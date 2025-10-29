Новини
ISW: Кремъл зове руснаците да се жертват пред олтара на Русия
  Тема: Украйна

29 Октомври, 2025 07:14 1 222 59

Външният министър Сергей Лавров повтори твърденията си, че НАТО остава значителна заплаха за Русия, защото се разширява и дава оръжие, но и финансова и политическа подкрепа на Украйна

ISW: Кремъл зове руснаците да се жертват пред олтара на Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Кремъл възкресява наративите от съветската епоха за вечното жертвоприношение в името на Русия пред лицето на агресията отвън.

По този начин Москва се опитва да оправдае бъдещото нахлуване в Европа и Азиатско-тихоокеанския регион, но и дългосрочната мобилизация на руското общество.

Още новини от Украйна

Руските власти също оправдават по-нататъшната милитаризация и пълна мобилизация на руското общество.

За това предупредиха от Института за изследване на войната (ISW).

На 28 октомври руският външен министър Сергей Лавров повтори твърденията си, че НАТО остава значителна заплаха за Русия, защото се разширява и дава оръжие, но и финансова и политическа подкрепа на Украйна.

Лавров заяви, че НАТО изкуствено разширява зоната си на отговорност извън евроатлантическото пространство, включително в Индо-Тихоокеанския регион, Близкия изток, Южен Кавказ и Централна и Южна Азия, с цел да сдържа Китай, да изолира Русия и да се противопостави на Северна Корея.

Секретарят на руския Съвет за сигурност Сергей Шойгу заяви на 28 октомври, че Русия в момента се противопоставя на агресивния външен натиск и антируската пропаганда от Запада и че Западът се опитва да раздели Русия на поредица от "етнически държави".

Тези наративи не са нови и всъщност напомнят на оправданията на Съветския съюз от времето на Студената война, че бил "обкръжен от врагове".

Възкресяването на нарративите от съветската епоха, че Русия трябва да се защити от възприеманите глобални заплахи, подкрепя по-широките усилия на Кремъл да генерира вътрешна подкрепа за продължителна война в Украйна и бъдещ военен конфликт срещу НАТО.

На 28 октомври руската служба за външно разузнаване без основание заяви, че Франция подготвя военен контингент от 2000 военнослужещи, които да бъдат изпратени в Украйна.

Руското разузнаване конкретно заяви, че тези сили са част от Френския чуждестранен легион, за който руските военни блогъри по-рано твърдяха, че действа в Украйна — част от съгласуваните усилия на Кремъл да оправдае твърденията, че Русия се бори срещу НАТО, а не само срещу Украйна.

Кремъл често използва руското разузнаване, за да разпространява неоснователни твърдения, целящи да отслабят подкрепата за Украйна и да породят съмнения относно естеството на руските провокации срещу държавите членки на НАТО.

На 28 октомври руската Държавна дума одобри законопроект, който позволява на руските власти да мобилизират запасняци за защита на критични съоръжения и инфраструктура в Русия.

Европейските власти наскоро съобщиха за неидентифицирани дронове в близост до летища в Испания и военна база в Естония.

Европейските власти продължават да съобщават за руски хибридни операции в Европа през последните няколко години.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2 от 23 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дано го послушат

    20 22 Отговор
    Нашите копейки да не се ослушват , трябва още пушечно месо, севернокорейските свършват

    Коментиран от #7, #17

    07:16 29.10.2025

  • 2 Този и ститут

    19 3 Отговор
    дъно няма.

    Коментиран от #4

    07:16 29.10.2025

  • 3 Пуси

    12 15 Отговор
    Бате Си, Дони ме бие!

    07:17 29.10.2025

  • 4 институт

    11 3 Отговор

    До коментар #2 от "Този и ститут":

    Институт.

    07:18 29.10.2025

  • 5 Копейкин

    16 14 Отговор
    Тръгвам!! Само ми покажете на къде е олтара на тридневната (4 годишната) военна ъперация!!

    07:19 29.10.2025

  • 6 Абсолютно туморно образувание е ИИВ...

