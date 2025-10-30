Новини
Свят »
Литва »
Полша и Литва отлагат отварянето на гранични пунктове с Беларус

30 Октомври, 2025 12:58 414 1

Лидерите се споразумяха за координация след затварянето на литовската граница заради балони с контрабандни цигари

Полша и Литва отлагат отварянето на гранични пунктове с Беларус - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Литовският премиер Инга Ругиниене съобщи в четвъртък, че нейният полски колега Доналд Туск се е съгласил да отложи повторното отваряне на контролно-пропускателните пунктове на границата между Полша и Беларус, предава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

Двамата лидери са провели разговори в сряда и са се съгласили да координират действията си по отношение на граничните пунктове, заяви Ругиниене на пресконференция.

Литва, членка на НАТО и Европейския съюз, тази седмица затвори сухопътната си граница с Беларус до края на ноември в отговор на балони, прелитащи от Беларус.

Ругиниене подчерта, че балоните, пренасящи цигари, които доведоха до петкратно затваряне на летищата този месец, представляват форма на хибридна атака, и заяви, че страната ѝ ще започне да ги сваля.


Литва
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 7 гласа.
  • 1 Уфф

    1 0 Отговор
    Тези държавици заедно с нашата колония съществуват единствено с една цел, да мразят и гавкат против Русия!

    13:03 30.10.2025

Новини по държави:
