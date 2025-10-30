Новини
Свят »
Русия »
Владимир Путин нареди: Пуснете чуждестранните журналисти, включително украински, край Покровск и Купянск
  Тема: Украйна

Владимир Путин нареди: Пуснете чуждестранните журналисти, включително украински, край Покровск и Купянск

30 Октомври, 2025 17:50, обновена 30 Октомври, 2025 18:58 3 100 192

  • владимир путин-
  • русия-
  • украйна-
  • покровск-
  • купянск-
  • донецка област

Засега няма официална реакция от украинските власти или от международни медийни организации дали журналисти действително ще се възползват от предложените коридори

Владимир Путин нареди: Пуснете чуждестранните журналисти, включително украински, край Покровск и Купянск - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Руското министерство на отбраната съобщи, че е получило нареждане от президента Владимир Путин да осигури "беспрепятствен достъп на чуждестранни журналисти, включително украински" до районите, където Москва твърди, че украински части са попаднали в обкръжение — около Покровск (бивш Красноармейск) и Мирноград (бивш Димитров) в Донецка област, както и Купянск в Харковска област.

Според съобщението на руското военно ведомство, командването е готово временно да спре бойните действия за период от 5-6 часа, за да позволи влизането и излизането на групи от представители на чуждестранни медии, при условие че бъдат гарантирани безопасността на журналистите и сигурността на руските военнослужещи.

Още новини от Украйна

"Руският генерален щаб е готов да осигури коридори за свободен достъп на представители на международни медии, включително от Украйна," се казва в изявлението на министерството.

Путин изрази идеята още в неделя, по време на срещата си с началника на Генералния щаб Валерий Герасимов, като предложи чуждестранни репортери да бъдат допуснати до "районите на блокиране на украинските войски".

От неделя насам руският президент твърди, че големи сили на украинската армия са обкръжени както край Купянск, така и около Покровск и Мирноград.

Украинската страна категорично отхвърля тези твърдения, като признава единствено, че ситуацията на двата фронта остава изключително напрегната.

Според източници в украинските въоръжени сили, боевете в района на Покровск и Купянск продължават, но твърденията за "пълно обкръжение" са информационна операция на Москва, целяща да подчертае успехи преди зимния период на бойни действия.

Анализатори коментират, че решението на Путин да покани международни журналисти, включително от враждебни държави, е опит да придаде легитимност на руските твърдения чрез контролирано медийно присъствие на терен.

Подобна стъпка би позволила Кремъл да представи собствената си версия на събитията пред световната публика, докато Киев се опитва да привлече вниманието на западните медии към разрушенията и хуманитарната криза в Донбас.

Засега няма официална реакция от украинските власти или от международни медийни организации дали журналисти действително ще се възползват от предложените "коридори".


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 44 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вярно

    96 13 Отговор
    Но как ще позволи " Западът"
    Нали ще се види всичко

    Коментиран от #27, #37, #112

    17:51 30.10.2025

  • 2 БОЛШЕВИК

    95 13 Отговор
    Украйната изтече в канала!

    Коментиран от #8, #28

    17:52 30.10.2025

  • 3 Веднага да тръгват

    91 11 Отговор
    българските журналисти ! Кво чакат

    Коментиран от #9, #10

    17:52 30.10.2025

  • 4 ........

    69 11 Отговор
    Котела ври

    17:52 30.10.2025

  • 5 Нено

    88 12 Отговор
    Докато Боко и Райнметал щели да правят поцинковани кофи у нас России има оръжия ядрени оръжия с ядрени двигатели дето ги няма в целия свят!

    Коментиран от #14

    17:53 30.10.2025

  • 6 Ами редно е да отразят

    72 11 Отговор
    Капитулацията на 7-8000 украинци.

    17:53 30.10.2025

  • 7 Режисьор от Холивуд

    44 9 Отговор
    - Първо трябва да съчиним сценарий. После да разиграем сцените с ИИ, та чак тогава ще става за показване.

    17:53 30.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Гост

    56 4 Отговор

    До коментар #3 от "Веднага да тръгват":

    Българските журналисти ще отразяват събитията дистанционно, от тук. Ама не директно, а по информация от Галя, Козяк, Тагарнюк и Трбантаджията.

    17:54 30.10.2025

  • 11 Pyccкий Карлик

    8 49 Отговор
    Когото карлики като Путин и Медведев управляват Русия и успехите са дребни, незначителни 😁

    Коментиран от #19

    17:55 30.10.2025

  • 12 Лопата Орешник

    64 5 Отговор
    Ама че неудобно,а? Нацистите отричат и са готови да пожертват още много млади момчета, хванати в капан! Вова обаче отново е на друго ниво! Вместо да слушате полюциите на зеленчука, моля заповядайте и вижте! Толкова е лесно, когато истината е на твоя страна!

    17:55 30.10.2025

  • 13 между другото

    57 8 Отговор
    Нека влязат журналистите да видят героите на зеля ! Да , ама -не , ще им лъсне зад....ни...ка на рамбовците от Курск и паяжината ...

    17:55 30.10.2025

  • 14 Варненец

    6 46 Отговор

    До коментар #5 от "Нено":

    Има на анимация. Тея даже пирони не правят, къде са им телевизорите, къде са им телефоните, ти какво руско имаш у вас?

    Коментиран от #51, #70, #103, #118, #192

    17:56 30.10.2025

  • 15 Ъхъъъъъ...

    36 6 Отговор
    (Подобна стъпка би позволила Кремъл да представи собствената си версия на събитията)..... а не е ли да се отрази реалноста? А? Не е ли точно това правилното ?

    17:56 30.10.2025

  • 16 Много умен ход на

    43 6 Отговор
    Путин защото така истината ще излезе.
    Не е лошо да отидат журналистите да видят има ли чувал и кой заек е в него.

    17:56 30.10.2025

  • 17 Педя Човек Лакът ракета

    7 41 Отговор
    Кой вярва още на ботоксовото джудже? То нали се кле че няма да напада Украйна. Нека се трепят рускоговорящите. И едните и другите са едно и също. Колкото повече се отслабват толкова по добре.

