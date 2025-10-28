Новини
Виктор Орбан планира да създаде нов антиукраински алианс в ЕС

Виктор Орбан планира да създаде нов антиукраински алианс в ЕС

28 Октомври, 2025 10:49 1 488 50

  • виктор орбан-
  • русия-
  • унгария-
  • владимир путин-
  • украйна-
  • роберт фицо

Европейската комисия заявява, че мерките за задържане на средства от Унгария произтичат от неспазването на законодателството на ЕС от страна на Будапеща, а не от политическа програма

Виктор Орбан планира да създаде нов антиукраински алианс в ЕС - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Politico Politico списание за политически анализи

Унгария иска да обедини сили с Чехия и Словакия, за да сформира скептичен към Украйна съюз в ЕС, заявява пред европейската редакция на Politico висш политически съветник на унгарския премиер Виктор Орбан, пише Фокус.

Орбан се надява да се обедини с Андрей Бабиш, чиято дясна популистка партия спечели последните парламентарни избори в Чехия, както и със словашкия премиер Роберт Фицо, за да съгласуват позициите си преди срещите на лидерите на ЕС, включително и преди срещите на върха, заявява съветникът.

Макар че все още не е постигнато твърдо политическо съгласие, формирането на такъв алианс би могло значително да затрудни усилията на ЕС да подкрепи Украйна финансово и военно.

"Мисля, че това ще се случи – и ще става все по-видимо", заявява политическият директор на премиера, Балаж Орбан, когато е попитан за възможността алиансът, скептичен към Украйна, да започне да действа като блок в Европейския съвет.

"Това работи много добре по време на миграционната криза. Така успяхме да се противопоставим", заявява той за така наречената група "Вишеград 4", съставена от Унгария, Чехия, Словакия и Полша, в момент, когато евроскептичната партия "Право и справедливост" бе на власт във Варшава след 2015 г.

Тогавашният полски министър-председател Матеуш Моравецки пое водещата роля като най-голям член на алианса, като групата "В4" насърчаваше просемейни политики, както и силни външни граници за ЕС, и се противопоставяше на всякакво задължително преместване на мигранти между страните членки.

Алиансът "Вишеградска четворка" се разпадна след пълномащабната инвазия на Русия в Украйна, тъй като Полша застъпи агресивна позиция спрямо Москва, а Унгария зае противоположната позиция.

Нов Вишеградски алианс би имал три, а не четири членове. Настоящият центристки премиер на Полша, Доналд Туск, е твърд поддръжник на Украйна и е малко вероятно да влезе в какъвто и да е алианс с Орбан.

Фицо и Бабиш обаче споделят гледната точка на унгарския лидер по отношение на Украйна, призовавайки за диалог с Москва, а не за икономически натиск. Бабиш е критикуван за публичното си скептично отношение към подкрепата за по-нататъшна европейска помощ за Киев, като настоящият външен министър на Чехия е предупредил в интервю за брюкселската медия, че Бабиш ще действа като "марионетка" на Орбан на масата на Европейския съвет.

Въпреки това, реформирането на Вишеградската група може да отнеме известно време. Въпреки че беше преизбран за министър-председател на Словакия през 2023 г., Фицо не стигна до официално сътрудничество с унгарския лидер в конкретни области на политиката. Бабиш все още не е сформирал правителство след неотдавнашната победа на партията му на изборите.

Отвъд Вишеградската тройка

Усилията на Унгария за политически съюзи в Брюксел надхвърлят Европейския съвет, заявява Балаж Орбан.

Партията на унгарския премиер "Фидес", част от крайната дясна група "Патриоти за Европа", може да разшири партньорствата си в Европейския парламент, заявява той, като посочва като потенциални съюзници дясната група "Европейски консерватори и реформисти", крайната дясна група "Европа на суверенните нации" и "някои леви групи".

Основните партии, като центристката Европейска народна партия, рано или късно могат да се обърнат срещу председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, разрушавайки центристкото мнозинство, което подкрепи преизбирането ѝ, заявява съветникът.

