Илон Мъск: Екипът на Байдън не ми разреши да спася блокираните астронавти на МКС преди изборите

Администрацията на бившия президент на САЩ Джо Байдън стопирала намеренията на Илон Мъск да проведе спасителна мисия за спасяването на астронавтите, блокирани на Международната космическа станция (МКС) преди президентските избори през 2024 г.

Мъск заяви това в подкаста на американския комик и телевизионен водещ Джо Роган.

„Казаха ми, че Белият дом е издал инструкции, че не трябва да има никакви опити за спасяване преди изборите“, каза Мъск.

Водещият предположи, че администрацията на Байдън може да е забранила на Мъск да се опита да извърши спасителна мисия, защото това би се считало за лошо политическо поведение. Главният изпълнителен директор на SpaceX обясни: „Те не казаха директно, че това би било лошо политическо поведение, просто ясно заявиха, че не се интересуват от никакви спасителни операции преди изборите.“

Мъск отбеляза, че не е изненадан от решението, тъй като е бил в лоши отношения с администрацията на Байдън поради помощта си в предизборната кампания на президента на САЩ Доналд Тръмп.

На 19 март космическият кораб Crew Dragon на SpaceX се завърна на Земята, заедно с екипажа на мисията Crew-9. Той включваше космонавта на Роскосмос Александър Горбунов и астронавтите на НАСА Бари Уилмор, Сунита Уилямс и Ник Хейг. Уилмор и Уилямс пристигнаха на МКС като част от първата пилотирана мисия на космическия кораб Boeing Starliner, който беше изстрелян от Boeing на 5 юни 2024 г.

Планирано бе те да останат в орбита до 14 юни. По-късно, поради неизправност на космическия кораб, включваща повреда на няколко маневрени двигатели по време на скачване, датата на връщане беше отложена първо на 18 юни, след това на 26 юни, а след това за неопределено време. В крайна сметка НАСА реши, че астронавтите ще се върнат на Земята като част от мисията Crew-9 през пролетта на 2025 г.