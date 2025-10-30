Афганистан и Пакистан подновяват диалога след неуспеха на преговорите

Афганистан и Пакистан ще възобновят мирните преговори в Истанбул, съобщава „Ройтерс“. Решението идва само ден след като Исламабад обяви, че предишният кръг на разговорите е приключил без резултат, предава News.bg.

Според двама източници, цитирани от агенцията, двете държави са се съгласили да възобновят диалога по настояване на Турция, която е домакин на процеса. Преговорните екипи вече са в Истанбул, с цел да се предотвратят нови въоръжени инциденти по границата, където този месец загинаха десетки души.

Пакистански представител по сигурността уточни, че Исламабад ще настоява Афганистан да предприеме конкретни действия срещу бойците, използващи афганистанска територия като убежище за подготовка на атаки срещу Пакистан.

Пакистан обвинява талибанското правителство в Кабул, че приютява бойци от пакистанските талибани – отделна, враждебно настроена към Исламабад групировка. Кабул обаче отхвърля обвиненията, като твърди, че няма контрол върху действията на тази организация.

Граничните сблъсъци през октомври бяха сред най-кървавите от 2021 г. насам - годината, в която талибаните поеха властта в Афганистан. Насилието ескалира, след като пакистанската авиация нанесе удари по цели в Кабул и други райони, насочени срещу ръководителя на пакистанските талибани. В отговор талибанските сили атакуваха пакистански военни постове по протежение на 2600-километровата граница, която в момента остава затворена.

Въпреки постигнатото временно примирие в Доха на 19 октомври, последвалите разговори в Истанбул с посредничеството на Турция и Катар не доведоха до съществен напредък. Сблъсъците между пакистанските сили и пакистанските талибани продължиха дори по време на прекратяването на огъня, като в неделя и сряда отново бяха съобщени множество жертви и от двете страни.