Виктор Орбан планира да създаде нов антиукраински алианс в ЕС

Унгария иска да обедини сили с Чехия и Словакия, за да сформира скептичен към Украйна съюз в ЕС, заявява пред европейската редакция на Politico висш политически съветник на унгарския премиер Виктор Орбан, пише Фокус.



Орбан се надява да се обедини с Андрей Бабиш, чиято дясна популистка партия спечели последните парламентарни избори в Чехия, както и със словашкия премиер Роберт Фицо, за да съгласуват позициите си преди срещите на лидерите на ЕС, включително и преди срещите на върха, заявява съветникът.



Макар че все още не е постигнато твърдо политическо съгласие, формирането на такъв алианс би могло значително да затрудни усилията на ЕС да подкрепи Украйна финансово и военно.



"Мисля, че това ще се случи – и ще става все по-видимо", заявява политическият директор на премиера, Балаж Орбан, когато е попитан за възможността алиансът, скептичен към Украйна, да започне да действа като блок в Европейския съвет.



"Това работи много добре по време на миграционната криза. Така успяхме да се противопоставим", заявява той за така наречената група "Вишеград 4", съставена от Унгария, Чехия, Словакия и Полша, в момент, когато евроскептичната партия "Право и справедливост" бе на власт във Варшава след 2015 г.



Тогавашният полски министър-председател Матеуш Моравецки пое водещата роля като най-голям член на алианса, като групата "В4" насърчаваше просемейни политики, както и силни външни граници за ЕС, и се противопоставяше на всякакво задължително преместване на мигранти между страните членки.



Алиансът "Вишеградска четворка" се разпадна след пълномащабната инвазия на Русия в Украйна, тъй като Полша застъпи агресивна позиция спрямо Москва, а Унгария зае противоположната позиция.



Нов Вишеградски алианс би имал три, а не четири членове. Настоящият центристки премиер на Полша, Доналд Туск, е твърд поддръжник на Украйна и е малко вероятно да влезе в какъвто и да е алианс с Орбан.



Фицо и Бабиш обаче споделят гледната точка на унгарския лидер по отношение на Украйна, призовавайки за диалог с Москва, а не за икономически натиск. Бабиш е критикуван за публичното си скептично отношение към подкрепата за по-нататъшна европейска помощ за Киев, като настоящият външен министър на Чехия е предупредил в интервю за брюкселската медия, че Бабиш ще действа като "марионетка" на Орбан на масата на Европейския съвет.



Въпреки това, реформирането на Вишеградската група може да отнеме известно време. Въпреки че беше преизбран за министър-председател на Словакия през 2023 г., Фицо не стигна до официално сътрудничество с унгарския лидер в конкретни области на политиката. Бабиш все още не е сформирал правителство след неотдавнашната победа на партията му на изборите.



Отвъд Вишеградската тройка



Усилията на Унгария за политически съюзи в Брюксел надхвърлят Европейския съвет, заявява Балаж Орбан.



Партията на унгарския премиер "Фидес", част от крайната дясна група "Патриоти за Европа", може да разшири партньорствата си в Европейския парламент, заявява той, като посочва като потенциални съюзници дясната група "Европейски консерватори и реформисти", крайната дясна група "Европа на суверенните нации" и "някои леви групи".



Основните партии, като центристката Европейска народна партия, рано или късно могат да се обърнат срещу председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, разрушавайки центристкото мнозинство, което подкрепи преизбирането ѝ, заявява съветникът.



"Така че тази реконструкция на [Вишеградската четворка] продължава. Ние имаме третата по големина фракция в Европейския парламент. Имаме мрежа от изследователски центрове, която е широко разпространена тук [в Брюксел] и има и трансатлантическо разширение. И търсим партньори, съюзници по всяка тема."



Матиас Корвинус Колегиум, изследователски център, който получава по-голямата част от финансирането си от съюзници на унгарския лидер и се председателства от Балаж Орбан, разшири присъствието си в Брюксел от стартирането си през 2022 г.



Унгарският министър-председател, който е на власт от 15 години, ще се изправи пред битка за преизбиране догодина. Според анкетата на POLITICO, партията "Тиса'' на опозиционния лидер Петер Мадяр в момента е по-популярна от партията "Фидес'' на Орбан.



Попитан за предстоящата предизборна кампания, помощникът заявява, че тя ще бъде "трудна, както винаги'', и обвинява Брюксел за това, което нарича "организирано, координирано усилие да се изтласка унгарското правителство'', което включва "политическа подкрепа за опозицията''.



Европейската комисия заявява, че мерките за задържане на средства от Унгария произтичат от неспазването на законодателството на ЕС от страна на Будапеща, а не от политическа програма.



На въпроса дали Будапеща продължава да подкрепя унгарския комисар по здравеопазването Оливер Вархели, за когото в медиите се твърди, че е ръководил набирането на шпиони в институциите на ЕС, когато е работил като дипломат на ЕС, Орбан отговаря, че комисарят "върши отлична работа''.



"Това са просто... въпроси, които се използват, за да се изобрази Унгария като страна, която не е лоялна към институциите'', добавя той. "Искаме да сме вътре. Ние сме част от клуба''.

