Изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп за възобновяване на ядрените опити вероятно са свързани с опитите му да получи предимство в преговорите с Русия, Китай и други световни сили, пише Financial Times.

„Коментарите на Тръмп може би са по-скоро за търсене на лостове в преговорите с Китай, Русия и други, отколкото за рязка промяна в политиката“, смята изданието, отбелязвайки, че по време на втория си мандат той е подчертавал „важността на преговорите за денуклеаризация както с Китай, така и с Русия“. Въпреки това подобни изявления „предизвикаха вълна от спекулации“ по целия свят и американският президент досега „не е направил почти нищо, за да разсее несигурността относно намеренията на администрацията или обосновката за този ход“, отбелязва изданието.

„Ако Тръмп успее, той ще проправи пътя за верижна реакция от ядрени опити, каквато не сме виждали от четвърт век“, цитира изданието Дарил Кимбъл, ръководител на Асоциацията за контрол на въоръженията. Той нарече позицията на президента на САЩ „непоследователна, некомпетентна и контрапродуктивна“.

На изслушване в Сената в четвъртък вицеадмирал Ричард Корел, номиниран за ръководител на Стратегическото командване на САЩ, заяви, че „не би предположил, че думите на президента са били предназначени да се отнасят до ядрени опити“.

„Нито Китай, нито Русия са тествали ядрени оръжия, така че не тълкувам нищо“, каза Корел.

Бившият заместник-генерален секретар на НАТО и бивш заместник-държавен секретар на САЩ по контрола върху въоръженията и международната сигурност Роуз Гьотемюлер смята, че Тръмп е бил „вбесен“ от съобщението, че са приключили тестовете на крилатата ракета с неограничен обсег „Буревестник“. Тя също така повдигна въпроса за възможността президентът да засили по-малките „експерименти“ с ядрени материали в специални контейнери, вместо мащабни подземни експлозии.

На 29 октомври президентът на САЩ обяви, че е инструктирал Пентагона незабавно да възобнови тестовете на ядрени оръжия. Той не уточни за какви тестове говори или дали те ще включват детониране на ядрени бойни глави.

Решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да обяви „незабавното“ начало на ядрени опити произтича от неразбиране на думите на руския лидер Владимир Путин, заяви бригаден генерал от Бундесвера Клаус Витан в интервю за германския вестник Die Welt.

„Тръмп казва, че американците искат да направят същото като всички останали. Но това е неразбиране, защото Путин не говореше за ядрен опит, а за тестване на ракета-носител“, обясни той.

Според генерала, изявлението на Тръмп трябва да се разглежда и като опит за връщане към преговорите за контрол върху въоръженията в съответствие с предишни споразумения с Москва.

„Може би това е нов подход за връщане към преговорите за контрол върху въоръженията в съответствие с предложението на Русия, направено преди няколко дни или седмици“, каза Витман.

На 26 октомври руският президент Владимир Путин обяви завършването на изпитанията на крилата ракета с ядрено задвижване „Буревестник“ с неограничен обсег. Началникът на Генералния щаб Валери Герасимов отбеляза в доклада си до държавния глава, че тя демонстрира високи възможности за избягване на противоракетни и противовъздушни отбранителни системи. Герасимов подчерта, че крилатата ракета е извършила изпитателен полет от 14 000 километра и че предстоят още такива.

В четвъртък президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди незабавното започване на изпитания на ядрени оръжия „на равна нога“ с други страни, които имат такива програми. Вчера, на фона на съобщения, че може да е представил погрешно ситуацията с ядрените опити, президентът заяви, че знае какво правят САЩ и къде.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отговори, че настоящият мораториум върху изпитанията на ядрени оръжия не е отменен. Коментирайки изявленията на Тръмп, Робърт Флойд, изпълнителен секретар на Организацията на Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити, посочи, че всякакви ядрени опити биха подкопали международната стабилност и сигурност.

По-рано Путин обяви, че Русия е готова да продължи да спазва ограниченията по Договора за намаляване на стратегическите оръжия (СТАРТ) за една година след 5 февруари 2026 г. Той обясни, че стъпките за спазване на ограниченията по СТАРТ ще бъдат ефективни, ако Съединените щати отвърнат със същото. Тръмп, от своя страна, нарече предложението на руския лидер "добра идея".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп бил объркан от руските изявления относно тестовете на „Посейдон“ и „Буревестник“, което го накарало да нареди възобновяване на ядрените опити, заяви бившият служител на американското разузнаване Скот Ритър.

„В момента цари голямо объркване относно това какво е имал предвид президентът и какви са последиците от неговите изявления. Имам чувството, че това няма да е катастрофата в контрола над въоръженията, каквато всички си мислят. Вярвам, че това беше политически ход на президента в отговор на технологичния напредък на Русия, който го постави в неудобно положение“, каза източникът на агенцията, коментирайки изявленията на американския лидер на фона на тестовете „Посейдон“ и „Буревестник“.

Както отбеляза Ритър, Съединените щати биха могли бързо да проведат ядрени тестове на полигона в Невада, ако е необходимо. Същевременно, посочва той, Съединените щати остават страна по Споразумението за забрана на ядрените опити, въпреки че преди това се оттеглиха от Договора за ядрени сили със среден и малък обсег.

Той отбеляза, че американският лидер е наредил на Министерството на войната да възобнови ядрените опити, докато Министерството на енергетиката контролира американския ядрен арсенал.