The Atlantic: Рубио и Хегсет заживяха във военни бази край Вашингтон от съображения за сигурност

31 Октомври, 2025 05:34, обновена 31 Октомври, 2025 05:42 1 476 12

  • хегсет-
  • рубио-
  • сащ-
  • военни бази-
  • сигурност

Изданието нарича този ход на служители на администрацията на Тръмп знак за „поляризацията на нацията“.

The Atlantic: Рубио и Хегсет заживяха във военни бази край Вашингтон от съображения за сигурност - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Висши американски служители, включително държавният секретар Марко Рубио и шефът на Пентагона Пит Хегсет, се местят от домовете си във военни бази близо до Вашингтон, за да се чувстват по-безопасно, след убийството на консервативния активист Чарли Кърк, съобщава The Atlantic.

„Стивън Милър, заместник-началник на кабинета на Белия дом, скоро се присъедини към нарастващия списък от висши политически назначенци от администрацията на Тръмп – поне шест, според нашите данни – живеещи във военни съоръжения близо до Вашингтон, където са защитени не само от потенциално насилие, но и от протести“, се казва в статията.

Според изданието Марко Рубио и Пит Хегсет са се преместили в „генералските квартири“ във Форт Макнейр, военен анклав на брега на река Анакостия. Министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем, министърът на армията Даниел Дрискол и „друг висш служител на Белия дом“, чието име изданието не разкрива поради „чуждестранна заплаха“, също са се преместили във военните бази.

Изданието нарича този ход на служители на администрацията на Тръмп знак за „поляризацията на нацията“.

„Тези държавни служители вече могат да разчитат на американските военни, за да подобрят личната си сигурност. Но толкова много от тях са предприели тази стъпка, че сега има недостиг на жилища за висшите офицери на страната“, се казва в статията.

31-годишният Чарли Кърк, поддръжник на президента на САЩ Доналд Тръмп, беше убит на 10 септември на масово събитие в университета Юта Вали. Той остави съпруга и две деца. Кърк беше популярен сред американската консервативна младеж.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    11 3 Отговор
    Нарко Рубио.

    05:42 31.10.2025

  • 2 Путин

    4 7 Отговор
    иска да ги ликвидира!

    Коментиран от #4

    05:43 31.10.2025

  • 3 Иван

    8 2 Отговор
    А къде се подвизава Джефри Епщайн?

    05:45 31.10.2025

  • 4 Иван

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "Путин":

    Синагогата иска да им смени пола.

    05:46 31.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 И го казват на

    10 4 Отговор
    Цял свят? Смешници. Нали тогава един Буревестник може точно тях да удари? А къде спи рижия? Дайте и неговия адрес! Ха-ха-ха....

    Коментиран от #8

    05:52 31.10.2025

  • 7 Ситуацията

    13 1 Отговор
    Двамата ционисти се страхуват от американския народ.

    05:53 31.10.2025

  • 8 Иидиод

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "И го казват на":

    Затова го казват, защото не са там

    Коментиран от #12

    05:58 31.10.2025

  • 9 Лечител

    5 5 Отговор
    Ха-ха-ха, бункерния фюрер под Кремъл, с параноята си е заразил и пуделите на Тръмп...

    06:02 31.10.2025

  • 10 Иван

    8 3 Отговор
    Държавата Израел ги е назначила тия тримата.

    06:04 31.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Вече нищо не ме

    11 0 Отговор

    До коментар #8 от "Иидиод":

    Учудва. Всичко днес е лъжлива пропаганда. А мисирките днес пишат едно, утре обратното. Изкарват пари с фалшиви твърдения, уж мнения и никаква истинска информация.

    06:05 31.10.2025