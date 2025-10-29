Най-смъртоносната полицейска операция в историята на Рио де Жанейро

Най-смъртоносната полицейска операция срещу наркотиците в историята на Рио де Жанейро в Бразилия досега е причинила смъртта на най-малко 132 души, сочат данни, оповестени днес от омбудсмана на едноименния бразилски щат, което е два пъти повече от официалния брой на жертвите, известен до този момент, предаде Франс прес, съобщи БТА.
"Според последните ни данни броят на жертвите е 132", съобщи за АФП службата на омбудсмана на щата Рио де Жанейро, който предлага правна помощ на най-нуждаещите се.
Губернаторът на щата Рио де Жанейро Клаудио Кастро заяви от своя страна, че официалният брой на жертвите в резултат на вчерашната полицейска операция остава около 60, но предупреди, че той ще "се промени", тъй като смъртните случаи се отчитат едва при пристигането на телата в моргата.
Мащабната операция бе съсредоточена в два от най-бедните квартали в северната част на втория по големина град в Бразилия, намиращи се близо до международното летище.
В подкрепа на полицаите бяха изпратени хеликоптери, десетки бронирани автомобили и 12 машини, използвани за премахване на барикадите, издигнати от наркотрафикантите, за да попречат на преминаването на полицаите през тесните улички в гетата на града.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атила
Секса е Любов Чувства Страст а Семейството е Най важно Децата
21:09 29.10.2025
2 Kaлпазанин
21:12 29.10.2025
3 Kaлпазанин
21:14 29.10.2025
4 Яката
21:31 29.10.2025
5 А в София Студентски град
С твърдите наркотици проблемът е по-сложен но като влезеш след един и 30 през нощта в нощните клубове ще видиш балонезите как пълнят балони с райски газ в сепаретата . Органите на реда и слепи да са като влязат и застанат пред балонесата ще бъдат запитани колко балона с райски газ искат да си закупят. А този райски газ е забранен за продажба и разпространите подлежат на затвор. Трагично за страна от Европейския съюз и която влиза в еврозоната. Абсолютна липса на държавност......
21:31 29.10.2025