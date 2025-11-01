Берлинското летище отново работи нормално след спирането на полетите заради неизвестен дрон

Берлинското летище "Бранденбург" работи нормално след временното спиране на полетите вечерта на 31 октомври поради засичането на неизвестен дрон, съобщи DPA, позовавайки се на говорител на летището.

Според говорителя не се наблюдават смущения.

Летището беше затворено за около два часа вечерта на 31 октомври. За да се справят със закъсненията, на полетите беше дадено изключително разрешение за излитане до 2:00 ч. сутринта и кацане през цялата нощ. Пет заминаващи самолета се възползваха от това изключение.

Министърът на вътрешните работи Александър Добринд съобщи, че „рояци дронове са били забелязани“ в небето над Шлезвиг-Холщайн в нощта на 26 септември. На 3 октомври летището в Мюнхен преустанови дейността си поради забелязването на няколко безпилотни летателни апарата. Както съобщава вестник „Билд“, в същия ден системата за откриване на федералната полиция е регистрирала нарушение на въздушното пространство в западната част на летище Франкфурт на Майн.