила си във Фейсбук президентът Реджеп Ердоган изрази солидарност със засегнатите от труса.

Освен в Съндъргъ земетресението е било силно в градовете Истанбул, Бурса, Измир, Текирдаг.

Усетено е и у нас. Епицентърът е на 320 км от Свиленград, на 360 км от Бургас. От Националния сеизмологичен център на БАН съобщиха, че трусът е усетено в голяма част от Южна България - Хасково, Димитровград, Бургас, Пловдив.


Турция
  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    0 1 Отговор
    Дано се оправят хората!

    07:04 28.10.2025

  • 2 Израел

    1 1 Отговор
    Нещо много взе да ги люлее турчолята

    07:25 28.10.2025

  • 3 Ами,

    0 0 Отговор
    тук никой нищо не е усетил, кучетата не лаят, кокошките много кротки тази нощ!? Не много далеч от Свиленград!

    08:19 28.10.2025

