Украйна отрече твърденията на Путин, че Купянск е обкръжен
Украйна отрече твърденията на Путин, че Купянск е обкръжен

29 Октомври, 2025 19:53

Оперативната група на украинските обединени сили заяви, че руските войски са в северната част на града

Украйна отрече твърденията на Путин, че Купянск е обкръжен - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинската армия съобщи, че твърденията на руския президент Владимир Путин, че град Купянск е обкръжен от руските сили са "фантазии", предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Путин съобщи тази информация за североизточния украински град по-рано днес.

Оперативната група на украинските обединени сили заяви, че руските войски са в северната част на града, но добави, че твърденията за обкръжаване са неверни.

"Дийп стейт" – проект за картографиране на бойното поле в Украйна въз основа на публично достъпни източници – също не показва Купянск да е обкръжен от руските войски, отбелязва Ройтерс.

Руските сили напредват по всички фронтове в Украйна, обяви днес руският президент Владимир Путин при посещението си в Централната военна болница "П. В. Мандрика" в Москва, където се срещна с ранени военнослужещи, предаде Ройтерс.

При визитата си лидерът на Русия съобщи и за успешното изпитание на безпилотното подводно ядрено суперторпедо "Посейдон". "Всички руски сили напредват в Украйна. Сега си гарантираме дългосрочна сигурност", заяви Путин.

По думите му в Купянск и Покровск врагът е "блокиран и обкръжен". "Ситуацията в зоната на специалната военна операция се оформя благоприятно за нас. На две места - в град Купянск и град Красноармейск (Путин използва старото име на Покровск – бел. ред.) противникът се оказа блокиран, в обкръжение", заяви руският лидер, цитиран от ТАСС.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 БОЛШЕВИК

    56 7 Отговор
    Украйна ще бъде принудена да капитулира и да се постигне мир. Иначе ще бъде заличена изобщо като държава!

    Коментиран от #5

    19:55 29.10.2025

  • 2 Кирил Сазонов военен кореспондент

    3 33 Отговор
    Който е на терен -

    Според него Русия е прехвърлила допълнителни части в Покровск и това потвърждава, че тази посока е приоритетна за руснаците и "основната точка на картата“. Той добави, че според негова информацият там са прехвърлени около 20 хиляди резервисти от руската армия.

    "И, за съжаление, това не са "чмобиките“, с които обичат да се шегуват... Това са военни след добра щурмова подготовка. По възраст и физическа подготовка това не е неподготвен враг“, подчертава Сазонов.


    "В Покровск – истински ад. И за всички – както за нас, така и за врага, защото нито нашата логистика, нито логистиката на врага може да работи: всичко е под атака. Още по-трудно им е да снабдяват групите си, защото колкото по-дълго летят, толкова по-висок е рискът да бъдат свалени. Те непрекъснато се почистват и за тази цел са прехвърлени няколко подразделения украински, истински "рекси“, които се занимават с почистването на Покровск“,  казва Сазонов.

    Б.Р. На снимката Украински войници посрещат с артилерийски огън прииждащите на талази Руснаци

    19:56 29.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хаха

    7 20 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    А ти ще бъдеш принуден от Бачев 😀

    19:58 29.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ООрана държава

    36 3 Отговор
    Той путин май каза за Покровск, явно на друг фронт се бие зеления

    19:58 29.10.2025

  • 8 между другото

    33 4 Отговор
    От тия ,,фантазии ,, , укрията се смалява ли смалява .....Солдатите - тоже .....

    19:59 29.10.2025

  • 9 Майна

    32 4 Отговор
    ,,Владимир Путин оказва натиск върху Володимир Зеленски да реши съдбата на обкръжените му войски в Купянск и Покровск (Красноармейск), целяйки да го спре да заблуждава собствения си народ "

    19:59 29.10.2025

  • 10 Руската армия

    41 4 Отговор
    разпространява листовки с указания за безопасно предаване на украински бойци които искат да спасят живота си в обкръжените в Купянск и Красноармейск. В публикуваните кадри върху листовки, предназначени за 114-а отделна бригада за териториална отбрана на въоръжените сили на Украйна, се виждат фразите: "времето в обкръжението тече по-бързо от кръв от артерия", "това не е шега или пропаганда, вие сте обкръжени, победени сте, имате час да се предадете", "сега все още можете да вдигнете ръце и да избягате". Освен това бяха показани инструкции за онези украински войници, които приеха предложението да спасят живота си. "Ако видите БЛА - незабавно пуснете оръжието, вдигнете ръцете си нагоре и активно ги размахвайте, операторът ще разбере намеренията ви. Следвайте БЛА, той ще ви води по безопасен път", се казва в листовките. В текста се пояснява, че руските въоръжени сили гарантират добро отношение към доброволно предалите се, медицинска помощ и възможност за контакт с роднини. Целта е да има по-малко проливане на кръв от братски страни.