    16 6 Отговор
    Никой не ги търси -ма те си дават мниния, предупреждения , ръсят мозъци

    07:20 29.10.2025

  • 7 нашите копеики

    10 11 Отговор

    До коментар #1 от "Дано го послушат":

    ще даряват по някоя заплата за уса арми

    Коментиран от #12, #18

    07:20 29.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пенчо

    21 7 Отговор
    При укрите такъв зов за жертви не върви! Там направо от улиците ги събират жертвите!

    07:21 29.10.2025

  • 11 А ПЪК НАС НИ ПОДГОТВАТ

    15 9 Отговор
    Да се жертваме пред олтара на НАТЮ.

    Коментиран от #14

    07:21 29.10.2025

  • 12 едва ли

    9 5 Отговор

    До коментар #7 от "нашите копеики":

    Те са по вземането,баш копейката максудовския циганин не връща субсидиите както обеща

    07:21 29.10.2025

  • 13 Ха ха ха

    8 10 Отговор
    А копейките да се чувстват ли поканени......родина мать ...... и царь потин.

    07:22 29.10.2025

  • 14 Ти отдавна си се жертвал на олтара

    8 5 Отговор

    До коментар #11 от "А ПЪК НАС НИ ПОДГОТВАТ":

    на тъnoтaтa! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    07:23 29.10.2025

  • 15 Наблюдател

    12 5 Отговор
    Зелена конска муха, кацнала на задникот на православен кон и се хвали, че успяла да го ухапе.

    Аплодисменти от лисици и хиени, гладни за конско месо.

    07:24 29.10.2025

  • 16 Бай Араб

    4 8 Отговор
    Набирам български копейки доброволци да се сражават на страната на Путин.

    07:24 29.10.2025

  • 17 Хахахаха

    10 6 Отговор

    До коментар #1 от "Дано го послушат":

    Ами грабвай мешката и бегом да помагаш на евронацистите в Бандеростан ,че нещо в Покровск имат нужда от твоята помощ.

    07:24 29.10.2025

  • 18 Аз започнах трета работа за да мога

    8 2 Отговор

    До коментар #7 от "нашите копеики":

    да изпращам по три заплати месечно за Украйна!

    07:25 29.10.2025

  • 19 ПОРЕДЕН ПЪТ

    12 3 Отговор
    ИЗМИСЛЕНИЯ ИНСТИТУТ С ИСМИСЛЕНИТЕ СТАТИЙКИ

    07:25 29.10.2025

  • 20 Отвратителни глупости

    9 2 Отговор
    На кухи лейки

    07:26 29.10.2025

  • 21 Той всъщност Покровск

    11 1 Отговор
    нямаше никакво стратегическо значение.

    07:27 29.10.2025

  • 22 Ами всичко

    11 5 Отговор
    Това което са казали Лавров и Шойгу е вярно. Какво не разбрахте по-точно. Нато е пред вратите на Русия а не обратното. Нато въоръжи и продължава да дава на Украйна. Нато учи украйна да иска в преговорите за да не спира войната. Алчността за влас и ресурси на запада е твърде видима за да си мисли човек обратното!

    07:27 29.10.2025

  • 23 Той всъщност и Купянск

    9 2 Отговор
    нямаше никакво стратегическо значение.

    07:27 29.10.2025

  • 24 Иван

    6 6 Отговор
    Кремъл да даде личен пример

    Коментиран от #51

    07:28 29.10.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 пътник

    6 11 Отговор
    Олтарът на Русия - бункерът на Путин!!!

    07:28 29.10.2025

  • 27 Pyccкий Карлик

    6 8 Отговор
    Спрете пилешките бутчета за Русия и всякъв патриотизъм ще се изпари, както се изпари СССР !!!

    07:28 29.10.2025

  • 28 хахаха

    9 8 Отговор
    Кремъл зове,но за чуждите деца,а техните при лошите капиталисти 😁😀😆

    07:29 29.10.2025

  • 29 Да бе да

    7 3 Отговор
    Та нали НАТО иска да нанесе стратегическо поражение на Русия...никой не говори само за Путин а за целия руски народ. А след разпада на СССР политиката на НАТО беше насочена към приближаване и обграждане на русия независимо кой я управляваше

    07:31 29.10.2025

  • 30 Крали Марко

    4 11 Отговор
    Милиони бяха жертвите на Светлото комунистическо Бъдеще и победата на Комунизма по целия Свят в Русия и окупираните от тях Народи !!!!Сега няма да е по- различно ...

