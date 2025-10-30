Макрон с най-нисък рейтинг на одобрение във Франция за последните 50 години

Еманюел Макрон е най-непопулярният президент на Франция през последните 50 години, показва ново проучване, цитирано от „Политико“, предава News.bg.

Проучването на Verian Group, включващо анкета сред 1000 души и публикувано в консервативния всекидневник Le Figaro, показва рейтинг на одобрение за Макрон от едва 11 процента - най-ниската стойност, регистрирана някога от фирмата.

Предишният рекордьор бе неговият предшественик Франсоа Оланд, който достигна същия процент в края на 2016 г., малко преди да обяви, че няма да се кандидатира за втори мандат. Според проучването Макрон и Оланд сега делят титлата на най-малко популярния президент на Франция от началото на 70-те години, когато социологическите агенции започват да провеждат това месечно изследване за Le Figaro.

Други социологически институти потвърждават спада на популярността на Макрон, след непопулярното решение да повиши възрастта за пенсиониране и политическата безизходица, предизвикана от решението му да разпусне парламента след триумфа на крайната десница на европейските избори през 2024 г.

Проучване на Ipsos, публикувано по-рано този месец, даде рейтинг на одобрение на Макрон от 19 процента, над най-ниската стойност на тази фирма за Оланд от 13 процента през 2014 г. А проучване на Odoxa, публикувано във вторник, установи, че само 20 процента от анкетираните смятат Макрон за „добър президент“, поставяйки 47-годишния държавен глава само леко пред своя предшественик.

„Макрон е пристрастен към анкетите - трябва да е сляп или глух, за да не осъзнае, че не е харесван“, коментира пред „Политико“ бивш президентски съветник, който говори анонимно. Според него президентът „има слабо разбиране за последиците, които реформите, които смята за необходими, могат да имат върху страната“.

Неотдавнашният гняв към френските държавни глави е историческа аномалия. Проучванията показват, че първите трима президенти на Петата република, основана през 1958 г., традиционно се радват на по-високи рейтинги.

Освен ниските резултати във Франция, песимизмът на европейците към лидерството на Макрон също се покачва. За сравнение, рейтингът на одобрение на британския премиер Кийр Стармър е малко под 20 процента, докато германският канцлер Фридрих Мерц наскоро достигна дъното от 25 процента, според проучване на Института Forsa за RTL и NTV.