ISW: Кремъл зове руснаците да се жертват пред олтара на Русия

Кремъл възкресява наративите от съветската епоха за вечното жертвоприношение в името на Русия пред лицето на агресията отвън.
По този начин Москва се опитва да оправдае бъдещото нахлуване в Европа и Азиатско-тихоокеанския регион, но и дългосрочната мобилизация на руското общество.
Руските власти също оправдават по-нататъшната милитаризация и пълна мобилизация на руското общество.
За това предупредиха от Института за изследване на войната (ISW).
На 28 октомври руският външен министър Сергей Лавров повтори твърденията си, че НАТО остава значителна заплаха за Русия, защото се разширява и дава оръжие, но и финансова и политическа подкрепа на Украйна.
Лавров заяви, че НАТО изкуствено разширява зоната си на отговорност извън евроатлантическото пространство, включително в Индо-Тихоокеанския регион, Близкия изток, Южен Кавказ и Централна и Южна Азия, с цел да сдържа Китай, да изолира Русия и да се противопостави на Северна Корея.
Секретарят на руския Съвет за сигурност Сергей Шойгу заяви на 28 октомври, че Русия в момента се противопоставя на агресивния външен натиск и антируската пропаганда от Запада и че Западът се опитва да раздели Русия на поредица от "етнически държави".
Тези наративи не са нови и всъщност напомнят на оправданията на Съветския съюз от времето на Студената война, че бил "обкръжен от врагове".
Възкресяването на нарративите от съветската епоха, че Русия трябва да се защити от възприеманите глобални заплахи, подкрепя по-широките усилия на Кремъл да генерира вътрешна подкрепа за продължителна война в Украйна и бъдещ военен конфликт срещу НАТО.
На 28 октомври руската служба за външно разузнаване без основание заяви, че Франция подготвя военен контингент от 2000 военнослужещи, които да бъдат изпратени в Украйна.
Руското разузнаване конкретно заяви, че тези сили са част от Френския чуждестранен легион, за който руските военни блогъри по-рано твърдяха, че действа в Украйна — част от съгласуваните усилия на Кремъл да оправдае твърденията, че Русия се бори срещу НАТО, а не само срещу Украйна.
Кремъл често използва руското разузнаване, за да разпространява неоснователни твърдения, целящи да отслабят подкрепата за Украйна и да породят съмнения относно естеството на руските провокации срещу държавите членки на НАТО.
На 28 октомври руската Държавна дума одобри законопроект, който позволява на руските власти да мобилизират запасняци за защита на критични съоръжения и инфраструктура в Русия.
Европейските власти наскоро съобщиха за неидентифицирани дронове в близост до летища в Испания и военна база в Естония.
Европейските власти продължават да съобщават за руски хибридни операции в Европа през последните няколко години.
