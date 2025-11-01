Новини
Берлинското летище отново работи нормално след спирането на полетите заради неизвестен дрон

1 Ноември, 2025 10:34, обновена 1 Ноември, 2025 10:40 497 3

  • берлин-
  • полети-
  • дрон-
  • летище-
  • германия

То беше затворено за около два часа вечерта на 31 октомври

Берлинското летище отново работи нормално след спирането на полетите заради неизвестен дрон - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Берлинското летище "Бранденбург" работи нормално след временното спиране на полетите вечерта на 31 октомври поради засичането на неизвестен дрон, съобщи DPA, позовавайки се на говорител на летището.

Според говорителя не се наблюдават смущения.

Летището беше затворено за около два часа вечерта на 31 октомври. За да се справят със закъсненията, на полетите беше дадено изключително разрешение за излитане до 2:00 ч. сутринта и кацане през цялата нощ. Пет заминаващи самолета се възползваха от това изключение.

Министърът на вътрешните работи Александър Добринд съобщи, че „рояци дронове са били забелязани“ в небето над Шлезвиг-Холщайн в нощта на 26 септември. На 3 октомври летището в Мюнхен преустанови дейността си поради забелязването на няколко безпилотни летателни апарата. Както съобщава вестник „Билд“, в същия ден системата за откриване на федералната полиция е регистрирала нарушение на въздушното пространство в западната част на летище Франкфурт на Майн.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Руски нюдрон

    0 4 Отговор
    смяна на режима е позволено само на сащ - влиза, удря важната инфраструктура и платената "опозиция" взема властта. В Украйна няма руска, платена опозиция и нямаше кой да вземе властта от Зеленски. Освен друга ционистка марионетка. Путин не е шахматист, а обикновен милиционер станал по-късно таксиджия. Като Мадуро.

    10:41 01.11.2025

  • 2 ?????

    5 0 Отговор
    Тия съвсем изперкаха.
    Неизвестният дрон просто го е нямало.

    10:50 01.11.2025

  • 3 Величко

    3 0 Отговор
    Как неизвестен ? ! Дрона беше руски ... Случайно минавах от там и го видях ... !

    10:56 01.11.2025