    17:57 30.10.2025

  • 18 Леле майко ...

    33 1 Отговор
    И няма да има Ройтерс.....БТА ...а?

    17:57 30.10.2025

  • 19 село мое ,

    21 8 Отговор

    До коментар #11 от "Pyccкий Карлик":

    Злобното джуджи по-ти приличаше , с този ник не си интересен !

    17:58 30.10.2025

  • 20 цпоас

    47 6 Отговор
    Владимир Путин е истински държавник и в случая го показва. На лъжите на надрусания наркоман в Киев, се разрешава да се провери каква е истината. Да отидат журналисти и да се види обкръжени ли са бандера фашистите или не са. Да види всеки каква е истината. Защо пак са недоволни. Путин им показа за пореден път че всички на Запад са лъжци. Отидете и сами вижте как всичките ви бандера фашисти и наемници са хванати в чувал и ако не се предадат ще ги избият до крак. Слава на Господ Иисус Христос, всеки ще се убеди че Владимир Путин не лъже.

    17:58 30.10.2025

  • 21 Сталин

    34 5 Отговор
    Слава Путина

    17:58 30.10.2025

  • 22 Русия на Изток

    3 8 Отговор
    Русия на Изток: от голяма Европа към Голяма Евразия

    18:00 30.10.2025

  • 23 Смешник

    43 4 Отговор
    Целта на Путин е да видят журналистите какви ги вършат укронацистите с мирното население и че на Зеления клоун въобще не му дреме за съдбата на собствените му войници

    18:00 30.10.2025

  • 24 Путине, Путине...

    4 40 Отговор
    Кви журналисти, кви пет лева бре.....обкръжили сте градовете, превземете ги и да идват журналиста.......ама нещо не се получава...нали.

    18:01 30.10.2025

  • 25 Абе

    32 5 Отговор
    Каквото и да направи, предложи и каже, все Путин е виновен.На кривата ракета и космоса й пречи.

    18:01 30.10.2025

  • 26 Пич

    30 2 Отговор
    А аз нареждам паветниците да си избършат сълзите и сополите , и да идат да издухат..........носа си !!!

    18:01 30.10.2025

  • 27 Путлер крадливия милиционер

    6 36 Отговор

    До коментар #1 от "Вярно":

    Там са ни децата, винаги ще сме наведени към запада.

    18:01 30.10.2025

  • 28 ИСТИНАТА

    7 37 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    Русия изтече при СССР. Путин вече въведе купони и ергенски данък. По курса на БНБ, рублата вече не струва и две стотинки!

    Коментиран от #33, #110

    18:02 30.10.2025

  • 29 Запознат

    36 4 Отговор
    Няма по мръсно племе от украинците.

    18:03 30.10.2025

  • 30 ТАСС

    4 33 Отговор
    В Русия висши офицери вече призовават за употреба на ядрено оръжие срещу Украйна.
    Представяте ли си какви гов..а имат в главите си тези фашизирани идиоти.
    Да засипеш цяла Европа и половин Русия с ядрена пепел и да изтребиш десетки и стотици хиляди, а други милиони да заразиш с радиация, само за да можеш да кажеш , че си превзел украинска земя, защото армията ти е скапана, а народът ти е тъп, страхлив и фашизиран.
    Тази империя трябва да бъде тотално изолирана, за да се разкапе по шевовете, съшити с лъжи и терор!

    Коментиран от #115

    18:03 30.10.2025

  • 31 Изкуфелия от Кремъл

    5 28 Отговор
    И сега има военни журналисти на фронта....ама нещо нема репортажи за обкръжение....само репортажи на взривени руски танкове избити руснаци.....що така???

    18:04 30.10.2025

  • 32 Госあ

    30 5 Отговор
    Путин дава шанс на обградените войничета. Но украинските нацисти окупирали властта ще ги дадат курбан до един !

    18:04 30.10.2025

  • 33 БОЛШЕВИК

    21 4 Отговор

    До коментар #28 от "ИСТИНАТА":

    Ти виж тука цените как всеки ден са нагоре а още не е дошло еврото официално!

    Коментиран от #43, #58

    18:04 30.10.2025

  • 34 Ако са останали "журналисти"

    24 4 Отговор
    Категорично трябва да се възползват от предложените от руснаците "коридори"....

    18:04 30.10.2025

  • 35 Дедо ви...

    19 4 Отговор
    За да се случи това ВС на Русия ще прекратят бойните действия за 5–6 часа в района на Покровск, Мирноград и Купянск, за да гарантират предвижването на чуждестранните журналисти

    18:05 30.10.2025

  • 36 Халфорд Макиндер

    18 2 Отговор
    Халфорд Макиндер : "този, който контролира Централна Азия, контролира Централната земя. Този, който контролира Сърцето, контролира Евразия. Който контролира Евразия, контролира Света."

    18:05 30.10.2025

  • 37 ИСТИНАТА

    7 25 Отговор

    До коментар #1 от "Вярно":

    И какво ще видят журналистите? Същите зверства на руските варвари! Западът или да бомбардира Кремъл, или да спуска отново Желязната завеса! Пълна карантина за прокажена от комунизъм Русия?

    18:06 30.10.2025

  • 38 Путинистче идиотче

    6 20 Отговор
    Кво обкръжение бре....избиват ни като пилци при Покровск и Купянск.

    Коментиран от #59, #151

    18:06 30.10.2025

  • 39 Вай

    10 2 Отговор
    Да питам,щом е слава на Исус Христос,що синът Божий позволява,да се ИЗБИВАТ ХОРА???

    18:06 30.10.2025

  • 40 Поредна руска партенка

    6 18 Отговор
    Никого няма да пуснат!

    18:07 30.10.2025

  • 41 А днес какъв бой са яли

    22 1 Отговор
    В Одеса мобилизаторите няма ли да отразите? Дето хунтата пише: "насилствено възпрепятстване на законосъобразните мобилизационни мерки" ...

    18:07 30.10.2025

  • 42 Хи хи хи

    19 3 Отговор
    Нека бандерите да се съгласят за спиране на огъня за четири часа , нали надрусаняка искаше това ....за да види света как клоуна лъже всички будали от запада !!!!!!

