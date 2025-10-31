Новини
Абас Арагчи осъди плановете на САЩ за възобновяване на ядрените тестове

31 Октомври, 2025 07:25

Техеран обвинява Вашингтон в „безотговорност“, докато Москва защитава собствените си изпитания

Абас Арагчи осъди плановете на САЩ за възобновяване на ядрените тестове - 1
Снимкa: БГНЕС
Иранският външен министър Абас Арагчи нарече безотговорни плановете на Съединените щати за възобновяване на ядрените опити, съобщава АФП, предава News.bg.

„Ядрено въоръжен насилник възобновява тестовете на атомни оръжия. Същият този насилник демонизира мирната ядрена програма на Иран“,
написа Арагчи в социалните мрежи.

Министърът определи решението на Вашингтон като „регресивна и опасна стъпка“, която представлява сериозна заплаха за международния мир и сигурност.

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че тестовете на американския ядрен арсенал ще осигурят гаранция, че той „функционира правилно“.
Той не уточни какъв точно вид изпитания е наредил президентът Доналд Тръмп, който съобщи, че е възложил на Министерството на отбраната и на правителствените агенции да започнат тестове на ядрени оръжия, като подчерта, че „процесът ще започне незабавно“.

Изявлението на Тръмп беше направено само няколко минути преди срещата му с китайския президент Си Дзинпин.

Москва: нашите изпитания не нарушават международните договори

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че руските изпитания на ракета и торпедо с ядрен двигател не представляват изпитания на ядрено оръжие и следователно не попадат под международните ограничения.

Песков припомни, че президентът Владимир Путин е предупредил: ако която и да е държава извърши тест на ядрено оръжие, Русия ще отговори със същото.

Миналата седмица Москва проведе ядрени учения, включващи изпитания на крилата ракета с ядрен двигател и торпедо с ядрен двигател, но без ядрени бойни глави.

Сравнение на ядрените арсенали

По данни на Федерацията на американските учени (FAS):

  • Русия разполага с приблизително 5459 бойни глави,

  • Съединените щати - с около 5177 бойни глави.

Тези числа включват активни, складирани и изведени от експлоатация ядрени бойни глави.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
