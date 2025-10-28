САЩ гарантират, че германският бизнес на „Роснефт“ няма да бъде засегнат от санкции

Министърът на икономиката на Германия, Катерина Райхе, заяви пред „Ройтерс“, че правителството на САЩ е предоставило писмени гаранции, че германският бизнес на руската петролна компания „Роснефт“ няма да попада под новите американски енергийни санкции, предава News.bg.

По думите ѝ, Вашингтон е издал т.нар. „Letter of Comfort“ (писмо за уверение), с което официално признава, че германските операции на „Роснефт“ са напълно отделени от руската компания-майка и не са засегнати от санкционния режим.

„САЩ потвърдиха писмено, че активите в Германия са изцяло отделени от Русия“, подчерта Райхе.

Берлин поиска яснота от Вашингтон след въвеждането на новите санкции, които забраняват на западни банки и компании да работят с определени руски фирми. Германската страна посочи, че засегнатите рафинерии се управляват от германски държавен попечител от 2022 г. и са жизненоважни за националното енергийно снабдяване.

Сред ключовите активи е рафинерията PCK в Шведт, една от най-големите в Германия, която осигурява над 12% от капацитета за преработка на горива в страната. „Роснефт“ притежава 54,17% от предприятието, което е основен работодател в провинция Бранденбург - регион с нарастваща подкрепа за крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (AfD).

Решението на Вашингтон се оценява в Берлин като критично важно за стабилността на германската енергийна система, тъй като премахва риска рафинерията в Шведт и други обекти на „Роснефт Дойчланд“ да бъдат блокирани от международните финансови пазари.