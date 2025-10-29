Новини
Свят »
Япония »
Вашингтон натиска Токио да увеличи разходите за отбрана ВИДЕО

29 Октомври, 2025 06:02, обновена 29 Октомври, 2025 06:08 562 11

  • отбрана-
  • сащ-
  • япония-
  • хегсет

Шефът на Пентагона Пит Хегсет се срещна с новия японски военен министър Шинджиро Коидзуми

Вашингтон натиска Токио да увеличи разходите за отбрана ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати очакват Япония да увеличи разходите за отбрана възможно най-скоро. Това заяви министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет на пресконференция след среща с новия японски министър на отбраната Шинджиро Коидзуми.

Според Хегсет, укрепването на съюза между САЩ и Япония изисква непрекъснато развитие на въоръжените сили, „за да се възпират конфликтите и, ако е необходимо, да се води война за победа“. Министърът на отбраната на САЩ отбеляза готовността на Токио да увеличи разходите за отбрана, наричайки го „важна стъпка напред“. „Надяваме се това да бъде приложено възможно най-скоро“, добави Хегсет.

Той заяви позицията си, че Китай „изгражда военната си мощ с безпрецедентна скорост“ и предприема „агресивни военни действия“. Хегсет заяви, че ситуацията със сигурността в региона „остава тежка“.

По-рано новият министър-председател на Япония Санае Такаичи обеща на президента на САЩ Доналд Тръмп да засили отбранителните способности на страната си и да увеличи разходите за отбрана по време на разговорите в Токио във вторник, но не бяха обсъждани конкретни цифри.


Япония
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 С таквиз приятели врагове не ти трябват

    6 1 Отговор
    Натискането между партньори по народно му се вика еб...такова, а относно ролите в днешно време няма значение, кой от горе, кой от долу.

    06:12 29.10.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор
    Ако ДЖАПАНКИТЕ не увеличат разходите ,
    то джЯНКИТЕ може да им хвърлят
    още една -две атомни бомби🤔

    Коментиран от #5

    06:13 29.10.2025

  • 3 мхм

    5 0 Отговор
    С такива "приятели" на Япония не и трябват врагове

    06:14 29.10.2025

  • 4 Иван

    3 0 Отговор
    Иво Карамански.

    06:17 29.10.2025

  • 5 Иван

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    И пак ще лъжат японските деца, че е Сталин.

    Коментиран от #6

    06:19 29.10.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Иван":

    🤣🤣🤣
    Или... "Путин беше!"
    🤔🤔🤔

    06:21 29.10.2025

  • 7 Гориил

    5 2 Отговор
    Япония ще се превърне в труп, ако спре да получава руски втечнен природен газ от Сахалин. Освен това страната е изправена пред перспективата за недостиг на храна, тъй като руските граничари не позволяват на японските риболовни кораби да влизат в богатите на риба териториални води на Далечния изток.

    Коментиран от #9

    06:32 29.10.2025

  • 8 Пенчо

    4 0 Отговор
    Ако не купят оръжие от щатите ще им дадат някоя бомба безплатно! Имат опит в това!

    06:43 29.10.2025

  • 9 хахаха

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Гориил":

    Брях таз Русия 😂😂...Тя себе си да изхрани,не мисли за японците . Иди да видиш как живеят руснаците в този район. ... пълна мизерия

    06:55 29.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    2 2 Отговор
    Така се прави с васалите... и задължително ще купят хАмериканско оръжие...

    07:09 29.10.2025

