Хасково, Димитровград, Бургас и Пловдив усетиха земетресението в Турция

Над 40 вторични труса с различна сила е имало след снощното земетресение в Турция от 6,1 по скалата на Рихтер, предаде БНР.
Eпицентърът е бил близо до град Съндъргъ във вилаета Балъкесир.
Министърът на вътрешните работи на Турция Али Йерликая съобщи, че три двуетажни сгради и един магазин са били разрушени.
Сградите са били необитаеми. Няма информация за жертви. Паниката обаче е изкарала хората задълго навън.
Множество екипи на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации са били изпратени на място.
От профила си във Фейсбук президентът Реджеп Ердоган изрази солидарност със засегнатите от труса.
Освен в Съндъргъ земетресението е било силно в градовете Истанбул, Бурса, Измир, Текирдаг.
Усетено е и у нас. Епицентърът е на 320 км от Свиленград, на 360 км от Бургас. От Националния сеизмологичен център на БАН съобщиха, че трусът е усетено в голяма част от Южна България - Хасково, Димитровград, Бургас, Пловдив.
