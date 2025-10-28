Новини
Такаичи и Тръмп потвърдиха ангажимента си за денуклеаризация на Северна Корея

28 Октомври, 2025 12:22, обновена 28 Октомври, 2025 12:32

Японската премиерка обяви, че ще номинира американския президент за Нобелова награда за мир

Такаичи и Тръмп потвърдиха ангажимента си за денуклеаризация на Северна Корея - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Японската министър-председателка Санае Такаичи заяви, че по време на срещата си с американския президент Доналд Тръмп в Токио двамата са потвърдили общия си ангажимент за пълна денуклеаризация на Северна Корея, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Такаичи посочи, че с Тръмп са обсъдили и значението на мира и стабилността в Тайванския проток, подчертавайки, че това е ключов въпрос за сигурността в региона. Тя отказа да разкрие подробности относно разговорите им за Китай, тъй като американският лидер предстои да се срещне с китайския президент в близките дни.

По-рано по време на двустранните преговори Тръмп похвали Такаичи - първата жена премиер на Япония, за решението ѝ да увеличи националния отбранителен бюджет и за „смелото ѝ лидерство“.

Японската премиерка също изрази намерението си да номинира Доналд Тръмп за Нобелова награда за мир, като подчерта, че благодарение на неговата политика в света „в кратък период настъпи повече мир“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    20 1 Отговор
    Ха ха , ТръмПича затова ли отиде🤔
    да се моли да го номинират за награда🤣

    Коментиран от #3

    12:33 28.10.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    23 1 Отговор
    И как САЩ и Япония ще денуклеризират трета държава🤔

    Коментиран от #6, #14

    12:34 28.10.2025

  • 3 Ха,ха,ха

    19 1 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Нарциса обича да го чешат по егото.

    12:35 28.10.2025

  • 4 Шоп

    20 1 Отговор
    Абе то и аз се ангажирах с осеменяването на Анджелина Джоли, и постоянно потвърждавам ангажимента ама пусто тя не знае и те така

    12:36 28.10.2025

  • 5 Pyccкий Карлик

    2 13 Отговор
    Някой си прави криви сметки без кръчмаря !!!
    2022г Раcсия също си направи крива сметка и опря до Корея.

    12:36 28.10.2025

  • 6 Човека ракета

    15 1 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    ще ги деКЛОУНизира.

    12:37 28.10.2025

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    18 1 Отговор
    Ръководителите на страната
    ЕДИНСТВЕНА използвала Ядрено оръжи
    и на страната НАД КОЯТО Е ИЗПОЛЗВАНО
    Ядреното оръжие❗
    При това първата още не се е извинила,
    а втората не уточнява в учебниците си
    кой е използвал ЯО срещу нея 🤔

    Коментиран от #12, #19

    12:39 28.10.2025

  • 8 Абе

    11 1 Отговор
    Смешници

    12:40 28.10.2025

  • 9 Факт

    10 1 Отговор
    Оказва се жените са по-ктъвожадни от отрочетата си момчета

    12:41 28.10.2025

  • 10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    12 0 Отговор
    Страната на
    НЯКОГАШНИТЕ САМУРАИ и ШОГУНИ,
    днес е сред най-големите длъжници, а май е и единствената която плаща на САЩ за базите и военните които са разположили на нейна територия🤔❗

    12:43 28.10.2025

  • 11 Всеки четка

    7 0 Отговор
    Чичо Дони. Научихме нова дума - денуклеаризация. Какво мислят севернокорейците по въпроса май никой не се интересува. Китайците гледат търпеливо как съседите им (малки и големи) в безизходицата си се опитват, подобно на Европа, да се харесат на затъналата в дългове Америка, която им продава фантазии за прекрасно бъдеще, преследвайки своите интереси. Както казва проф.
    Джефри Сакс: "Да си враг на Америка е опасно, но да си приятел е пагубно".

