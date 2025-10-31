Вашингтон: Не всички проблеми между САЩ и Китай са решени; Сеул: Международната търговска система е застрашена

Не всички проблеми в отношенията между САЩ и Китай са решени, заяви търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър.

„Към днешна дата не сме разрешили всички проблеми в отношенията между САЩ и Китай. Остават много нерешени въпроси, свързани с работата на американски компании в Китай или опитите им да правят бизнес там“, каза той в интервю за Fox Business, коментирайки срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския президент Си Дзинпин.

Според Гриър, основната цел на американската администрация е била да установи доставки на редкоземни метали, да гарантира закупуването на американски селскостопански стоки от Пекин и да се споразумее с Китай да работи съвместно за решаване на проблема с контрабандата на фентанил. „И ние постигнахме всичко това“, заяви търговският представител.

Разговорите между Си Дзинпин и Тръмп се проведоха в Пусан, Южна Корея, и продължиха един час и 40 минути. В началото на срещата Си Дзинпин призова за прогресивно развитие на двустранните отношения. Той отбеляза също, че китайските и американските преговарящи са постигнали основен консенсус относно разрешаването на ключови търговски и икономически разногласия. Тръмп от своя страна нарече срещата „отлична“. Преди тези разговори Тръмп и Си Дзинпин се срещнаха през 2019 г. в кулоарите на срещата на върха на Г-20 в Осака.

Китай възнамерява да работи със страните от Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), за да подкрепи свободната търговия и да осигури безпроблемно функциониране на веригите за доставки, заяви китайският президент Си Дзинпин.

„Първо, трябва съвместно да поддържаме многостранната търговска система, да практикуваме истински мултилатерализъм и да укрепим авторитета и ефективността на многостранната система, като Световната търговска организация (СТО) играе ключова роля“, подчерта китайският лидер, говорейки на 32-рата среща на лидерите на АТИС. „Трябва да работим заедно, за да осигурим стабилността и безпроблемното функциониране на индустриалните и веригите за доставки.“

Китайските власти са готови да освободят напълно всички стоки от африканските страни, които поддържат дипломатически отношения с Китай, обяви Си Дзинпин.

„Готови сме да предоставим 100% безмитно освобождаване по всички тарифни линии на африканските страни, които са установили дипломатически отношения с Китай“, заяви китайският лидер.

Той декларира, че Китай твърдо се придържа към политиката си на откритост и непрекъснато ще създава нови възможности за развитието на Азиатско-тихоокеанския регион (АТР) и целия свят, заяви китайският президент Си Дзинпин.

„Китай твърдо се придържа към основната си национална политика на откритост и чрез конкретни действия насърчава развитието на отворена световна икономика, ще задълбочи реформите, ще разшири непрекъснато откритостта на високо ниво и ще създаде непрекъснато нови благоприятни възможности за Азиатско-тихоокеанския регион и целия свят чрез новите си постижения в националната модернизация“, каза още китайският лидер.

Международната търговска система, основана на принципите на свободното движение на стоки, е изправена пред несигурност. Това заяви южнокорейският президент И Дже-мьон на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Кьонджу.

„Изправени сме пред много сложна ситуация; намираме се на критичен кръстопът. Системата за свободна търговия е изправена пред несигурно бъдеще, а конкуренцията става все по-ожесточена“, каза И Дже-мьон при откриването на срещата. Наблюдателите с нетърпение следят дали свободната търговия ще бъде включена в декларацията на срещата на върха на АТИС през 2026 г.

И Дже-мьон заяви също, че изкуственият интелект и промените, които той носи, представляват не само „безпрецедентно предизвикателство“, но и „изключителни нови възможности“. „Сътрудничеството и солидарността са единствените решения, които ще ни позволят да продължим напред“, каза южнокорейският президент. Той припомни, че настоящата среща на върха се провежда под мотото „Изграждане на устойчиво бъдеще: Свързаност, иновации, просперитет“.

Срещата на върха на АТИС се провежда в Кьонджу от 31 октомври до 1 ноември. Очаква се съвместна декларация след края на срещата на върха. АТИС включва 19 държави от Азиатско-тихоокеанския регион и два региона на Китай (Хонконг и Тайван).

Китайският президент Си Цзинпин ще бъде в центъра на срещата на лидерите от Тихоокеанския регион днес в Южна Корея, където ще проведе разговори с канадския, японския и тайландския лидер, след като сключи крехко търговско споразумение с американския държавен глава Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.



Това споразумение, постигнато малко преди отпътуването на Тръмп от Южна Корея, който пропуска двудневната среща на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество, ще отмени допълнителните ограничения върху китайския износ на редки земни метали, които заплашваха да блокират глобалните вериги за доставка.



В отсъствието на лидера на най-голямата световна икономика вниманието ще бъде съсредоточено върху Си, който се очаква да проведе първия си разговор с новоизбраната министър-председателка на Япония Санае Такаичи.



Въпреки че отношенията между двете исторически съперничещи си страни се подобриха през последните години, изненадващото издигане на Такаичи до първата жена лидер на Япония може отново да ги обтегне заради националистическите ѝ възгледи и стриктната политика по сигурността.



Едно от първите ѝ действия след встъпването в длъжност миналата седмица беше да ускори военния подем, насочен към възпиране на териториалните амбиции на все по-настъпателния Китай в Източна Азия. В Япония се намира най-голямото американско военно присъствие извън Съединените щати.



Канадският премиер Марк Карни ще се срещне със Си в 16 ч. местно време (10 ч. българско), съобщи канцеларията му. Целта на срещата е да се възобнови по-широкият диалог с Китай след години на обтегнати отношения.



В разгара на ожесточена търговска война с най-големия си партньор – САЩ, Канада се стреми да намали зависимостта си и да потърси нови пазари. Китай остава вторият по големина търговски партньор на Отава.