    Коментиран от #39

    19:59 29.10.2025

  • 11 Ти и за КРАСНОАРМЕЙСК така викаше

    25 3 Отговор
    След седмица ще си признаеш.

    19:59 29.10.2025

  • 12 Бившия депутат Антон Тодоров

    5 11 Отговор
    Е публикувал факти и документи че тогавашния канцлер на Германия Меркел е молила президента на Украйна Петро Порошенко да предаде на рашките Крим без да воюват защото русия ще спре природния газ за Европа а и на Украинците и без това не им трябвал...

    19:59 29.10.2025

  • 13 Миче много ша та люшкам отзад

    34 3 Отговор
    Укрофашистите отстъпват стратегически те никога не бягат ......макар че петите им удрят задниците им при отстъплението !!!!!

    20:00 29.10.2025

  • 14 Георги

    34 3 Отговор
    щом Украйна отрича, значи до дни ше падне

    20:00 29.10.2025

  • 15 село мое ,

    20 3 Отговор

    До коментар #6 от "Путинисче идиотче...":

    Сам с се определил какъв си , не е нужно ние да ти го казваме .....

    20:01 29.10.2025

  • 16 Ами не е окръжен Купянск и Кийв не

    4 23 Отговор
    е обкръжен.

    ВВП, Таксиста Император, бивший Кагебешник да не се дуее толкова.

    Владимир Владимирович 🤣 Зеленски казва, КУПЯНСК не е обкръжен.❤️🇺🇦😁

    20:01 29.10.2025

  • 17 Путин в шок...

    4 33 Отговор
    Украинските батальони избиват безмилостно руснаци...в Покровск и Купянск ...

    Коментиран от #63

    20:01 29.10.2025

  • 18 Майна

    35 2 Отговор
    Руските:
    "За Украйна най-добрият ход може би е да спаси останките от армията си и да приеме мир при условията на Русия."

    20:02 29.10.2025

  • 19 ИТЛЕР ЮНГЕ

    28 4 Отговор
    До последно са отричали, че червената армия е в Берлин.

    20:02 29.10.2025

  • 20 Антон

    35 3 Отговор
    След някой и друг ден и официално. Тогава укрите ще заяват, че градът няма важно стратегическо или тактическо значение.
    Браво на Русия, браво на Путин!
    Натри и продължава да натрива на колективните запАднали муцините. А те вият за мир, защото нищо друго не им остана.

    20:02 29.10.2025

  • 21 Уфф

    30 3 Отговор
    Руснаците вече не обкръжават напълно! Използват любимата им тактика /мешок/- чувал!

    20:03 29.10.2025

  • 22 Путинисче идиотче...

    4 28 Отговор
    Зеленски избива руснаци безмилостно...като стайни мухи...

    Коментиран от #56

    20:03 29.10.2025

  • 23 Майна

    9 4 Отговор
    Къде е Дебелото?
    Днес не съм го мяркал..

    20:04 29.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Мипе ако те излющвам тази вечер

    14 4 Отговор
    На сутринта какво ще кажеш ????

    Коментиран от #27, #33

    20:09 29.10.2025

  • 26 Анти Дрон Оръжие

    4 4 Отговор
    добре позната ловна пушка ИЖ дванайсти калибър заредена с патрони за Патици.😁

    20:10 29.10.2025

  • 27 Ааааааа не !

    16 3 Отговор

    До коментар #25 от "Мипе ако те излющвам тази вечер":

    Мара е честна и не дава дупе .....само в .....Г.....@....А !

    20:10 29.10.2025

  • 28 Путинисче идиотче...

    4 27 Отговор
    Кървава баня за руснаците в Покровск...безмилостна...

    20:11 29.10.2025

  • 29 Тома

    24 3 Отговор
    По добре пишете че днес Путин е обещал обградените бандеровци да им се направи път за свобода.Поканени са чуждестранни журналисти заедно с украински да влязат при банеровци и да видят с очите си дереджето им.Зельо пък им е обещал смърт или плен

    20:13 29.10.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 АЗ ВЯРВАМ НА БАНДЕРИТЕ

    13 3 Отговор
    А Тагаренко бяга. Защо така.

