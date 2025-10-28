Израел ликвидира трима палестински бойци при операция край Западния бряг

Израелските власти съобщиха, че рано тази сутрин са ликвидирали трима палестински бойци по време на операция в северната част на окупирания Западен бряг, информира Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

По данни на израелската полиция, мъжете са били застреляни, докато излизали от пещера в района на Дженин - град, известен като бастион на ислямистки групировки.

Малко след това израелската армия е извършила въздушен удар, при който пещерата е била разрушена.

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) потвърдиха информацията за удара в района, но не предоставиха допълнителни подробности.