    Коментиран от #45

    07:31 29.10.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Разказите( наративните)

    10 3 Отговор
    и от двете страни защитават собствените си тези.Факт е , че НАТО се разшири. Факт е ,че Китай, Русия и Иран са обявени за врагове от САЩ.А защо са врагове на САЩ този ,, институт” не коментира.

    07:33 29.10.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Картаген

    8 3 Отговор
    Зове е ключовата дума за Москва.Москва зове руснаците.
    Лови е ключовата дума за Киев.Киев лови украинците...

    07:35 29.10.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 ужасТ

    4 4 Отговор
    До вчер атвърдяха, че се бият с цяло НАТО, а днес подхвърлят, че НАТО давало незнамквоси на Украйна. На кое да вярвам значи?

    07:36 29.10.2025

  • 37 Бесмислено

    7 6 Отговор
    Руснаци не четат тия тъпащини така че какъв е смисъла?А много от нас които искате да манипулирате предполагам мразят НАТО ЕС и САЩ повече и от руснаците а тия които са за тях(НАТО ЕС и САЩ) нямат нужда от промиване на мозъка защото нямат такъв.

    Коментиран от #39

    07:37 29.10.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Потресен

    5 7 Отговор
    Агонията на Пуин и Русия тече в пълна сила!
    Шоуто започна! Жалко за хилядите избити, заради кефа на кремълския психопат.

    07:41 29.10.2025

  • 42 Ъъъъъъъъъ

    4 4 Отговор

    До коментар #38 от "НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ":

    "Къде ми е статията за успехите на Зеленски??"

    Днес няма да има "успехи". Днес ще ближем рани и ще ревем, че съотношението на силите според Земенски било 10/1 при сроковете и 8/1 в жива сила.🤣

    07:42 29.10.2025

  • 43 пРосия

    5 5 Отговор
    Страната на идиотите.

    07:42 29.10.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Пародия

    3 4 Отговор

    До коментар #30 от "Крали Марко":

    Уважаеми господин (госпожо)Крали Марко,
    По време на ,,съветската окупация" Крали Марко носеше панталон , за разлика от сега...

    Коментиран от #49

    07:43 29.10.2025

  • 46 гдфгфдг

    3 2 Отговор
    много болна пропаганда!

    07:44 29.10.2025

  • 47 Хари Нелинов

    3 4 Отговор
    Руснаците са били в Париж, Берлин и Виена. Май трябва да отидат в сърцето на злото Лондон, за да мирне светът в който живеем. Островитяните да учат руски, че ще им трябва!

    07:44 29.10.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Монголоид

    1 2 Отговор

    До коментар #45 от "Пародия":

    Това от руския квартал на Истамбул ли го списваш?

    07:44 29.10.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 АГАТ а Кристи

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Иван":

    Представям си Путлер възседнал коня Лав рьоf и води войската също като Наполеон...

    07:45 29.10.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 както знаем

    1 0 Отговор
    Жените бяха мнозинство в Русия,а сега ще са още повече....турчина заглажда мустак

    07:49 29.10.2025

  • 56 Мишел

    1 1 Отговор
    Фантазират. В Русия продължава да няма мобилизация. Русия няма проблеми да набира по 60-70 000 доброволци месечно за армията, които се бият по 3-6 месеца на фронта и се заместват със следващите доброволци.

    Коментиран от #57

    07:49 29.10.2025

  • 57 Единствените

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Мишел":

    Доброволци са родните копейки дето за шепа гречка предават родината

    07:51 29.10.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Точен

    0 0 Отговор
    Пишат за руски хибридни атаки, а тази цялата статия е една тривиална и изсмукана от пръстите хибридка срещу Русия.

    07:53 29.10.2025

