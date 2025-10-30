Новини
Израел удари Газа отново, след като преди това потвърди спазване на примирието

30 Октомври, 2025 12:35 704 14

САЩ и регионални посредници се намесиха, за да възстановят спокойствието, след като израелски въздушни удари и артилерия предизвикаха ново напрежение

Снимкa: БГНЕС
Израелски самолети и танкове удариха райони в Източна Газа, съобщиха палестински жители и очевидци, ден след като Израел потвърди ангажимента си към подкрепеното от САЩ прекратяване на огъня, предава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

Свидетели заявиха, че израелските самолети са извършили 10 въздушни удара в райони източно от Хан Юнис в южната част на Ивицата Газа, докато танкове обстрелваха райони източно от град Газа в северната част. Няма информация за ранени или загинали.

Израелските военни обявиха, че са извършили „прецизни удари срещу терористична инфраструктура, която представлява заплаха за войските“ в районите, които Израел все още контролира.

Ударите в четвъртък са поредното изпитание за крехкото прекратяване на огъня, влязло в сила на 10 октомври, след като конфликтът между Израел и Хамас ескалира. Свидетели в Газа съобщават, че удари извън зоната, контролирана от Израел, не са наблюдавани.

От вторник до сряда Израел отмъсти за смъртта на израелски войник с въздушни удари, при които здравните власти в Газа съобщиха за 104 загинали, включително 46 деца и 20 жени. Израел твърди, че войникът е убит при нападение на въоръжени мъже в рамките на така наречената „жълта линия“, където войските му се бяха изтеглили съгласно примирието, а Хамас отхвърли обвинението.

Израелските военни публикуваха списък с 26 бойци, за които твърдят, че са били цел на бомбардировките, включително един командир на Хамас, участвал в нападението на 7 октомври 2023 г. срещу Южна Израел, което разпали войната.

Медийният отдел на правителството на Газа, управлявано от Хамас, заяви, че списъкът на Израел е част от „систематична кампания за дезинформация“ с цел прикриване на „престъпления срещу цивилни в Газа“.

Източници, близки до международните усилия за поддържане на примирието, съобщиха, че САЩ и регионални посредници бързо са се намесили, за да възстановят спокойствието, докато Израел и Хамас си разменяха вината.


Израел
  • 1 стоян георгиев

    22 2 Отговор
    При всеки удар които нарушава,, примирието" умират невинни хора и деца, а Тръмп обяснява че няма проблем. Явно не вижда проблем, когато умират палестинци, а когато умира и един евреин Израел има право да отмъсти. Що за мир е това?

    12:40 30.10.2025

  • 2 Сатана Z

    15 3 Отговор
    Миротворецът-строителен предприемач, Тръмп ,и неговите авери в бизнеса няма да мирясат докато не изравнят Га за със земята за да построят нещо подобно на КК Елените върху костите на палестинците

    12:40 30.10.2025

  • 3 Роден в НРБ

    13 2 Отговор
    те жидовете го поставят на пауза примирието, фърлят бомбите и пак го пускат премирието. Това само на тях е разрешено

    12:44 30.10.2025

  • 4 Леко малоумно заглавие нали?

    12 1 Отговор
    (Израел удари Газа отново, след като преди това потвърди спазване на примирието)...... и отново четем гнусните ционистки наративи (предава „Ройтерс“, този път цитирана от News bg).....

    12:47 30.10.2025

  • 5 Биби криминал

    10 1 Отговор
    Вервайте на еврейна .......

    12:48 30.10.2025

  • 6 Това понятие "примирието"

    9 0 Отговор
    Е единствено за да се опитат да спрат да се пише за геноцида извършван от нацистката държава Израел в американските и западните медии. Вместо "геноцид" да се пише за някакво несъществуващо на практика примирие. След обявяването на същото това "примирие" Израелската пасмина уби поне още 185 човека а в Ливан над 430. За Западният бряг още точна информация няма.

    12:54 30.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Точен

    6 0 Отговор
    Ционизмът е единственият днес жив фашизъм...

    12:56 30.10.2025

  • 9 Това нормален човек

    4 0 Отговор
    Може ли да му го роди кратуната? А? (Израел потвърди ангажимента си към подкрепеното от САЩ прекратяване на огъня, предава „Ройтерс“, цитирана от News bg....)

    12:57 30.10.2025

  • 10 Израел изби над 294 журналисти

    4 0 Отговор
    Щото е за свободата на словото .... същата работа нали?

    13:01 30.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тест

    2 0 Отговор
    В името на мира некъде бъде война

    13:03 30.10.2025

  • 13 Някой

    3 0 Отговор
    Да, бе! Абе, да бе! Примирието се спазва и е живо. После следва удар по цивилни. После пак ни убеждават, че примирието се спазвало. Е, едно 50-60 цивилни ги няма вече, при това около половината деца, но къде е проблема? Важно е, че примирието е живо!

    13:06 30.10.2025

  • 14 Кратък преглед....

    3 0 Отговор
    „Спокойствието се превръща в отчаяние“ в Гааза, след като израелските удари разклащат надеждата за прекратяване на огъня...... израелското нахлуване нарушава суверенитета на Ливан...Жителите на Гааза се страхуват от нови израелски атаки, неспособни да възстановят живота си....„Истински геноцид“: RSF убиват „най-малко 1500 души“ в Ел-Фашер в Судан...Африка ли е „човешкото сметище“ на Запада?
    Разглеждаме споразуменията между някои африкански държави и администрацията на Тръмп за приемане на депортирани от САЩ.....

    13:10 30.10.2025