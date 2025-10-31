Новини
Свят »
Словакия »
Пелегрини: Словакия трябва да поддържа приятелски отношения с всички страни, включително Иран

31 Октомври, 2025 12:50 583 4

  • иран-
  • словакия-
  • петер пелегрини

Словашкият президент изтъкна значението на дипломацията и разнообразните партньорства по време на среща в рамките на конференцията на ЮНЕСКО в Самарканд

Пелегрини: Словакия трябва да поддържа приятелски отношения с всички страни, включително Иран - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Словакия Петер Пелегрини подчерта важността от поддържане на дипломатически и приятелски отношения с всички държави, включително с Иран, съобщи иранската информационна агенция ИРНА, предава БТА.

Изявлението си той направи по време на среща с министъра на науката, изследванията и технологиите на Иран Хосейн Симае-Сараф, проведена в кулоарите на 43-тата Генерална конференция на ЮНЕСКО в Самарканд. Пелегрини определи официалното си посещение в Иран през 2016 г. като положително и запомнящо се преживяване.

В контекста на настоящите международни и геополитически напрежения словашкият държавен глава определи Иран като голяма, важна и стратегическа страна. Той подчерта, че насърчаването на дипломатическите връзки с всички народи е от съществено значение и че вниманието не бива да бъде насочено единствено към западните държави.

От своя страна министър Симае-Сараф представи основните теми на конференцията, сред които са задълбочаването на знанията при извънредни ситуации, етиката в технологиите и развитието на умения.

Той изрази увереност, че Ислямската република Иран разполага с богат опит и значими постижения, които може да сподели в рамките на специализираните заседания.

Четиридесет и третата генерална конференция на ЮНЕСКО се провежда от 30 октомври до 13 ноември 2025 г. в Самарканд, Узбекистан.


Словакия
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 9 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    3 7 Отговор
    Приятелски, но без Русия, САЩ и Китай. С всички без големите суперсили.

    12:56 31.10.2025

  • 2 Във тези бурни времена

    3 6 Отговор
    Няма как да седнете на всички столове, най накрая на ЕС ще им писне и с Орбан ще седнете на нечий к...... р....

    12:58 31.10.2025

  • 3 койдазнай

    0 4 Отговор
    Русия също трябва да поддържа проятелски отношение със всички страни, ама някои ги бомбардира и избива населението им.

    13:16 31.10.2025

  • 4 Долу ЕС

    0 0 Отговор
    все повече взеха да стоплят, че ЕС сащ и нато дамо вземата и нишо не дават, ограничения забрани и двойни стандарти, нашите ще се усетят последни, че само 15 пр от света се върти от около предходните съкращения и вече еврото се използва само в 18 пр от сделките..... а беше доскоро 24

    13:53 31.10.2025