    20:13 29.10.2025

  • 32 Путин унижен отново....

    4 18 Отговор
    Руснаците ги избиват безпощадно в Покровск...безмилостно...

    20:14 29.10.2025

  • 33 Мара ше ти каже за този кекс

    5 3 Отговор

    До коментар #25 от "Мипе ако те излющвам тази вечер":

    Че краставицата ти е корнишон , а тя иска голяма да е като гергана долу горе доу 30 санта !!!!

    20:14 29.10.2025

  • 34 Сатана Z

    15 3 Отговор
    Бит и еб@н не си признава.Стара украинска поговорка

    20:14 29.10.2025

  • 35 ЖЕКО

    23 3 Отговор
    ТЪПИТЕ УКРИ СИ ЗАТРИХА ДЪРЖАВАТА

    20:14 29.10.2025

  • 36 Поздрав

    6 3 Отговор

    До коментар #30 от "стоян георгиев":

    На жена ти Кольо! Разбрахте ли се кой от вас ще ражда?

    20:15 29.10.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 На магистралата

    6 3 Отговор
    Има място за всички МАРО !

    20:17 29.10.2025

  • 39 Да вярно е за листовките

    14 3 Отговор

    До коментар #10 от "Руската армия":

    ето една на снимките за Купянск и Покровск.

    Коментиран от #43

    20:17 29.10.2025

  • 40 ?????

    16 3 Отговор
    Тук има игра на думи.
    Нека да е така Красноармейск(т.е. Покровск от няколко години) е в чувал и е логистически отрязан от украинските сили.
    Т.е. те нямат възможност да снабдяват намиращите се в града военни нито пък да правят ротация на войските.
    Намиращите се в града нямат възможност да се оттеглят без да бъдат унищожени в по-голямата си част. Могат само да се опитат да се измъкнат по разни партизански пътеки.

    20:17 29.10.2025

  • 41 И Киев е Руски

    9 2 Отговор
    Е това не го е казал Путин:Европейският съюз остава най-големият купувач на руски природен газ, според британския вестник The Guardian, позовавайки се на данни на финландския мозъчен тръст Център за изследвания в областта на енергията и чистия въздух (CREA).

    „ЕС остава най-големият купувач на руски втечнен природен газ. Съюзът купува половината от целия руски втечнен природен газ (втечнен природен газ

    20:18 29.10.2025

  • 42 КРИМ РУСКИ ЛИ Е

    6 6 Отговор
    Или зелето отрече?

    20:20 29.10.2025

  • 43 Пич

    18 5 Отговор

    До коментар #39 от "Да вярно е за листовките":

    " Хвърлете оръжието и вървете към руските войски! Друг начин да изживеете няма"
    Това е абсолютно вярно !!!

    20:20 29.10.2025

  • 44 АЗОВ

    5 16 Отговор

    До коментар #37 от "Кавал с една дупка":

    Прочиства града от руснаци .... не ги щади...

    Коментиран от #60

    20:22 29.10.2025

  • 45 Мунчу

    6 15 Отговор
    Укpите трябва да продължат със унищожаването на руските рафинерии, а трепането на вaтмани - само за удоволствие и развлечение!

    20:22 29.10.2025

  • 46 az СВО Победа 80

    11 3 Отговор
    Спешен антикризисен PR!

    Съвсем скоро от Киев ще ни обявят, че:

    1. Красноармейск /Покровск на киевския диалект/
    2. Димитров /Мирноград на киевския диалект/
    3. Купенск /Купянск на киевския диалект/

    рязко са загубили стратегическото си значение и вече са дотационни територии...., какъвто е киевския евфемизъм за поражение....

    20:27 29.10.2025

  • 47 може

    7 1 Отговор
    Ами нека отричат , щом това им доставя удоволствие , ..... на никого не пречат с отрицанието си !

    20:29 29.10.2025

  • 48 Роджър Бойс от Англия

    6 2 Отговор
    казва, че Украйна няма да може да се противопостави на Руската федерация през 2026 г. без значителна помощ от Запада, чието предоставяне изглежда като малко вероятен и почти вече невъзможен финансово сценарий, казва Роджър Бойс, колумнист на британския вестник The Times.

