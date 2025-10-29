Украйна отрече твърденията на Путин, че Купянск е обкръжен

Украинската армия съобщи, че твърденията на руския президент Владимир Путин, че град Купянск е обкръжен от руските сили са "фантазии", предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Путин съобщи тази информация за североизточния украински град по-рано днес.
Оперативната група на украинските обединени сили заяви, че руските войски са в северната част на града, но добави, че твърденията за обкръжаване са неверни.
"Дийп стейт" – проект за картографиране на бойното поле в Украйна въз основа на публично достъпни източници – също не показва Купянск да е обкръжен от руските войски, отбелязва Ройтерс.
Руските сили напредват по всички фронтове в Украйна, обяви днес руският президент Владимир Путин при посещението си в Централната военна болница "П. В. Мандрика" в Москва, където се срещна с ранени военнослужещи, предаде Ройтерс.
При визитата си лидерът на Русия съобщи и за успешното изпитание на безпилотното подводно ядрено суперторпедо "Посейдон". "Всички руски сили напредват в Украйна. Сега си гарантираме дългосрочна сигурност", заяви Путин.
По думите му в Купянск и Покровск врагът е "блокиран и обкръжен". "Ситуацията в зоната на специалната военна операция се оформя благоприятно за нас. На две места - в град Купянск и град Красноармейск (Путин използва старото име на Покровск – бел. ред.) противникът се оказа блокиран, в обкръжение", заяви руският лидер, цитиран от ТАСС.
Кирил Сазонов военен кореспондент
Според него Русия е прехвърлила допълнителни части в Покровск и това потвърждава, че тази посока е приоритетна за руснаците и "основната точка на картата“. Той добави, че според негова информацият там са прехвърлени около 20 хиляди резервисти от руската армия.
"И, за съжаление, това не са "чмобиките“, с които обичат да се шегуват... Това са военни след добра щурмова подготовка. По възраст и физическа подготовка това не е неподготвен враг“, подчертава Сазонов.
"В Покровск – истински ад. И за всички – както за нас, така и за врага, защото нито нашата логистика, нито логистиката на врага може да работи: всичко е под атака. Още по-трудно им е да снабдяват групите си, защото колкото по-дълго летят, толкова по-висок е рискът да бъдат свалени. Те непрекъснато се почистват и за тази цел са прехвърлени няколко подразделения украински, истински "рекси“, които се занимават с почистването на Покровск“, казва Сазонов.
Б.Р. На снимката Украински войници посрещат с артилерийски огън прииждащите на талази Руснаци
19:56 29.10.2025
"За Украйна най-добрият ход може би е да спаси останките от армията си и да приеме мир при условията на Русия."
20:02 29.10.2025
20 Антон
Браво на Русия, браво на Путин!
Натри и продължава да натрива на колективните запАднали муцините. А те вият за мир, защото нищо друго не им остана.
20:02 29.10.2025
46 az СВО Победа 80
Съвсем скоро от Киев ще ни обявят, че:
1. Красноармейск /Покровск на киевския диалект/
2. Димитров /Мирноград на киевския диалект/
3. Купенск /Купянск на киевския диалект/
рязко са загубили стратегическото си значение и вече са дотационни територии...., какъвто е киевския евфемизъм за поражение....
20:27 29.10.2025
