The Atlantic: Рубио и Хегсет заживяха във военни бази край Вашингтон от съображения за сигурност

Висши американски служители, включително държавният секретар Марко Рубио и шефът на Пентагона Пит Хегсет, се местят от домовете си във военни бази близо до Вашингтон, за да се чувстват по-безопасно, след убийството на консервативния активист Чарли Кърк, съобщава The Atlantic.

„Стивън Милър, заместник-началник на кабинета на Белия дом, скоро се присъедини към нарастващия списък от висши политически назначенци от администрацията на Тръмп – поне шест, според нашите данни – живеещи във военни съоръжения близо до Вашингтон, където са защитени не само от потенциално насилие, но и от протести“, се казва в статията.

Според изданието Марко Рубио и Пит Хегсет са се преместили в „генералските квартири“ във Форт Макнейр, военен анклав на брега на река Анакостия. Министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем, министърът на армията Даниел Дрискол и „друг висш служител на Белия дом“, чието име изданието не разкрива поради „чуждестранна заплаха“, също са се преместили във военните бази.

Изданието нарича този ход на служители на администрацията на Тръмп знак за „поляризацията на нацията“.

„Тези държавни служители вече могат да разчитат на американските военни, за да подобрят личната си сигурност. Но толкова много от тях са предприели тази стъпка, че сега има недостиг на жилища за висшите офицери на страната“, се казва в статията.

31-годишният Чарли Кърк, поддръжник на президента на САЩ Доналд Тръмп, беше убит на 10 септември на масово събитие в университета Юта Вали. Той остави съпруга и две деца. Кърк беше популярен сред американската консервативна младеж.