    Коментиран от #52

    18:08 30.10.2025

  • 43 Видьо Видев

    6 20 Отговор

    До коментар #33 от "БОЛШЕВИК":

    Потвърждавам! Путин вече въведе купони и ергенски данък. По курса на БНБ, рублата вече не струва и две стотинки!

    18:08 30.10.2025

  • 44 Хаха

    18 3 Отговор
    Няма да пуснат никой да ходи да снима там. Западната пропаганда ще лъсне.

    18:08 30.10.2025

  • 45 Хахахаха

    7 17 Отговор
    За какво? За да видят, какво е останало от Покровск ли? Да видят, как още един град е унищожен, както и всички други асвабадени градове от рашата ли? Къде е Бахмут, къде е Маринка, къде е Соледар и т. н.? Има ли вече такива градове? Там вече никой не живее, градове вече няма.

    18:08 30.10.2025

  • 46 007

    3 15 Отговор
    От наште копейките ли ще идат???

    18:08 30.10.2025

  • 47 Факти

    6 24 Отговор
    Чуждестранни журналисти не са спирали да се движат с украинската армия. Постоянно гледам пресни кадри от фронта. Путин много го е закъсал с пропагандата. Това е отчаян опит да си запази имиджа пред руския народ. Никой вече не му вярва.

    Коментиран от #65, #75, #171

    18:08 30.10.2025

  • 48 ПОКРОВСК е осеян с руски трупове

    5 23 Отговор
    Журналистите освен разруха и кръв, нема да видят обкръжение......щото такова нема.

    Коментиран от #61

    18:08 30.10.2025

  • 49 Тодор Ангелов

    7 0 Отговор
    Да заминава

    18:09 30.10.2025

  • 50 Халфорд Макиндер

    3 3 Отговор
    Карта на Гео Политическа Теория - Халфорд Макиндер

    18:09 30.10.2025

  • 51 Атина Палада

    19 2 Отговор

    До коментар #14 от "Варненец":

    И защо да правят пирони и телевизори,като това е работа за индианците.? Руснака е в космоса,ти ще го занимаваш с телевизори и телефони ,които се правят по гаражите от у.мствено н.едорасли..:)))

    Коментиран от #62, #82

    18:09 30.10.2025

  • 52 Не ги

    15 4 Отговор

    До коментар #42 от "Хи хи хи":

    лъже зеленото мишле. То е обикновена марионетка. Те (ЕС) лъжат гражданите си докато ги обират.

    18:10 30.10.2025

  • 53 Марчето сложи палтото

    15 1 Отговор
    И тръгна.....

    18:10 30.10.2025

  • 54 Хахахаха

    5 15 Отговор
    Пуснете путлера сам да покаже Покровск, да видите че няма да го покаже!

    18:10 30.10.2025

  • 55 Айдеееее

    15 5 Отговор
    Отиде коня във рядката зеления потник ще си стяга багажа и дим да го няма , че остане ли ХУРКАТА ще е много ГОЛЯМА !!!!

    18:10 30.10.2025

  • 56 Ще видят

    15 2 Отговор
    как посрещат руските с цветя и месят питки!

    18:11 30.10.2025

  • 57 ТАСС

    6 18 Отговор
    Министърът на отбраната на Белгия Тео Франкен заяви, че ако Русия нападне държава член на НАТО, Москва ще бъде изравнена със земята за секунди.
    Ето това е единствения език, който роснака разбира.
    Никакви преговори с тях!
    Брутални санкции , пълна забрана за влизане в Европа, тотално ембарго!
    Браво на Тео Франкен!
    Достоен министър.

    Коментиран от #156

    18:11 30.10.2025

  • 58 Хаха хаха ха

    3 13 Отговор

    До коментар #33 от "БОЛШЕВИК":

    Цените, мените... ама тук няма купони и ергенски данък, нали?

    Коментиран от #64, #69, #73, #77

    18:11 30.10.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Уса

    11 3 Отговор
    Чуждо странните сороси не искат треперят за жалкия си живот

    18:12 30.10.2025

  • 61 Хихи

    14 3 Отговор

    До коментар #48 от "ПОКРОВСК е осеян с руски трупове":

    Ако беше така, надали руснаците щяха да канят западните дезинформатори да правят снимки.
    Няма логика предположението ви.

    Коментиран от #71

    18:12 30.10.2025

  • 62 Ако е

    1 8 Отговор

    До коментар #51 от "Атина Палада":

    в космоса,да не се връща!

    18:12 30.10.2025

  • 63 Гледам в Ю ТЮБ

    4 14 Отговор
    Филмчета за Покровск....не видях обкръжение....само как взривяват руски танкове и руски войници....горките русначета, колко жално и молещо се гледат приближаващата се смърт....украинските дронове

    Коментиран от #78

    18:13 30.10.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Атина Палада

    14 5 Отговор
    Владко вика чуждестранни журналисти,защото там има много Матювци...Ще се намери някой и друг да говори украински/руски ,останалите чуждоезични. Затова иска да ги покаже на цял свят...Ама колективния Запад няма да разреши на журналисти да отидат там .

    18:13 30.10.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Чугунин

    5 5 Отговор
    Продавам апартамент в Купянск!

    18:14 30.10.2025

  • 69 Ергенско данък и м в Германия

    12 2 Отговор

    До коментар #58 от "Хаха хаха ха":

    Купони в САЩ.
    Герб предложение е да се вкарат и тук.
    Пък ти от къде падна, бе.

    18:14 30.10.2025

  • 70 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    13 4 Отговор

    До коментар #14 от "Варненец":

    Тока в компа и телефона ти е от руска, съветска централа, атомна.

    Коментиран от #120

    18:14 30.10.2025

  • 71 Кви журналисти бре

    11 13 Отговор

    До коментар #61 от "Хихи":

    В кой век живеем...По нета ти дават доста репортажи.....от САТЕЛИТИ И ДРОНОВЕ.....нито един репортаж за обкръжение, включително и руски.