    20:31 29.10.2025

  • 49 Анонимен

    7 3 Отговор
    10000 бандери са обкръжени в Покровск и Мирноград.Като мишки в капан са.

    Коментиран от #53, #54

    20:35 29.10.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Европеец

    4 9 Отговор
    Дъртият мин.дил в Кремъл е патологичен лъжец и подлец!

    20:37 29.10.2025

  • 52 Руската армия днес след

    8 3 Отговор
    обяд след размножените листовки в Купянск е убедила и приела 12 здрави и боеспособни военнослужещи от въоръжените сили на Украйна, обкръжени край Купянск, да се предадат. Изтеглени са на безопасно място и в момента техният безопасен изход се отработва.

    20:37 29.10.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Кръв ще капе от рушлямците

    3 10 Отговор

    До коментар #49 от "Анонимен":

    Циба, рубладжия долен!

    Коментиран от #61

    20:39 29.10.2025

  • 55 Зелю

    7 2 Отговор
    Не е облръжен ама са изтегляме на по добри позиции, кой мине между снарядите

    20:42 29.10.2025

  • 56 Дио

    8 2 Отговор

    До коментар #22 от "Путинисче идиотче...":

    Руснаците имат свободата да изпичат обкръжените.Всеки убит укра един нацист по малко

    20:42 29.10.2025

  • 57 ХиХи

    8 2 Отговор
    Предните два пъти помня как зеля каза, че Авдеевка и после Торецк не са обкръжени хахахаха

    20:44 29.10.2025

  • 58 ТОЛКОВА СТЕ ЖАЛКИ

    6 1 Отговор
    МЕСТНИ БАНДЕРОПИТЕЦИ
    ТОЛКОВА Е ДОЛНО ДА СЕДИШ НА ТОПЛО И ДА ОБЯСНЯВАШ КАК НЯКОЙ ТРЯБВА ДА УМИРА ЗА ИДИОТ....СКИТЕ ТИ ФАНТАЗИИ
    ПОКРОВСК ПАДНА ДЕ...БИЛИ
    А ВИЕ СТЕ ГНУСНИ ЖИ....ВОТНИ КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ УТИЛИЗИРАТ
    АКО НЕ БЯХТЕ ПОЖАЛЕНИ 1950 СЕГА НИКОЙ НЯМАШЕ ДА СИ СПОМНЯ ЗА МРЪСОТИИТЕ ВИ

    20:48 29.10.2025

  • 59 Руската армия днес

    4 1 Отговор
    е осуетила две контраатаки на Украински групи войници които са се опитали да отблокират път за изход на обкръжените войници от Въоръжените сили на Украйна източно от Купянск. И в двете контраатаки личния състав на Украинските войници е бил унищожен напълно.

    20:49 29.10.2025

  • 60 ЗДРАСТИ

    7 1 Отговор

    До коментар #44 от "АЗОВ":

    КРЕТ.....ЕН

    20:50 29.10.2025

  • 61 ЗА СЕГА

    5 0 Отговор

    До коментар #54 от "Кръв ще капе от рушлямците":

    КАПЕ ОТ РАЗПРАНИЯ ТИ УКРОПС...КИ ЗАД....НИК

    20:52 29.10.2025

  • 62 Въоръжените сили на Украйна

    4 0 Отговор
    днес са загубили оръдие Д-20, самоходна артилерийска установка Paladin, произведена в САЩ, временен пункт за разгръщане и наземен роботизиран комплекс на Въоръжените сили на Украйна в резултат на действията на 6-а мотострелкова дивизия на групата войски "Южная" на Руската армия.

    20:55 29.10.2025

  • 63 ФЗХ

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Путин в шок...":

    Ти знаеш ли какво е батальон?

    21:04 29.10.2025

  • 64 Военно космическите сили

    1 0 Отговор
    на Русия са атакували позициите на 77-а отделна аеромобилна бригада на Въоръжените сили на Украйна. Извършен е удар по пункт за временна дислокация в село Лесная Стенка в Харковска област с два ФАБ-500. Също така удар с FAB-500 е бил нанесен по контролен пункт на БЛА на въоръжените сили на Украйна. Всички набелязани цели са били улучени и унищожени.

    21:11 29.10.2025

  • 65 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Зеля какво ли ще обясни когато Покровск падне и хиляди хора са били пожертвани за наркофюрера?

    21:19 29.10.2025

