САЩ гарантират, че германският бизнес на „Роснефт“ няма да бъде засегнат от санкции

Министърът на икономиката на Германия, Катерина Райхе, заяви пред „Ройтерс“, че правителството на САЩ е предоставило писмени гаранции, че германският бизнес на руската петролна компания „Роснефт“ няма да попада под новите американски енергийни санкции, предава News.bg.
По думите ѝ, Вашингтон е издал т.нар. „Letter of Comfort“ (писмо за уверение), с което официално признава, че германските операции на „Роснефт“ са напълно отделени от руската компания-майка и не са засегнати от санкционния режим.
„САЩ потвърдиха писмено, че активите в Германия са изцяло отделени от Русия“, подчерта Райхе.
Берлин поиска яснота от Вашингтон след въвеждането на новите санкции, които забраняват на западни банки и компании да работят с определени руски фирми. Германската страна посочи, че засегнатите рафинерии се управляват от германски държавен попечител от 2022 г. и са жизненоважни за националното енергийно снабдяване.
Сред ключовите активи е рафинерията PCK в Шведт, една от най-големите в Германия, която осигурява над 12% от капацитета за преработка на горива в страната. „Роснефт“ притежава 54,17% от предприятието, което е основен работодател в провинция Бранденбург - регион с нарастваща подкрепа за крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (AfD).
Решението на Вашингтон се оценява в Берлин като критично важно за стабилността на германската енергийна система, тъй като премахва риска рафинерията в Шведт и други обекти на „Роснефт Дойчланд“ да бъдат блокирани от международните финансови пазари.
1 НЯМА ИНФЛАЦИЯ
Коментиран от #5, #10
15:01 28.10.2025
2 бай Ставри
Коментиран от #7, #9
15:04 28.10.2025
3 Георги
15:07 28.10.2025
4 Я пък тоя
15:10 28.10.2025
5 Я пък тоя
До коментар #1 от "НЯМА ИНФЛАЦИЯ":Е да, ама чесъна от 9.25 лева падна на 9,15.
Коментиран от #15
15:11 28.10.2025
6 Трол
Коментиран от #11
15:12 28.10.2025
7 мхм
До коментар #2 от "бай Ставри":това е демокрацията - за едни може за други не. Лошото е, че ние сме от тия за които не може, но ако трябва да се вдига вноската за НАТО, тогава за нас може да се вдига.
Коментиран от #13
15:12 28.10.2025
8 А САЩ,за БГ-гарантира ли ...?!
Първо да разберат къде на картата е БГ-то,че тогава ще решават,дали да гарантират,или не...!
15:14 28.10.2025
9 Щото
До коментар #2 от "бай Ставри":си дават сметка, че ако не направят изключение, дават властта на Алтернатива за Германия. И у нас, ако имаше "опасност" Възраждане да дойдат на власт, и за нас щеше да има изключение.
15:17 28.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Я пък тоя
До коментар #6 от "Трол":Защо умни и красиви?
15:23 28.10.2025
12 Фасилитис
15:23 28.10.2025
13 Нищо ново под слънцето!
До коментар #7 от "мхм":Както при СССР,така и при ЕССР - има ...
,,Наши" и...
,,Ваши"...!
15:24 28.10.2025
14 Боко
Затваряйте всичко и 💣💣💣
15:24 28.10.2025
15 Не е вярно
До коментар #5 от "Я пък тоя":и чесъна и нечесъна поскъпнаха!
15:30 28.10.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.