    Коментиран от #83, #88, #134

    18:15 30.10.2025

  • 72 Тръмп

    14 3 Отговор
    Украйна ще спре да съществува , сама си го изпроси ....жалко за сключените договори за минералите ! Ще направим нова сделка със господаря Путин

    18:15 30.10.2025

  • 73 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    17 5 Отговор

    До коментар #58 от "Хаха хаха ха":

    В Сащ, 42 млн бедни получават храна с купони

    Коментиран от #89

    18:15 30.10.2025

  • 74 Ей сега

    9 4 Отговор
    Милен Ганев прибрал бутилката с водка в куфара с потурите и цървулите и се отправил към Летище "Румен Радев" в София.

    18:16 30.10.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Хайо

    18 4 Отговор
    Факти,вместо да преписвате глупости от украински източници ,няма ли да изпратите тримата най дейни да проверят фактите на място и да отразят по е веднъж истината и във вашия сайт ? Едва ли имате толкова смели и стойностни журналисти тук в този сайт .

    Коментиран от #130

    18:16 30.10.2025

  • 77 Атина Палада

    13 3 Отговор

    До коментар #58 от "Хаха хаха ха":

    От 1.11.2025г спират в САЩ купоните за храна и настъпват гладни бунтове...Чети,чети кво става по света,не драскай само тук у Факти..

    Коментиран от #95

    18:16 30.10.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Пълно е с такива от РойтерсС и БТАаааа

    6 1 Отговор
    Нали? Цял батальон.... ама в Лондон може би

    18:16 30.10.2025

  • 80 Путине, Путине...

    4 7 Отговор
    Има САТЕЛИТИ И ДРОНОВЕ.....или ти живееш още в света на СОЦА.....

    18:17 30.10.2025

  • 81 Избегалия по трусики от един

    4 9 Отговор
    Готвач, стана нарицателно за е-- БАЛНИК и труслив пеДОФил!
    Не журналисти, цел свет гледа 12 г. мъки на мякащите монголья у Донбас и Крим!! НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ!?
    Ааасаахахаааа
    Но па само...2 МИЛИОНА блатни алкаше фира
    Ааасаахахаааа
    Ееееххх Ху ЙЛО...

    Коментиран от #90

    18:17 30.10.2025

  • 82 хи хи хи

    6 7 Отговор

    До коментар #51 от "Атина Палада":

    Атина Палада, на Акропола ли ти е сергията? Да дойда да си купя пирографиран компютър и дървена матрьошка

    18:17 30.10.2025

  • 83 Обкръжили

    6 3 Отговор

    До коментар #71 от "Кви журналисти бре":

    са ги в канализацията,затова не ги виждаш!

    18:17 30.10.2025

  • 84 Коста Късопи

    2 8 Отговор
    Пратете мен, за шепа копейки ще се правя на пияна цвичка в супермаркет!

    18:18 30.10.2025

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Явно

    9 3 Отговор
    и Покривало и Купянск са загубили стратегическото си значение. Фронтът се придвижва на запад.

    18:18 30.10.2025

  • 87 Лично мнение

    9 10 Отговор
    Да пуснат журналисти в Часов яр 😂 да видим дали е превзет от рашистите .

    18:19 30.10.2025

  • 88 Атина Палада

    8 8 Отговор

    До коментар #71 от "Кви журналисти бре":

    Добре де,нета си дава всичко...Друго си е жив западен журналист там.:))Нема Al,нема нищо.Всичко на живо ти предва. Ама защо Запада не им разрешава?

    18:19 30.10.2025

  • 89 Как е в расий

    6 11 Отговор

    До коментар #73 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Има ли вече тоалетни?

    Коментиран от #99

    18:19 30.10.2025

  • 90 Хаха хаха ха

    11 7 Отговор

    До коментар #81 от "Избегалия по трусики от един":

    Киев за три дни и Украйна за триста години!

    18:19 30.10.2025

  • 91 Копейкин

    4 9 Отговор
    Щом императрица-п.у.т.я казва, значи е вярно

    18:19 30.10.2025

  • 92 Соловьов

    5 6 Отговор
    и Скабеева,защо не предават пряко от Покровск?

    Коментиран от #111

    18:21 30.10.2025

  • 93 Донецк

    0 7 Отговор
    е на 66 км.от Покровск!

    Коментиран от #109

    18:22 30.10.2025

  • 94 Ето на

    8 0 Отговор
    Според съобщението на руското военно ведомство, командването е готово временно да спре бойните действия за период от 5-6 часа.... даже 24 часа

    18:22 30.10.2025

  • 95 Ееееехехе

    3 9 Отговор

    До коментар #77 от "Атина Палада":

    Абе е-- БАЛНИК за -Лу хав,..тизе виждал ли си тоалетна чиния монтирана у кухнята, за да може гостете алкаше а видат високио статус и стандарт на редовия монгольяк?
    Ааасаахахаааа
    Абе Петушар,..тизе Одил ли си некога у дръжавата на дръвените КЕН ЕФЕ?

    Коментиран от #107, #125

    18:22 30.10.2025

  • 96 Обективни истини

    11 2 Отговор
    СЛАВА на всеки избягал укрил се или дезертирал украински мъж

    Коментиран от #104

    18:23 30.10.2025

  • 97 факуса

    8 0 Отговор
    грозникът нема ли да иде,или го е страх да не го убият а юлка нахалная да остане незадоволена

    18:23 30.10.2025

  • 98 Некой си

    10 2 Отговор
    Нека ходят да видят позора на Наркоса, а не да пишат измишльотини!

    18:23 30.10.2025

  • 99 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 2 Отговор

    До коментар #89 от "Как е в расий":

    Тъп въпрос. Да не би в България във всички села да има канализация?

    18:24 30.10.2025

  • 100 Знаете ли че

    2 0 Отговор
    от Покровск,никой не се е върнал жив и здрав?

    18:24 30.10.2025

  • 101 Сега

    11 3 Отговор
    Пак ли ще ги събличат да им види света схвастиките по ръцете и вратовете. Укрите станаха за смях. Бащите и дядовците им в червената армия биеха европейските фашисти, а техните потомци сами станаха фашисти и се продават като уличници за жълти стотинки и кухи обещания за материално благополучие. Голямо падение. И ние сме като тях, но не чак до такава степен.