"Така че тази реконструкция на [Вишеградската четворка] продължава. Ние имаме третата по големина фракция в Европейския парламент. Имаме мрежа от изследователски центрове, която е широко разпространена тук [в Брюксел] и има и трансатлантическо разширение. И търсим партньори, съюзници по всяка тема."

Матиас Корвинус Колегиум, изследователски център, който получава по-голямата част от финансирането си от съюзници на унгарския лидер и се председателства от Балаж Орбан, разшири присъствието си в Брюксел от стартирането си през 2022 г.

Унгарският министър-председател, който е на власт от 15 години, ще се изправи пред битка за преизбиране догодина. Според анкетата на POLITICO, партията "Тиса'' на опозиционния лидер Петер Мадяр в момента е по-популярна от партията "Фидес'' на Орбан.

Попитан за предстоящата предизборна кампания, помощникът заявява, че тя ще бъде "трудна, както винаги'', и обвинява Брюксел за това, което нарича "организирано, координирано усилие да се изтласка унгарското правителство'', което включва "политическа подкрепа за опозицията''.

Европейската комисия заявява, че мерките за задържане на средства от Унгария произтичат от неспазването на законодателството на ЕС от страна на Будапеща, а не от политическа програма.

На въпроса дали Будапеща продължава да подкрепя унгарския комисар по здравеопазването Оливер Вархели, за когото в медиите се твърди, че е ръководил набирането на шпиони в институциите на ЕС, когато е работил като дипломат на ЕС, Орбан отговаря, че комисарят "върши отлична работа''.

"Това са просто... въпроси, които се използват, за да се изобрази Унгария като страна, която не е лоялна към институциите'', добавя той. "Искаме да сме вътре. Ние сме част от клуба''.


Унгария
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    25 7 Отговор
    ⚡️Унгария иска да се обедини с Чехия и Словакия, за да сформира антиукраински съюз в ЕС – Politico.

    Според изданието създаването на "силен" политически съюз все още е далеч, но създаването му може значително да попречи на усилията на ЕС за финансова и военна подкрепа на фашистите в Украйна.

    10:51 28.10.2025

  • 2 Всички в България

    35 14 Отговор
    Отдавна сме в антиукраински алианс

    10:51 28.10.2025

  • 3 Последния Софиянец

    9 16 Отговор
    Военен блок Унгария, Словакия, Чехия, Сърбия срещу Косово, Албания, Хърватия и България.

    Коментиран от #38

    10:51 28.10.2025

  • 4 Трол

    11 10 Отговор
    Това е бившата Австро-Унгария, а неин император ще е Виктор Орбан. Фицо ще е вицеимператор.

    Коментиран от #42

    10:53 28.10.2025

  • 5 България дава и д-пе

    36 5 Отговор
    Унгария показа че е държава ,която отстоява интересите си.

    10:54 28.10.2025

  • 6 Няма по малоумно нещо от това

    33 6 Отговор
    ЕС да подкрепи Украйна финансово и военно.... Политиците работят срещу народите си

    Коментиран от #8, #31

    10:54 28.10.2025

  • 7 Студопор

    25 5 Отговор
    Не че ви вярваме, но ако е така, то значи все още има хора с останал разум в главата. Тази цялата при-украинска истерия и пропаганда трябва да спре вече.

    10:55 28.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Орбан скоро ще се отече в

    9 28 Отговор
    канала на историята след скорошните избори! Освен това, ако не отиде при Асад, в Унгария ще лежи в пандиза като Саркози!

    10:56 28.10.2025

  • 10 НЕ на НАТО, НЕ на Атлантическите Нацисти

    21 9 Отговор
    НЕ на Атлантическият вреден и опасен слугинаж. НАТО се подготвя за война ! НАТО ще ни заличи ако не му се противопоставим. Атлантизма е престъпна, вредна и опасна идеология. Атлантиците са истинският враг на народа и държавата ни. Българите в огромното си мнозинство мразим НАТО и не исповядваме фалшивите западни ценности. Нови Избори и Референдум за НАТО 2 в 1........И да се плати от бюджета по 100 лв. във ваучери на всеки гласувал на територията на България за да има висока избирателна активност ! Това е истината. Нека сме демокрация и Референдуми да има. Гласа на хората да се чуе, а не парламентарна нацистка атлантическа диктатура с живота и благосъстоянието ни да се гаври и децата и внуците ни да избива. Атлантиците са вредни, неадекватни и опасни същества според мен

