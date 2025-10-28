Преговорите между Пакистан и Афганистан в Истанбул завършиха без споразумение

Мирните преговори между Пакистан и Афганистан, които се провеждат в Истанбул, не успяха да доведат до споразумение и в третия си ден - 27 октомври, съобщава Асошиейтед прес, предава News.bg.

Разговорите се състояха ден след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обеща да разреши кризата между двете страни „много бързо“. Напрежението по границата обаче остава високо след неотдавнашни престрелки, при които загинаха десетки войници и цивилни от двете страни.

По-рано Катар бе домакин на първия кръг от преговорите, които доведоха до временно прекратяване на огъня на 19 октомври между Исламабад и Кабул.

Липса на напредък в Истанбул

Според афганистански медии, главният говорител на талибанското правителство Забихула Муджахид е заявил, че разговорите в Истанбул все още продължават, без постигнат резултат. Пакистанските представители също потвърдиха, че диалогът не е прекратен.

Междувременно пакистанската армия съобщи, че е убила 25 бойци, докато е „отблъснала два големи опита за навлизане“ по границата, дори докато делегациите са заседавали в Турция. Петима пакистански войници са загинали по време на престрелките.

Данните за жертвите не могат да бъдат независимо потвърдени, тъй като районът е отдалечен и недостъпен за медиите.

Политически контекст и американско посредничество

Пакистан отдавна обвинява талибаните в това, че позволяват на свои бойци да използват афганистанска територия за атаки през границата - твърдения, които Кабул категорично отрича.

Последният кръг от преговорите в Истанбул бе организиран с посредничеството на Катар и под егидата на турското правителство, като целта е постигане на трайно прекратяване на огъня.

Междувременно Пакистан предложи Доналд Тръмп за Нобелова награда за мир, след като американският президент помогна за разрешаването на кризата с Индия по-рано тази година. Конфликтът тогава избухна след убийството на туристи в контролирания от Индия Кашмир и приключи благодарение на дипломатическите усилия на САЩ, довели до примирие.

Очакваше се съвместно изявление от делегациите в Истанбул преди полунощ в петък, но такова не бе направено, съобщиха официални източници.