    18:25 30.10.2025

  • 102 ?????

    7 0 Отговор
    То тва беше вчера.
    И тук го дъвкахме в коментарите.

    18:25 30.10.2025

  • 103 факуса

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Варненец":

    ток максудецо който не плащаш

    18:25 30.10.2025

  • 104 Хахахахаха

    2 10 Отговор

    До коментар #96 от "Обективни истини":

    Жалък Кремълски Тампон.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #128, #142

    18:25 30.10.2025

  • 105 Възможност

    12 0 Отговор
    Сега е моментът Толчо, Денчо и Мара да припнат до Покровск и Купянск и да се снимат с героите, за които постоянно пишат. После обаче да публикуват снимките, много е важно!!!

    18:26 30.10.2025

  • 106 Журналист

    1 8 Отговор
    Бензин да си нося ли!

    18:26 30.10.2025

  • 107 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 1 Отговор

    До коментар #95 от "Ееееехехе":

    Иха, колко си прЗд щом вярваш на такива неща, хахахах. Когато в Русия хората са имали бани, в Европа са смятали за опасно да се къпят. А в Лувра не е имало тоалетни

    Коментиран от #119

    18:27 30.10.2025

  • 108 Факти

    1 9 Отговор
    Пуснете чуждестранни журналисти в Сибир, където големите китайски компании точат ресурси и унищожават поминъка на руснаците, които са принудени да напуснат.

    Коментиран от #124, #155

    18:27 30.10.2025

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 си пън

    6 1 Отговор

    До коментар #28 от "ИСТИНАТА":

    бнб утече няма я вече,има ецб

    18:28 30.10.2025

  • 111 По интересно

    4 8 Отговор

    До коментар #92 от "Соловьов":

    Защо Синчетата на Соловъов
    Не са на фронта .
    Иначе призовава всички Руснаци
    Да умират за Пуся.

    Коментиран от #123, #139

    18:28 30.10.2025

  • 112 Неподписан

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Вярно":

    "Ти не знаеш кои сме ние англичаните,ние ще смачкаме Руската Федерация!" - това ми каза англичанин години преди да започнат дразгите м/у РФ и Украйна.Сега в Ютуб реват пленени англичани пред камерите на ФСБ: "Бихте ли се свързали с нашето посолство?"-"Да ще се свържем с вашето посолство,какво искате, можете да се обърнете към тях от нашата камера?"-"Искаме да се приберем в англия."

    Коментиран от #113, #116

    18:28 30.10.2025

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Неподписан

    9 1 Отговор
    В устицата мръсната английска да им с.е.р.а.т би им било малко

    18:30 30.10.2025

  • 115 БайТАСС

    9 1 Отговор

    До коментар #30 от "ТАСС":

    Имаш предвид украинския народ е фашизоиден, нали?
    Примери много, даже ги интегрираха в армията им, или ще отречеш това ?

    18:30 30.10.2025

  • 116 Неподписан

    9 1 Отговор

    До коментар #112 от "Неподписан":

    В устицата мръсната английска да им с.е.р.а.т би им било малко

    18:30 30.10.2025

  • 117 стоян георгиев

    11 1 Отговор
    За украйнската хунта ще е катастрофално да допуснат журналисти, защото ще им лъснат лъжите и престъпленията. За това няма да допуснат журналисти. А, когато цели батальони литнат към Бандера ще слушаме стария реквием за лошите руснаци.

    18:30 30.10.2025

  • 118 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 2 Отговор

    До коментар #14 от "Варненец":

    Първата атомна централа в света е съветска. Обнинск, 1954г.Тока в телефона ти е от Козлодуй

    Коментиран от #127

    18:31 30.10.2025

  • 119 Факти

    3 7 Отговор

    До коментар #107 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Първите бани в Европа са в древна Гърция. Русия ще се появи на картата 2000 години по-късно.

    Коментиран от #132, #133, #144

    18:31 30.10.2025

  • 120 Хахахаха

    3 6 Отговор

    До коментар #70 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    А хляба ти е от местната фурна, тъй че трябва да ходиш да им целуваш Х.., щот те та хранят!

    Коментиран от #131, #135

    18:32 30.10.2025

  • 121 Путин иска

    8 1 Отговор
    да видят и как фашистите държат мирни граждани за заложници. Затова се дърпат.

    18:32 30.10.2025

  • 122 Путин

    1 4 Отговор
    Наредих на западните журналисти,да отидат в Покровск!

    Коментиран от #137

    18:32 30.10.2025

  • 123 Ееееехехе

    1 5 Отговор

    До коментар #111 от "По интересно":

    Какъв фронт, ..едното Синче..."Блонди"..( фамозен ПЕ Дрила,..скоро ще вдига сватба у Англия,...ше се ОМЪЖВА за нада-- рен Пакистанец!
    Ееееехехе

    18:32 30.10.2025

  • 124 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 1 Отговор

    До коментар #108 от "Факти":

    Че то никой не е забранявал. Идете, правете репортажи

    18:33 30.10.2025

  • 125 Атина Палада

    9 2 Отговор

    До коментар #95 от "Ееееехехе":

    Виждала съм само в САЩ у фургоните им..Там където живее интелигенцията .За онези средностатистическите американци по тротоарите в кашоните ,за тях не знам ..:) имат ли тоалетна,немат ли :)))

    18:33 30.10.2025

  • 126 За какво им е на сериозните медии

    2 6 Отговор
    да бият път и трошат пари, като могат да попитат по телефона украинското командване или изгледат ежедневното изявление на Президент Зеленски, за да разберат истината,
    Ако и за това ги мързи, могат са прочетат поне доклада на Института за Иследване на Войната , базиран във Вашингтон.