    Коментиран от #13

    10:57 28.10.2025

  • 11 Копейки,

    3 19 Отговор
    РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ

    10:59 28.10.2025

  • 12 Нека дълго да ги боли

    14 4 Отговор

    До коментар #8 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Украинските нацисти. Продължителната болка е най мъчителна

    10:59 28.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Предлагам замразяване членството на

    6 16 Отговор
    Словакия и Унгария, докато на народите им не им дойде акъла. Забравихте ли руската окупация и кървавите убийства през 1956 г. и 1968 г.? Ако дойдат пак руснаците друга песен ще запеят!

    11:01 28.10.2025

  • 15 Дедо ви...

    18 2 Отговор
    Виктор Орбан обобщава днешното положение на континента: „Предадохме пълния контрол върху мирния процес в Украйна на руснаците и американците. Европа е напълно извън играта – и по отношение на сигурността си, и по отношение на бъдещите отношения с Русия и Украйна.”
    Европа вече не решава съдбата си – просто чака инструкции отвън. Няма маршалски жезъл за войника урсула

    11:02 28.10.2025

  • 16 Данко Харсъзина

    14 2 Отговор
    Ще го създаде. На матрияла му писна от украинци.

    11:03 28.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 az СВО Победа 80

    4 3 Отговор
    Франция праща нови 2000 военни в бивша Украйна в опит да помогне на ВСУ.

    11:04 28.10.2025

  • 19 койдазнай

    3 5 Отговор
    Който иска голяма война, той не иска подкрепа за Украйна. Защото войната ще продължава, докато започналите я, не си счупят главата. Ако това не стане в Украйна, ще стане по на запад.

    Коментиран от #23

    11:05 28.10.2025

  • 20 уууусолиститееее направо в шоккк

    5 2 Отговор
    укрофашагитееее направо ще откачатшшш

    11:05 28.10.2025

  • 21 Българите трябва ясно

    7 3 Отговор
    да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел

    Коментиран от #39

    11:07 28.10.2025

  • 22 АМАH OT ИДИOTИ

    11 4 Отговор
    БРАВО!!!!!
    👍
    УНГАРИЯ НАРОД Е ПОКАЗВАЛ В ИСТОРИЯТА, ЧЕ ВИНАГИ Е ПРОЯВЯВАЛ НЕПРИМИРИМОСТ КЪМ ХЕГЕМОНА. 😡
    А НИЕ ????
    ОСТАВИЛИ СМЕ ВЛАСТТА В РЪЦЕТЕ НА MУTPO-OЛИГAPXИЯТА 😩

    Коментиран от #43

    11:07 28.10.2025

  • 23 Конфуции

    9 2 Отговор

    До коментар #19 от "койдазнай":

    За войната еднаква вина има както този който я започва, така и този който я е предизвикал. (За справка събитията от 2014 г.)

    11:08 28.10.2025

  • 24 УдоМача

    15 3 Отговор
    Давайте братя! Сцепете ЕС като презряла тиква! Ако може още преди нова година..

    11:09 28.10.2025

  • 25 Влад блед

    1 8 Отговор
    Не е ли иронично че гинекологията Урсула бърка в игрите на ПУТин...и ще го излекува мухахаха

    11:13 28.10.2025

  • 26 Путен Орган

    4 10 Отговор
    Орбанче предателче. КЪШ ПРИ АСАД да делите гарсониерата

    11:14 28.10.2025

  • 27 А12

    7 2 Отговор

    До коментар #8 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Соросоидите драскат безумията си …

    11:14 28.10.2025

  • 28 Орбан корумпето си има замък

    4 6 Отговор
    Яд го е че няма да има рашиски газ ама Сами сте се поставили в тази зависимост и донякъде ми е много хубаво че шунгария ще им е кофти след като ни прецакват толкова години за Македония. Дано на изборите го разкарат тоя предател и ко

    11:15 28.10.2025

  • 29 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑

    4 5 Отговор
    клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада много са сладки когато са ядосани 🍌🍌😁

