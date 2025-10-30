Владимир Путин нареди: Пуснете чуждестранните журналисти, включително украински, край Покровск и Купянск

Руското министерство на отбраната съобщи, че е получило нареждане от президента Владимир Путин да осигури "беспрепятствен достъп на чуждестранни журналисти, включително украински" до районите, където Москва твърди, че украински части са попаднали в обкръжение — около Покровск (бивш Красноармейск) и Мирноград (бивш Димитров) в Донецка област, както и Купянск в Харковска област.

Според съобщението на руското военно ведомство, командването е готово временно да спре бойните действия за период от 5-6 часа, за да позволи влизането и излизането на групи от представители на чуждестранни медии, при условие че бъдат гарантирани безопасността на журналистите и сигурността на руските военнослужещи.

"Руският генерален щаб е готов да осигури коридори за свободен достъп на представители на международни медии, включително от Украйна," се казва в изявлението на министерството.

Путин изрази идеята още в неделя, по време на срещата си с началника на Генералния щаб Валерий Герасимов, като предложи чуждестранни репортери да бъдат допуснати до "районите на блокиране на украинските войски".

От неделя насам руският президент твърди, че големи сили на украинската армия са обкръжени както край Купянск, така и около Покровск и Мирноград.

Украинската страна категорично отхвърля тези твърдения, като признава единствено, че ситуацията на двата фронта остава изключително напрегната.

Според източници в украинските въоръжени сили, боевете в района на Покровск и Купянск продължават, но твърденията за "пълно обкръжение" са информационна операция на Москва, целяща да подчертае успехи преди зимния период на бойни действия.

Анализатори коментират, че решението на Путин да покани международни журналисти, включително от враждебни държави, е опит да придаде легитимност на руските твърдения чрез контролирано медийно присъствие на терен.

Подобна стъпка би позволила Кремъл да представи собствената си версия на събитията пред световната публика, докато Киев се опитва да привлече вниманието на западните медии към разрушенията и хуманитарната криза в Донбас.

Засега няма официална реакция от украинските власти или от международни медийни организации дали журналисти действително ще се възползват от предложените "коридори".