    18:33 30.10.2025

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Хи хи хи

    8 3 Отговор

    До коментар #104 от "Хахахахаха":

    Списък с въпроси към соросчетата:
    Защо в американска армия вече няма да има гейове и трансджендъри?
    На кой Ден Руснаците бяха в предградията на Киев 2022?
    Стигнахте ли границите от 1991?
    Или поне от 2014?
    Или,или поне от 2022?
    А Крим ?Кафе пи ли зелето?
    А Курск чий е?
    А Москва бомбардирахие ли я?
    А Контрнаступа върви ли?
    А Ф16 ,Леопарди ,Абрам - помогнаха ли?
    А Индия спря ли да купува нефт?
    А Гренландия превзехте ли я ?
    А немските заводи, защо отиват в Сащ?
    Защо ЕС купува повече торове отколкото миналата година от Русия?
    Защо новия сирийски президент поиска увеличаване на руското военно присъствие в Сирия?
    Кво стана с Томаховките?
    Как стана ,че златния запас на Русия се е увеличил двойно от 2023 до Сега?
    Какво стана с Фламингото?
    Сащ, защо нямат хиперзвукови ракети?
    Фолкваген и Бош защо уволняват рвботници?

    Коментиран от #136

    18:34 30.10.2025

  • 129 Уфф

    6 0 Отговор
    Няма реакция от журналисти, защото вече няма такива! Има пропагандатори и служанки.

    18:34 30.10.2025

  • 130 Моряка

    4 0 Отговор

    До коментар #76 от "Хайо":

    Може да пратим и Соянчо.Момчето е военен експерт,служил е даже и войник,кашик!Малко е зле с правописа,но с подразбиране ще стане.Само да не го утрепят.

    18:35 30.10.2025

  • 131 Хи хи хи хи

    6 3 Отговор

    До коментар #120 от "Хахахаха":

    Поспри, поеми дъх, а сега помисли!
    Путин искаше само да признаят Крим и да не са в НАТО.
    На всички беше ясно, че Крим ще остане руски.
    Зеленски можеше да преглътне този залък и нямаше да има какво да защитава сега. Украйна щеше да си продължи.
    А сега целува задните части на запада губейки земя и хора.

    Коментиран от #141

    18:35 30.10.2025

  • 132 Безспорен факт!

    1 4 Отговор

    До коментар #119 от "Факти":

    ПЕ ДЕРАСИЯ е създадена през ..1724г!
    А така наречения " рушлямски език" ( есперанто) е създаден през 18 ВЕК от Ломоносов!

    Коментиран от #165, #191

    18:35 30.10.2025

  • 133 Атина Палада

    7 4 Отговор

    До коментар #119 от "Факти":

    Рускиня е научила французите как да ядат с прибори за хранене.Наупила ги е и,че трябва да се къпят...До тогава не са се къпели и са яли с ръцете.

    Коментиран от #138

    18:35 30.10.2025

  • 134 Само

    3 1 Отговор

    До коментар #71 от "Кви журналисти бре":

    Главнокомандващите на на армиите имат точна информация какво в цялост става на фронта. А фронтът е голям и е наивно да се вярва на няколко клипчета от тук и там, че дават реалната картина. Клипчетата са за тийнейджъри и любители на военното дело.

    Коментиран от #154

    18:36 30.10.2025

  • 135 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 3 Отговор

    До коментар #120 от "Хахахаха":

    Е... Бас.. И прстака дето си. Заболяли те че тока ти е от Руска централа. И бензина ти е от Руска нефт и светски завод

    Коментиран от #140

    18:36 30.10.2025

  • 136 Факти

    6 6 Отговор

    До коментар #128 от "Хи хи хи":

    Само три въпроса за копейките:
    1) Демилитаризирахте ли Украйна?
    2) Денацифицирахте ли Украйна?
    3) Върнахте ли НАТО където беше 91-а?

    Коментиран от #148, #181

    18:37 30.10.2025

  • 137 Путин -наредих на армията да

    6 3 Отговор

    До коментар #122 от "Путин":

    отвори котела, да влязат западни журналисти и да видят предали се и капитулирали украинци, вкл. азовци със свастики.

    Чети оригинала, не копието.

    18:37 30.10.2025

  • 138 Коя

    3 3 Отговор

    До коментар #133 от "Атина Палада":

    рускиня?

    Коментиран от #186

    18:37 30.10.2025

  • 139 Ухльоф

    5 1 Отговор

    До коментар #111 от "По интересно":

    Ако знаеш колко деца на украински политици са в Юропата, акъла ще ти се зайде! Няма да ти казвам бройката, информацията за тях е изнесена от украинска депутатка, чието дете е в Украйна, и то е момиче! Числото е четирицифрено!

    18:37 30.10.2025

  • 140 Факти

    5 6 Отговор

    До коментар #135 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    А теб боли ли те, че всички тези технологии са западни? Преди Русия да ги открадне руснаците умираха от масов глад при всяка лоша реколта. Същото се отнася и за Китай.

    Коментиран от #152, #187

    18:38 30.10.2025

  • 141 На Путин

    1 4 Отговор

    До коментар #131 от "Хи хи хи хи":

    НАТО,какво му пречи,като има Буре вестник?

    18:39 30.10.2025

  • 142 Обективни истини

    5 4 Отговор

    До коментар #104 от "Хахахахаха":

    Стига си квичал тук! Скачай в жартиерите, епилирай се, гримирай се, лакирай се, вземи си дамската чантичка и отивай на фронта да браниш Осрайната.

    Коментиран от #146, #159

    18:40 30.10.2025

  • 143 Путине, Путине...

    1 4 Отговор
    Не гледаш ли САТЕЛИТИ И ДРОНОВЕ....руските войски настъпват срещу...НИЩОТО....Следва взривена руска техника и избиването на путинистите....Ако Путин е толкова мераклия, да отиде в Покровск, сам да се убеди....ако му стиска де.

    18:40 30.10.2025

  • 144 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 1 Отговор

    До коментар #119 от "Факти":

    След падането на Римската империя, баните в Европа изчезват за хиляда и кускр години, ясно ли е? Учи, учи. В Русия никога не са спирали да ходят на баня

    Коментиран от #161

    18:40 30.10.2025

  • 145 ами

    5 3 Отговор
    Те тия западни "журналисти" всъщност, ще са преоблечени атлантически разузнавачи, които с очите си да видят, как зеления наркоман ги лъже и баламосва за да крънка пари и оръжие, което да препродава за пари!

