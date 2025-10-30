Новини
Министърът на правосъдието на Франция посети Никола Саркози в затвора

30 Октомври, 2025 16:57

Жералд Дарманен провери условията на задържане и безопасността на бившия президент след смъртни заплахи

Снимкa: БГНЕС
Френският министър на правосъдието Жералд Дарманен посети бившия президент Никола Саркози, който излежава наказание от 21 октомври в парижкия затвор „Ла Санте“, съобщиха няколко френски медии, сред които BFMTV, предава Фокус.

Посещението е проведено на 29 октомври около 19:00 ч. и е продължило около 45 минути. Министърът е бил придружаван от началника на затвора. След срещата Дарманен е провел отделен разговор с ръководството на затвора, основно относно безопасността на Саркози.

Дарманен по-рано обеща, че като министър на правосъдието ще следи внимателно условията на задържане и сигурността на бившия президент. Това посещение идва след като двама затворници отправиха смъртни заплахи към Саркози, припомнят френските медии.


Франция
