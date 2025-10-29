Украйна отрече твърденията на Путин, че Купянск е обкръжен

Украинската армия съобщи, че твърденията на руския президент Владимир Путин, че град Купянск е обкръжен от руските сили са "фантазии", предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Путин съобщи тази информация за североизточния украински град по-рано днес.

Оперативната група на украинските обединени сили заяви, че руските войски са в северната част на града, но добави, че твърденията за обкръжаване са неверни.

"Дийп стейт" – проект за картографиране на бойното поле в Украйна въз основа на публично достъпни източници – също не показва Купянск да е обкръжен от руските войски, отбелязва Ройтерс.

Руските сили напредват по всички фронтове в Украйна, обяви днес руският президент Владимир Путин при посещението си в Централната военна болница "П. В. Мандрика" в Москва, където се срещна с ранени военнослужещи, предаде Ройтерс.

При визитата си лидерът на Русия съобщи и за успешното изпитание на безпилотното подводно ядрено суперторпедо "Посейдон". "Всички руски сили напредват в Украйна. Сега си гарантираме дългосрочна сигурност", заяви Путин.

По думите му в Купянск и Покровск врагът е "блокиран и обкръжен". "Ситуацията в зоната на специалната военна операция се оформя благоприятно за нас. На две места - в град Купянск и град Красноармейск (Путин използва старото име на Покровск – бел. ред.) противникът се оказа блокиран, в обкръжение", заяви руският лидер, цитиран от ТАСС.