    18:40 30.10.2025

  • 146 Синчето на Соловьов

    3 3 Отговор

    До коментар #142 от "Обективни истини":

    Само аз правя така

    Коментиран от #153

    18:41 30.10.2025

  • 147 Град Козлодуй

    6 2 Отговор
    Естествено, че журналисти няма да бъдат допуснати от Киевската хунта, иначе просията ще секне когато света види как са ги приклещили. Има и много натовци там. Ще бъдат жертвани в името на парите и луксозния живот. Не е луд този, които яде баницата.

    18:41 30.10.2025

  • 148 АртеФАКТИ

    5 2 Отговор

    До коментар #136 от "Факти":

    Поради катастрофалния недостиг на бойци на фронтовата линия на "Банкова" е инициирана спешна мобилизация в Украйна. Под оръжие се планира да бъдат мобилизирани над 120 хиляди души. Сега имам въпрос към всеки гражданин на Украйна и техните розови потдръжници тука: поне сега, когато "Банкова" отделя 12 милиона долара само за залавяне на хора за тази спешна мобилизация, наистина ли не разбирате главното - зеленски просто ви убива със западни пари.

    18:41 30.10.2025

  • 149 Полковник Вениамин Мажерин

    4 5 Отговор
    Отговорен за Убийствата в Буча
    Е Бил взривен от ГУР
    На 25 октомври.

    Даже на Хиляди километри от Украйна
    Всички замесени в зверстватата в Украйна

    ГУР ги намира и Елиминира .

    Господ забавя
    ГУР не забравя .

    Хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #164

    18:42 30.10.2025

  • 150 Като видя

    2 2 Отговор
    Путин със зелените дрехи в Покровск,значи е паднал!

    18:42 30.10.2025

  • 151 Обективни жуналисти

    2 2 Отговор

    До коментар #38 от "Путинистче идиотче":

    И ний така разбрахме от украинското командване! За какво да си губим времето да ходим там? От някакви прости украински войници там ли да черпим информация- или от уважавани украински генерали?

    18:42 30.10.2025

  • 152 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 2 Отговор

    До коментар #140 от "Факти":

    А то в Европа е било друго яче, ххаххахах.и кои технологии помагат да не умреш от глад бе тпк? Коня, Бика и ралото?

    18:43 30.10.2025

  • 153 Николай

    3 2 Отговор

    До коментар #146 от "Синчето на Соловьов":

    И аз и аз и азззз, няма нормален човек да не избяга, смърт на всеки от ТЦК, пример днес Одеса и обърнатата им камионетка, ти стегнай мешката и шоше крак при зеления наркоман грачещ хранещ се с трупове.

    Коментиран от #160

    18:43 30.10.2025

  • 154 Стига бе

    2 2 Отговор

    До коментар #134 от "Само":

    Ами да пуснат клипчета и путинистите.....кво им пречи

    18:44 30.10.2025

  • 155 Атина Палада

    2 2 Отговор

    До коментар #108 от "Факти":

    Това ми звучи като: пуснете чуждестранните журналисти в Англия при ягодите да видят как българите унищожават поминъка на англичаните :)))

    18:44 30.10.2025

  • 156 Българин 🇧🇬

    3 2 Отговор

    До коментар #57 от "ТАСС":

    На зло куче зъл прът путлер това го чака , ако има топки да нападне държава член на НАТО .

    18:44 30.10.2025

  • 157 Рютер

    4 0 Отговор
    Колко натовски генерали са обкръжени в Покровск?

    Коментиран от #170

    18:44 30.10.2025

  • 158 Последния Софианец

    2 2 Отговор
    Нека храбрия и независим български журналист да замине и да отрази истината, а не да преписва само от украйнски сайтове.

    Коментиран от #169

    18:45 30.10.2025

  • 159 Путян Епилирания

    4 1 Отговор

    До коментар #142 от "Обективни истини":

    И аз така направих
    После облякох Военна Униформа

    И всички паднаха и умряха от Смях

    Приличал съм на Горски .

    От най Пропадналити.

    Коментиран от #183

    18:45 30.10.2025

  • 160 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 161 Факти

    1 2 Отговор

    До коментар #144 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ха ха ха... руснаците винаги са дишали прахта на Европа. Винаги! У нас дори по турско е било много по-добре отколкото в блатната кочuна. Чети Раковски и се образовай. Руските солдати като дошли тук се хванали за главата, че трябва да освобождават хора, които живеят много по-добре от тях. Писмата, в които се оплакват на близките си в Русия, още си стоят в архивите.

    18:45 30.10.2025

  • 162 така, така

    4 1 Отговор
    Да се чудиш на дъното, което са способни да докопат днешните медии, представяйки една новина.
    И като как им се струва на тия, че Путин ще прави някакъв опит да придаде легитимност на руските твърдения чрез контролирано медийно присъствие на терен? Дори ИИ, за който знаем, че не е интелект (но пък добре се справя с търсенето, сортирането и обработването на данни), би им казал на тия, че Путин никога няма да си заложи авторитета, ако не е сигурен в това какво се случва около посочените градове.
    Това, че лъжата е нормална за шута-просяк лъже или елита на ЕС не означава, че всички са обладани от ерозията на менталното достоинство.

    Коментиран от #172

    18:45 30.10.2025

  • 163 ивелин

    3 1 Отговор
    На Западните" Свободни медии " няма да им бъде позволено да посетят защото ако някой си позволи на другият ден ще е поставен пред вратата - уволнен . Така ,че истината на никой не е нужна както казват Англосаксонските престъпници ---" Ние мислим така което означава ,че е вярно " и няма нужда от доказателства.

    18:45 30.10.2025

  • 164 Ха-ха-ха

    1 2 Отговор

    До коментар #149 от "Полковник Вениамин Мажерин":

    Театрото Буча ли? Значи украинците за пореден път убиват невинни.

    Коментиран от #178

    18:46 30.10.2025

  • 165 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 2 Отговор

    До коментар #132 от "Безспорен факт!":

    От тогава се нарича Российская Империя. По рано се е наричало Российское царство. Не Грамотный, учи

    18:46 30.10.2025

  • 166 Войната приключи.Чао на нато и ес.

