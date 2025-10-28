Новини
САЩ гарантират, че германският бизнес на „Роснефт“ няма да бъде засегнат от санкции

28 Октомври, 2025 14:55 838 16

Берлин получи писмени уверения, че активите в Германия са отделени от руската компания

САЩ гарантират, че германският бизнес на „Роснефт“ няма да бъде засегнат от санкции - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Министърът на икономиката на Германия, Катерина Райхе, заяви пред „Ройтерс“, че правителството на САЩ е предоставило писмени гаранции, че германският бизнес на руската петролна компания „Роснефт“ няма да попада под новите американски енергийни санкции, предава News.bg.

По думите ѝ, Вашингтон е издал т.нар. „Letter of Comfort“ (писмо за уверение), с което официално признава, че германските операции на „Роснефт“ са напълно отделени от руската компания-майка и не са засегнати от санкционния режим.
„САЩ потвърдиха писмено, че активите в Германия са изцяло отделени от Русия“, подчерта Райхе.

Берлин поиска яснота от Вашингтон след въвеждането на новите санкции, които забраняват на западни банки и компании да работят с определени руски фирми. Германската страна посочи, че засегнатите рафинерии се управляват от германски държавен попечител от 2022 г. и са жизненоважни за националното енергийно снабдяване.

Сред ключовите активи е рафинерията PCK в Шведт, една от най-големите в Германия, която осигурява над 12% от капацитета за преработка на горива в страната. „Роснефт“ притежава 54,17% от предприятието, което е основен работодател в провинция Бранденбург - регион с нарастваща подкрепа за крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (AfD).

Решението на Вашингтон се оценява в Берлин като критично важно за стабилността на германската енергийна система, тъй като премахва риска рафинерията в Шведт и други обекти на „Роснефт Дойчланд“ да бъдат блокирани от международните финансови пазари.


САЩ
  • 1 НЯМА ИНФЛАЦИЯ

    11 5 Отговор
    Цена от Ноември месец 2020та година на зимни гуми - 205/55R16 91T-KU42 KUMHO WinterCraft WP51 76.2675 BGN 4 305.07 BGN - Същите гумди в момента едната е 200 лева от същия цолаж. ГОТОВИ СМЕ ЗА ЕВРОТО ХОРА - ВСИЧКО Е СПОКОЙНО НЯМА ПАНИКА И НАЙ ВЕЧЕ НЯМА ИНФЛАЦИЯ

    Коментиран от #5, #10

    15:01 28.10.2025

  • 2 бай Ставри

    20 1 Отговор
    А българския бизнес на "Лукойл" !? Що за едни може, а за други не.

    Коментиран от #7, #9

    15:04 28.10.2025

  • 3 Георги

    15 0 Отговор
    прасета не може, а кучета и котки може

    15:07 28.10.2025

  • 4 Я пък тоя

    11 0 Отговор
    Егаси санкциите, още не влезнали в сила и вече падат.

    15:10 28.10.2025

  • 5 Я пък тоя

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "НЯМА ИНФЛАЦИЯ":

    Е да, ама чесъна от 9.25 лева падна на 9,15.

    Коментиран от #15

    15:11 28.10.2025

  • 6 Трол

    4 0 Отговор
    Ето вижте ползата от умни, красиви и успели жени във властта.

    Коментиран от #11

    15:12 28.10.2025

  • 7 мхм

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "бай Ставри":

    това е демокрацията - за едни може за други не. Лошото е, че ние сме от тия за които не може, но ако трябва да се вдига вноската за НАТО, тогава за нас може да се вдига.

    Коментиран от #13

    15:12 28.10.2025

  • 8 А САЩ,за БГ-гарантира ли ...?!

    10 0 Отговор
    Или има малък проблем...!
    Първо да разберат къде на картата е БГ-то,че тогава ще решават,дали да гарантират,или не...!

    15:14 28.10.2025

  • 9 Щото

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "бай Ставри":

    си дават сметка, че ако не направят изключение, дават властта на Алтернатива за Германия. И у нас, ако имаше "опасност" Възраждане да дойдат на власт, и за нас щеше да има изключение.

    15:17 28.10.2025

  • 11 Я пък тоя

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Трол":

    Защо умни и красиви?

    15:23 28.10.2025

  • 12 Фасилитис

    5 0 Отговор
    Аха, "зелената енергия" на Олав, не Фърфи ли 😂😂😂

    15:23 28.10.2025

  • 13 Нищо ново под слънцето!

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "мхм":

    Както при СССР,така и при ЕССР - има ...
    ,,Наши" и...
    ,,Ваши"...!

    15:24 28.10.2025

  • 14 Боко

    1 0 Отговор
    а на нас нафта ни не требе👌
    Затваряйте всичко и 💣💣💣

    15:24 28.10.2025

  • 15 Не е вярно

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Я пък тоя":

    и чесъна и нечесъна поскъпнаха!

    15:30 28.10.2025

