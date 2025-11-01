Новини
Германски генерал пред Die Welt: Тръмп се обърка - тестването на "Буревестник" не е ядрен опит

Германски генерал пред Die Welt: Тръмп се обърка - тестването на "Буревестник" не е ядрен опит

1 Ноември, 2025 04:20, обновена 1 Ноември, 2025 06:04

Изявлението на американския президент трябва да се разглежда и като опит за връщане към преговорите за контрол върху въоръженията, заяви Клаус витан

Германски генерал пред Die Welt: Тръмп се обърка - тестването на "Буревестник" не е ядрен опит - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да обяви „незабавното“ начало на ядрени опити произтича от неразбиране на думите на руския лидер Владимир Путин, заяви бригаден генерал от Бундесвера Клаус Витан в интервю за германския вестник Die Welt.

„Тръмп казва, че американците искат да направят същото като всички останали. Но това е неразбиране, защото Путин не говореше за ядрен опит, а за тестване на ракета-носител“, обясни той.

Според генерала, изявлението на Тръмп трябва да се разглежда и като опит за връщане към преговорите за контрол върху въоръженията в съответствие с предишни споразумения с Москва.

„Може би това е нов подход за връщане към преговорите за контрол върху въоръженията в съответствие с предложението на Русия, направено преди няколко дни или седмици“, каза Витман.

На 26 октомври руският президент Владимир Путин обяви завършването на изпитанията на крилата ракета с ядрено задвижване „Буревестник“ с неограничен обсег. Началникът на Генералния щаб Валери Герасимов отбеляза в доклада си до държавния глава, че тя демонстрира високи възможности за избягване на противоракетни и противовъздушни отбранителни системи. Герасимов подчерта, че крилатата ракета е извършила изпитателен полет от 14 000 километра и че предстоят още такива.

В четвъртък президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди незабавното започване на изпитания на ядрени оръжия „на равна нога“ с други страни, които имат такива програми. Вчера, на фона на съобщения, че може да е представил погрешно ситуацията с ядрените опити, президентът заяви, че знае какво правят САЩ и къде.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отговори, че настоящият мораториум върху изпитанията на ядрени оръжия не е отменен. Коментирайки изявленията на Тръмп, Робърт Флойд, изпълнителен секретар на Организацията на Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити, посочи, че всякакви ядрени опити биха подкопали международната стабилност и сигурност.

По-рано Путин обяви, че Русия е готова да продължи да спазва ограниченията по Договора за намаляване на стратегическите оръжия (СТАРТ) за една година след 5 февруари 2026 г. Той обясни, че стъпките за спазване на ограниченията по СТАРТ ще бъдат ефективни, ако Съединените щати отвърнат със същото. Тръмп, от своя страна, нарече предложението на руския лидер "добра идея".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп бил объркан от руските изявления относно тестовете на „Посейдон“ и „Буревестник“, което го накарало да нареди възобновяване на ядрените опити, заяви бившият служител на американското разузнаване Скот Ритър.

„В момента цари голямо объркване относно това какво е имал предвид президентът и какви са последиците от неговите изявления. Имам чувството, че това няма да е катастрофата в контрола над въоръженията, каквато всички си мислят. Вярвам, че това беше политически ход на президента в отговор на технологичния напредък на Русия, който го постави в неудобно положение“, каза източникът на агенцията, коментирайки изявленията на американския лидер на фона на тестовете „Посейдон“ и „Буревестник“.

Както отбеляза Ритър, Съединените щати биха могли бързо да проведат ядрени тестове на полигона в Невада, ако е необходимо. Същевременно, посочва той, Съединените щати остават страна по Споразумението за забрана на ядрените опити, въпреки че преди това се оттеглиха от Договора за ядрени сили със среден и малък обсег.

Той отбеляза, че американският лидер е наредил на Министерството на войната да възобнови ядрените опити, докато Министерството на енергетиката контролира американския ядрен арсенал.


  • 1 Фриц

    2 11 Отговор
    Ццц.....до къде докараха либерастите най-войнствената нация в света.
    Тръмп нищо не е объркал, просто показа че не само Путин може да блъфира и вдига залозите , а че й той може да я играе тази игра. Но феминизирания джендаризиран немски генерал за срам на свойте предшественици е пълен дебил. Боже пази Европа

    Коментиран от #4

    04:52 01.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    1 11 Отговор
    Важното е, че томахафки ще летят за блатата, а онова ог бункеро ще фулира памперса през час.

    04:53 01.11.2025

  • 3 Фриц

    2 10 Отговор
    Но и рижия най накрая разбра, че без да унищожи алкохолната кло. Ака няма да вземе Нобел, почва обилната загрузка на вата!

    04:54 01.11.2025

  • 4 Атина Палада

    1 12 Отговор

    До коментар #1 от "Фриц":

    Лежи си ти у тинята и чакай копейки от онаа пияната, не се притеснявай за Европа, ще види сметката на проссия, просто още я жали!

    04:56 01.11.2025

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 11 Отговор
    Империята на пияните клошари ще изгние на бунището като и останалите копейки, а халифа ще бъде оковон и пратен в Хага‼️

    04:58 01.11.2025

  • 6 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    1 10 Отговор
    Изтича му времето и на бункерния султан с ботокса и токчетата от калното мазе!

    05:00 01.11.2025

  • 7 Гончар Романенко

    5 0 Отговор
    Като му направят още 2-3 ЯМР лекарите,
    съвсем ще се обърка и ще започне и той да се здрависва с въздуха! :))

    05:25 01.11.2025

  • 8 Разбира се, че не е ядрен опит

    4 0 Отговор
    Всеки нормален човек, който не е заобиколен с уплашени психопати-войнолюбци като наивния Тръмп, го знае!
    Това че някой изобрети автомобил задвижван с ядрено гориво или влак или космическа ракета, не влиза в тази категирия.
    А това, че на Буревестник може да бъде поставена ядрена глава не променя нещата.

    Коментиран от #10

    05:28 01.11.2025

  • 9 Никой

    1 0 Отговор
    Всеки народ и личност имат право на живот. Русия ни даде - Менделевата таблица, доста неща.

    Много са им добри литературата и дори в кулинарно отношение. Спортът им е на ниво. Не би трябвало да сме разсърдени един на друг.

    Както и да е.

    06:03 01.11.2025

  • 10 Никой

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Разбира се, че не е ядрен опит":

    Важното е, че ще има томаххафки по калния бункер, а вие русорабите си повтаряйте методичките на тьота!

    06:05 01.11.2025

  • 11 Салваторе

    0 0 Отговор
    Късно е чадо, мандалото хлопна.............

    06:12 01.11.2025

  • 12 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 0 Отговор
    В блатата нямат нито асфалт, ток, течаща вода, бензина е с купони вече, но се хвалят с ръждиви ракети от 60те години, само копейките им завиждат на мизерията и робията!

    06:14 01.11.2025

