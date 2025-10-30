Израел удари Газа отново, след като преди това потвърди спазване на примирието

Израелски самолети и танкове удариха райони в Източна Газа, съобщиха палестински жители и очевидци, ден след като Израел потвърди ангажимента си към подкрепеното от САЩ прекратяване на огъня, предава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.
Свидетели заявиха, че израелските самолети са извършили 10 въздушни удара в райони източно от Хан Юнис в южната част на Ивицата Газа, докато танкове обстрелваха райони източно от град Газа в северната част. Няма информация за ранени или загинали.
Израелските военни обявиха, че са извършили „прецизни удари срещу терористична инфраструктура, която представлява заплаха за войските“ в районите, които Израел все още контролира.
Ударите в четвъртък са поредното изпитание за крехкото прекратяване на огъня, влязло в сила на 10 октомври, след като конфликтът между Израел и Хамас ескалира. Свидетели в Газа съобщават, че удари извън зоната, контролирана от Израел, не са наблюдавани.
От вторник до сряда Израел отмъсти за смъртта на израелски войник с въздушни удари, при които здравните власти в Газа съобщиха за 104 загинали, включително 46 деца и 20 жени. Израел твърди, че войникът е убит при нападение на въоръжени мъже в рамките на така наречената „жълта линия“, където войските му се бяха изтеглили съгласно примирието, а Хамас отхвърли обвинението.
Израелските военни публикуваха списък с 26 бойци, за които твърдят, че са били цел на бомбардировките, включително един командир на Хамас, участвал в нападението на 7 октомври 2023 г. срещу Южна Израел, което разпали войната.
Медийният отдел на правителството на Газа, управлявано от Хамас, заяви, че списъкът на Израел е част от „систематична кампания за дезинформация“ с цел прикриване на „престъпления срещу цивилни в Газа“.
Източници, близки до международните усилия за поддържане на примирието, съобщиха, че САЩ и регионални посредници бързо са се намесили, за да възстановят спокойствието, докато Израел и Хамас си разменяха вината.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 стоян георгиев
12:40 30.10.2025
2 Сатана Z
12:40 30.10.2025
3 Роден в НРБ
12:44 30.10.2025
4 Леко малоумно заглавие нали?
12:47 30.10.2025
5 Биби криминал
12:48 30.10.2025
6 Това понятие "примирието"
12:54 30.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Точен
12:56 30.10.2025
9 Това нормален човек
12:57 30.10.2025
10 Израел изби над 294 журналисти
13:01 30.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Тест
13:03 30.10.2025
13 Някой
13:06 30.10.2025
14 Кратък преглед....
Разглеждаме споразуменията между някои африкански държави и администрацията на Тръмп за приемане на депортирани от САЩ.....
13:10 30.10.2025