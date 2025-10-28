Такаичи и Тръмп потвърдиха ангажимента си за денуклеаризация на Северна Корея

Японската министър-председателка Санае Такаичи заяви, че по време на срещата си с американския президент Доналд Тръмп в Токио двамата са потвърдили общия си ангажимент за пълна денуклеаризация на Северна Корея, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Такаичи посочи, че с Тръмп са обсъдили и значението на мира и стабилността в Тайванския проток, подчертавайки, че това е ключов въпрос за сигурността в региона. Тя отказа да разкрие подробности относно разговорите им за Китай, тъй като американският лидер предстои да се срещне с китайския президент в близките дни.
По-рано по време на двустранните преговори Тръмп похвали Такаичи - първата жена премиер на Япония, за решението ѝ да увеличи националния отбранителен бюджет и за „смелото ѝ лидерство“.
Японската премиерка също изрази намерението си да номинира Доналд Тръмп за Нобелова награда за мир, като подчерта, че благодарение на неговата политика в света „в кратък период настъпи повече мир“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
да се моли да го номинират за награда🤣
Коментиран от #3
12:33 28.10.2025
2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #6, #14
12:34 28.10.2025
3 Ха,ха,ха
До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Нарциса обича да го чешат по егото.
12:35 28.10.2025
4 Шоп
12:36 28.10.2025
5 Pyccкий Карлик
2022г Раcсия също си направи крива сметка и опря до Корея.
12:36 28.10.2025
6 Човека ракета
До коментар #2 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":ще ги деКЛОУНизира.
12:37 28.10.2025
7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
ЕДИНСТВЕНА използвала Ядрено оръжи
и на страната НАД КОЯТО Е ИЗПОЛЗВАНО
Ядреното оръжие❗
При това първата още не се е извинила,
а втората не уточнява в учебниците си
кой е използвал ЯО срещу нея 🤔
Коментиран от #12, #19
12:39 28.10.2025
8 Абе
12:40 28.10.2025
9 Факт
12:41 28.10.2025
10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
НЯКОГАШНИТЕ САМУРАИ и ШОГУНИ,
днес е сред най-големите длъжници, а май е и единствената която плаща на САЩ за базите и военните които са разположили на нейна територия🤔❗
12:43 28.10.2025
11 Всеки четка
Джефри Сакс: "Да си враг на Америка е опасно, но да си приятел е пагубно".
12:47 28.10.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ролан
12:51 28.10.2025
14 Минск-16
До коментар #2 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":КНДР ще бъде денуклеанизирана чрез ядреното оръжие на Япония. Те имат десетки пъти повече от корейците, изпитани ракети, а не две подарени от Русия ракети и ядна ядрена бомба, която взривиха за демонстрация.
Коментиран от #17
12:53 28.10.2025
15 Някой
12:53 28.10.2025
16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #12 от "Учуден":"СЪЮЗНИЦИТЕ хвърлиха атомни бомби над Хирошима и Нагасаки!"
Лесно проверимо е❗
Лесно проверимо е и дали
ОФИЦИАЛНИТЕ власти на САЩ
някога са поднесли
ОФИЦИАЛНИ ИЗВИНЕНИЯ
за деянието си ❗
Коментиран от #18
12:55 28.10.2025
17 Имат ама друг път
До коментар #14 от "Минск-16":Англосаксонците ги разбраха какви са и след Втората световна война им стъпиха на врата.
Както и на германците.
13:00 28.10.2025
18 Учуден
До коментар #16 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Поднесли, не поднесли, пак извърташ нещата. Ставаше на въпрос за твърдението ти, че Япония не пишела в учебниците кой ги е бомбандирал с ЯО, което е откровена лъжа.
Коментиран от #21
13:02 28.10.2025
19 Учуден
До коментар #7 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Евтината ти пропаганда, че в Япония не уточняват в учебниците си кой е използвал ЯО срещу тях е лесно проверима, че това твърдение е невярно. Чудя се кой ви плаща за такива пропагандни лъжи.
13:02 28.10.2025
20 А на Русия? смешки плямпащи кьор фишеци
13:09 28.10.2025
21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #18 от "Учуден":Мнооо си зле❗
Второто не било важно,
а първото го пропусна❗
"СЪЮЗНИЦИТЕ хвърлиха атомни бомби над Хирошима и Нагасаки!"
Пробвай още два, три поста❗
Коментиран от #22
13:16 28.10.2025
22 Учуден
До коментар #21 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Зле си ти, самото ти твърдение, че все едно криели истината в Япония за бомбите с ЯО го доказва.
Коментиран от #24
13:19 28.10.2025
23 Даа!
13:49 28.10.2025
24 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #22 от "Учуден":Ти явно си добре, МНОГО ДОБРЕ,
ПОДКОВАН ИДЕЙНО❗
Не крият, но и не уточняват❗
А ТИ СЕ ЧУДИШ КАК ДА ИЗБЕГНЕШ И ДА НЕ СПОМЕНАВАШ, ЧЕ САЩ СА ЕДИНСТВЕНАТА СТРАНА ИЗПОЛЗВАЛА ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ ПРИ ТОВА СРЕЩУ ЦИВИЛНО НАСЕЛЕНИЕ❗
14:02 28.10.2025