Новини
Свят »
Афганистан »
Афганистан и Пакистан подновяват диалога след неуспеха на преговорите

Афганистан и Пакистан подновяват диалога след неуспеха на преговорите

30 Октомври, 2025 16:17 443 1

  • афганистан-
  • пакистан-
  • преговори-
  • диалог

След дни на напрежение и десетки жертви двете страни се опитват да предотвратят нови гранични сблъсъци

Афганистан и Пакистан подновяват диалога след неуспеха на преговорите - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Афганистан и Пакистан ще възобновят мирните преговори в Истанбул, съобщава „Ройтерс“. Решението идва само ден след като Исламабад обяви, че предишният кръг на разговорите е приключил без резултат, предава News.bg.

Според двама източници, цитирани от агенцията, двете държави са се съгласили да възобновят диалога по настояване на Турция, която е домакин на процеса. Преговорните екипи вече са в Истанбул, с цел да се предотвратят нови въоръжени инциденти по границата, където този месец загинаха десетки души.

Пакистански представител по сигурността уточни, че Исламабад ще настоява Афганистан да предприеме конкретни действия срещу бойците, използващи афганистанска територия като убежище за подготовка на атаки срещу Пакистан.

Пакистан обвинява талибанското правителство в Кабул, че приютява бойци от пакистанските талибани – отделна, враждебно настроена към Исламабад групировка. Кабул обаче отхвърля обвиненията, като твърди, че няма контрол върху действията на тази организация.

Граничните сблъсъци през октомври бяха сред най-кървавите от 2021 г. насам - годината, в която талибаните поеха властта в Афганистан. Насилието ескалира, след като пакистанската авиация нанесе удари по цели в Кабул и други райони, насочени срещу ръководителя на пакистанските талибани. В отговор талибанските сили атакуваха пакистански военни постове по протежение на 2600-километровата граница, която в момента остава затворена.

Въпреки постигнатото временно примирие в Доха на 19 октомври, последвалите разговори в Истанбул с посредничеството на Турция и Катар не доведоха до съществен напредък. Сблъсъците между пакистанските сили и пакистанските талибани продължиха дори по време на прекратяването на огъня, като в неделя и сряда отново бяха съобщени множество жертви и от двете страни.


Афганистан
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 анонимко

    0 0 Отговор
    Всичката му работа на Тръмп е такава. Изпроси си овациите,прие си ги и каза:"От тук нататък,се оправяйте самички.А ако пак се стигне до конфликт,аз вина нямам."Единственото неприятно е,че до предишното изречение се стига много бързо.

    16:48 30.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Албания