    11:17 28.10.2025

  • 30 Историк

    5 6 Отговор
    Унгария през 1956 г. и Чехословакия през 1968 г. въстанаха срещу подчинението на СССР и бяха смазани от съветските танкове вкл. и с участието на България. Кремъл е изразходвал огромни средства точно там да постави продажници във властта, които да обслужват интересите им и да рушат ЕС отвътре. Отровите на Кремъл ще тровят света ,докато главата на змията не бъде отсечена и няма да има мир и спокойствие. Нашите путинолизци да заминават за Москва при любимия си терорист Путин.

    11:20 28.10.2025

  • 31 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    2 7 Отговор

    До коментар #6 от "Няма по малоумно нещо от това":

    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    11:23 28.10.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Български армеец

    3 6 Отговор
    Този страхливец иска да ни вкара във война с Украйна. На него му е лесно. Маджарин, нагъл. Има за гръб Австрия.

    11:36 28.10.2025

  • 34 за Русия!

    3 1 Отговор
    Къде можем да се запишем като доброволци.

    11:37 28.10.2025

  • 35 Само да добавя

    5 1 Отговор
    Браво, Орбан! България трябва да вземе пример, а не да се целува с урсулицата!

    11:38 28.10.2025

  • 36 СВТ 40

    3 2 Отговор
    Най -после някой да мисли прагматично. За украинците по хотели за 40 лв.а нашите баби дядовци немогат да свържат двата края.

    Коментиран от #40

    11:38 28.10.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Не пиши глупости

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Словаците мразят унгарците, мразят се взаимно и не могат да се дишат. Унгарците са нагли поробители на славяни и с отвратително надменно самочувствие. Гадно евразийско племе.

    11:38 28.10.2025

  • 39 Българин

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "Българите трябва ясно":

    Няма пък! Ти ще ми кажеш, какво да мисля и да говоря, червен пудел!

    11:40 28.10.2025

  • 40 Абе

    1 2 Отговор

    До коментар #36 от "СВТ 40":

    Ти какво направи за бабите си и дядовците освен да ходиш да им вземаш парите и да им изяждаш зимнината?

    Коментиран от #44

    11:41 28.10.2025

  • 41 Пен

    2 0 Отговор
    Мисири, Орбан прави про-европейски проект! Украйна не е в ЕС!

    11:42 28.10.2025

  • 42 Къса

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Трол":

    Мястото на словаците в Австро-Унгария е било мястото на Българите в Османската империя.

    11:43 28.10.2025

  • 43 Пъдар

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "АМАH OT ИДИOTИ":

    Орбян е унгарска мутра и унгарски Бойко Борисов. Корупцията му е по-голяма от бойковата.

    11:46 28.10.2025

  • 44 СВТ 40

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Абе":

    Аз приготвям зимнината за такива като теб които само да мрънкати искат .

    Коментиран от #46

    11:47 28.10.2025

  • 45 Припомням

    1 2 Отговор
    Унгарците са били на страната на нацистите на Хитлер и са убивали славяни.

    11:47 28.10.2025

  • 46 Абе

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "СВТ 40":

    Ти си тоя дето мрънка, че баба му мизерства.

    Коментиран от #47

    11:49 28.10.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Точен

    1 1 Отговор
    Бойко да не се ослушва и заедно с ВЪЗРАЖДАНЕ да ни вкарат в този съюз. Защото заради предателите соросци България е най-бедната и ограбена в Баба европа. Повечето от избирателите на ГЕРБ са за такъв съюз, за ВЪЗРАЖДАНЕ, БСП, МЕЧ, ИТН и Величие е ясно. Остават само розовите, а Новият бардак се ослушват "Иде ли..." Путин...

    Коментиран от #50

    12:12 28.10.2025

  • 50 Ветеран от Протеста

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Точен":

    Ще вкарате България във война срещу Украйна,Европа и САЩ ли ,червени цървули...Тва няма как да се случи,понимаеш ???
    Национализация на всички руско в България начело с рафинерията на Лукойл !!!!
    България над Всичко !!!!

    12:25 28.10.2025

