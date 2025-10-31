Пелегрини: Словакия трябва да поддържа приятелски отношения с всички страни, включително Иран

Президентът на Словакия Петер Пелегрини подчерта важността от поддържане на дипломатически и приятелски отношения с всички държави, включително с Иран, съобщи иранската информационна агенция ИРНА, предава БТА.

Изявлението си той направи по време на среща с министъра на науката, изследванията и технологиите на Иран Хосейн Симае-Сараф, проведена в кулоарите на 43-тата Генерална конференция на ЮНЕСКО в Самарканд. Пелегрини определи официалното си посещение в Иран през 2016 г. като положително и запомнящо се преживяване.

В контекста на настоящите международни и геополитически напрежения словашкият държавен глава определи Иран като голяма, важна и стратегическа страна. Той подчерта, че насърчаването на дипломатическите връзки с всички народи е от съществено значение и че вниманието не бива да бъде насочено единствено към западните държави.

От своя страна министър Симае-Сараф представи основните теми на конференцията, сред които са задълбочаването на знанията при извънредни ситуации, етиката в технологиите и развитието на умения.

Той изрази увереност, че Ислямската република Иран разполага с богат опит и значими постижения, които може да сподели в рамките на специализираните заседания.

Четиридесет и третата генерална конференция на ЮНЕСКО се провежда от 30 октомври до 13 ноември 2025 г. в Самарканд, Узбекистан.