Израел удари Газа отново, след като преди това потвърди спазване на примирието

Израелски самолети и танкове удариха райони в Източна Газа, съобщиха палестински жители и очевидци, ден след като Израел потвърди ангажимента си към подкрепеното от САЩ прекратяване на огъня, предава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

Свидетели заявиха, че израелските самолети са извършили 10 въздушни удара в райони източно от Хан Юнис в южната част на Ивицата Газа, докато танкове обстрелваха райони източно от град Газа в северната част. Няма информация за ранени или загинали.

Израелските военни обявиха, че са извършили „прецизни удари срещу терористична инфраструктура, която представлява заплаха за войските“ в районите, които Израел все още контролира.

Ударите в четвъртък са поредното изпитание за крехкото прекратяване на огъня, влязло в сила на 10 октомври, след като конфликтът между Израел и Хамас ескалира. Свидетели в Газа съобщават, че удари извън зоната, контролирана от Израел, не са наблюдавани.

От вторник до сряда Израел отмъсти за смъртта на израелски войник с въздушни удари, при които здравните власти в Газа съобщиха за 104 загинали, включително 46 деца и 20 жени. Израел твърди, че войникът е убит при нападение на въоръжени мъже в рамките на така наречената „жълта линия“, където войските му се бяха изтеглили съгласно примирието, а Хамас отхвърли обвинението.

Израелските военни публикуваха списък с 26 бойци, за които твърдят, че са били цел на бомбардировките, включително един командир на Хамас, участвал в нападението на 7 октомври 2023 г. срещу Южна Израел, което разпали войната.

Медийният отдел на правителството на Газа, управлявано от Хамас, заяви, че списъкът на Израел е част от „систематична кампания за дезинформация“ с цел прикриване на „престъпления срещу цивилни в Газа“.

Източници, близки до международните усилия за поддържане на примирието, съобщиха, че САЩ и регионални посредници бързо са се намесили, за да възстановят спокойствието, докато Израел и Хамас си разменяха вината.