    12:47 28.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ролан

    4 0 Отговор
    Смях в залата))))

    12:51 28.10.2025

  • 14 Минск-16

    0 9 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    КНДР ще бъде денуклеанизирана чрез ядреното оръжие на Япония. Те имат десетки пъти повече от корейците, изпитани ракети, а не две подарени от Русия ракети и ядна ядрена бомба, която взривиха за демонстрация.

    Коментиран от #17

    12:53 28.10.2025

  • 15 Някой

    8 0 Отговор
    Хехе! Вземате някакви решения за 3-та страна без да я питате. Явно нищо няма да излезе от напъните ви.

    12:53 28.10.2025

  • 16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Учуден":

    "СЪЮЗНИЦИТЕ хвърлиха атомни бомби над Хирошима и Нагасаки!"

    Лесно проверимо е❗

    Лесно проверимо е и дали
    ОФИЦИАЛНИТЕ власти на САЩ
    някога са поднесли
    ОФИЦИАЛНИ ИЗВИНЕНИЯ
    за деянието си ❗

    Коментиран от #18

    12:55 28.10.2025

  • 17 Имат ама друг път

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Минск-16":

    Англосаксонците ги разбраха какви са и след Втората световна война им стъпиха на врата.
    Както и на германците.

    13:00 28.10.2025

  • 18 Учуден

    0 4 Отговор

    До коментар #16 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Поднесли, не поднесли, пак извърташ нещата. Ставаше на въпрос за твърдението ти, че Япония не пишела в учебниците кой ги е бомбандирал с ЯО, което е откровена лъжа.

    Коментиран от #21

    13:02 28.10.2025

  • 19 Учуден

    0 4 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Евтината ти пропаганда, че в Япония не уточняват в учебниците си кой е използвал ЯО срещу тях е лесно проверима, че това твърдение е невярно. Чудя се кой ви плаща за такива пропагандни лъжи.

    13:02 28.10.2025

  • 20 А на Русия? смешки плямпащи кьор фишеци

    0 0 Отговор
    ангажимента си за денуклеаризация на Северна Корея

    13:09 28.10.2025

  • 21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Учуден":

    Мнооо си зле❗
    Второто не било важно,
    а първото го пропусна❗

    "СЪЮЗНИЦИТЕ хвърлиха атомни бомби над Хирошима и Нагасаки!"

    Пробвай още два, три поста❗

    Коментиран от #22

    13:16 28.10.2025

  • 22 Учуден

    0 3 Отговор

    До коментар #21 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Зле си ти, самото ти твърдение, че все едно криели истината в Япония за бомбите с ЯО го доказва.

    Коментиран от #24

    13:19 28.10.2025

  • 23 Даа!

    0 0 Отговор
    Женското племе,ще докара Човечеството до трета световна война.Някой,много целенасочено стартира този процес, отначало с онази- желязната лейди.Процес, обхванал първо англосаксите- хиларита,пат ладжан държавен секретар,нюландки ,та до днес ,в цяла Европа.По жадно за тотална власт от жената няма.С мъж, винаги можеш да се разбереш,да се договориш.С жена,облечена във власт- никога.Готова е да върви през планини от трупове,за да властва.От най обикновената фирма,или офис,до цяла държава,дори континент.

    13:49 28.10.2025

  • 24 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Учуден":

    Ти явно си добре, МНОГО ДОБРЕ,
    ПОДКОВАН ИДЕЙНО❗
    Не крият, но и не уточняват❗
    А ТИ СЕ ЧУДИШ КАК ДА ИЗБЕГНЕШ И ДА НЕ СПОМЕНАВАШ, ЧЕ САЩ СА ЕДИНСТВЕНАТА СТРАНА ИЗПОЛЗВАЛА ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ ПРИ ТОВА СРЕЩУ ЦИВИЛНО НАСЕЛЕНИЕ❗

    14:02 28.10.2025

