Такаичи и Тръмп потвърдиха ангажимента си за денуклеаризация на Северна Корея

Японската министър-председателка Санае Такаичи заяви, че по време на срещата си с американския президент Доналд Тръмп в Токио двамата са потвърдили общия си ангажимент за пълна денуклеаризация на Северна Корея, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Такаичи посочи, че с Тръмп са обсъдили и значението на мира и стабилността в Тайванския проток, подчертавайки, че това е ключов въпрос за сигурността в региона. Тя отказа да разкрие подробности относно разговорите им за Китай, тъй като американският лидер предстои да се срещне с китайския президент в близките дни.

По-рано по време на двустранните преговори Тръмп похвали Такаичи - първата жена премиер на Япония, за решението ѝ да увеличи националния отбранителен бюджет и за „смелото ѝ лидерство“.

Японската премиерка също изрази намерението си да номинира Доналд Тръмп за Нобелова награда за мир, като подчерта, че благодарение на неговата политика в света „в кратък период настъпи повече мир“.