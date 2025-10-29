Вашингтон натиска Токио да увеличи разходите за отбрана ВИДЕО

Съединените щати очакват Япония да увеличи разходите за отбрана възможно най-скоро. Това заяви министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет на пресконференция след среща с новия японски министър на отбраната Шинджиро Коидзуми.

Според Хегсет, укрепването на съюза между САЩ и Япония изисква непрекъснато развитие на въоръжените сили, „за да се възпират конфликтите и, ако е необходимо, да се води война за победа“. Министърът на отбраната на САЩ отбеляза готовността на Токио да увеличи разходите за отбрана, наричайки го „важна стъпка напред“. „Надяваме се това да бъде приложено възможно най-скоро“, добави Хегсет.

Той заяви позицията си, че Китай „изгражда военната си мощ с безпрецедентна скорост“ и предприема „агресивни военни действия“. Хегсет заяви, че ситуацията със сигурността в региона „остава тежка“.

По-рано новият министър-председател на Япония Санае Такаичи обеща на президента на САЩ Доналд Тръмп да засили отбранителните способности на страната си и да увеличи разходите за отбрана по време на разговорите в Токио във вторник, но не бяха обсъждани конкретни цифри.