    4 3 Отговор
    Урсула загуби войната!Урсула ако види разгрома укроармията ще получи инфаркт! 11 000 укронацисти без храна , вода и муниции са обкръжени! Фронтът е пробит по цялата лбс. Но това по нашите медии няма да го чуете!

    Коментиран от #173

    18:46 30.10.2025

  • 167 Путин

    3 1 Отговор
    кога ще отиде с джипката,от Донецк в Покровск,66км.?

    18:47 30.10.2025

  • 168 Копекин

    3 1 Отговор
    Са готви да замине....да види истинската руска реалност

    18:47 30.10.2025

  • 169 Да пратят

    3 1 Отговор

    До коментар #158 от "Последния Софианец":

    Тебе бре Рублоидот?

    Имаш ли здрава Халка
    И повечко Памперси
    Да отразиш истината?

    18:47 30.10.2025

  • 170 Ха-ха-ха

    0 2 Отговор

    До коментар #157 от "Рютер":

    Едва ли има някой натовец там. Мишките първи са избягали и са оставили горките украинци.

    18:48 30.10.2025

  • 171 Факти?

    2 2 Отговор

    До коментар #47 от "Факти":

    Верно ли бе либе? Къде и какво гледаш......Ако беше така нямаше да ти спират руските телевизии. Я си пусни и погледай Al djazeira или СТТV и ще видиш и другото лице на войната! Аман от плоскоземци. Вярвай ВСУ е през Москва и Пусни се крие в бункера..... Жалки сте, не смешни...

    18:48 30.10.2025

  • 172 Путин

    0 2 Отговор

    До коментар #162 от "така, така":

    и авторитет???

    Коментиран от #184

    18:48 30.10.2025

  • 173 Я пъ тоа

    1 0 Отговор

    До коментар #166 от "Войната приключи.Чао на нато и ес.":

    Ти от медиите на Путин ли го научи, или Какавишников ти го каза.

    18:48 30.10.2025

  • 174 Силиций

    2 1 Отговор
    Ами пуснете ги де,ама стиска ли им?Или пишат анализи по информация от обречени хора?

    18:49 30.10.2025

  • 175 Мнение

    3 1 Отговор
    Нека бъдат допуснати международни журналисти, света заслужава да знае истината. Който се страхува от това си е негов проблем.

    Коментиран от #179

    18:49 30.10.2025

  • 176 Путине, Путине...

    2 0 Отговор
    Превземи града и тогава покани журналистите.....явно до края на годината нема да стане.

    Коментиран от #190

    18:50 30.10.2025

  • 177 Цончо

    4 0 Отговор
    С Костадин заминаваме и ще излъчваме пряко в Телеграм!

    18:50 30.10.2025

  • 178 По интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #164 от "Ха-ха-ха":

    Че този Главорез от Буча
    И него го взривиха
    В Кола която не е Руска
    А от вражеска държава

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    18:50 30.10.2025

  • 179 До сега

    0 0 Отговор

    До коментар #175 от "Мнение":

    забранявал ли е Путин?

    18:51 30.10.2025

  • 180 Путине, Путине...

    2 1 Отговор
    Ти ша поведеш ли журналята или ша си дълбоко в бункера....

    18:51 30.10.2025

  • 181 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #136 от "Факти":

    Ти с какво право отговаривать с въпрос на въпрос? Ти поне на един отговори и тогава питай

    18:51 30.10.2025

  • 182 Путин

    0 0 Отговор
    ако отиде в Покровск,на другия ден ще е в Хага!

    18:52 30.10.2025

  • 183 Обективни истини

    1 1 Отговор

    До коментар #159 от "Путян Епилирания":

    Най-добре е да се самонаебеsh баце, нищо не става от тебе.

    18:52 30.10.2025

  • 184 така, така

    1 1 Отговор

    До коментар #172 от "Путин":

    еми, колкото и да ни се харесва, Путин е избиран не веднъж за най-влиятелния политик в света. В подобни класации руските гласове са капка в морето, нещо което би трябвало сам да се сетиш. Значи хората по света го знаят и го уважават.
    Той авторитет си има, но това не може да се каже за днешния елит на Запада.

    Коментиран от #189

    18:52 30.10.2025

  • 185 Хе-хе

    2 2 Отговор
    Признавам само Безарабски форт! ДВ вече не им вярвам достатъчно! Професионално е да отидат! Не да ми пишат тук ,,по непотвърдени сведения"! Отидете, вижте, отразете ако ще и субективно! Ако Кремъл се опита ,,да представи сопствена версия на събитията" - изобличете ги!

    18:53 30.10.2025

  • 186 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #138 от "Коя":

    Ана Ярославна

    Коментиран от #188

    18:54 30.10.2025

  • 187 Пенсионер 69 годишен

    2 1 Отговор

    До коментар #140 от "Факти":

    Руснаците умирали от глад? Не се ли умори да лъжеш? Умират от глад и студ българските пенсионери.

    18:55 30.10.2025

  • 188 Надарени коне

    0 0 Отговор

    До коментар #186 от "Атина Палада":

    харесвала ли е?

    18:56 30.10.2025

  • 189 Нема велик

    0 0 Отговор

    До коментар #184 от "така, така":

    политик!

    18:57 30.10.2025

  • 190 Хе!

    2 0 Отговор

    До коментар #176 от "Путине, Путине...":

    Ако първо го превземе и тогава покани журналистите, както умничиш, това, което ще им покажат, няма да е за показване и ще го обявят за масов убиец на беззащитни обкръжени бандерюги!

    18:57 30.10.2025

  • 191 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #132 от "Безспорен факт!":

    Божееее,ти ме изумяваш ))) Не си ли чувал за руските царе поне? Ти,че не си учил в училище е видно,поне не си ли чувал?

    18:58 30.10.2025

  • 192 Нено

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Варненец":

    Руското в къщи е жената ,рускиня ,навремето карах Зил 131 в Коми ,веднъж с камиона се ударих в едно дърво и Наташа падна в коша .Вечерта го поляхме и се по на и бах ме и така Наташа сега дома в България

    18:58 30.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания