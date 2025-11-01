Експлозия в най-голямата петролна рафинерия в Ню Мексико (ВИДЕО)

Трима души са ранени при експлозия и последвал пожар в рафинерията Навахо, смятана за най-голямата в Ню Мексико, според местната полиция и HF Sinclair, компанията, която притежава рафинерията.

Полицейското управление на Артезия съобщи в социалните медии, че е получило сигнал за експлозия в рафинерията на 31 октомври. Според полицията, в резултат на експлозията се е отделил „гъст дим“, който се е разпространил в част от града. Впоследствие на мястото на инцидента са пристигнали аварийни служби и са „успешно овладели аварийната ситуация“.

Както Корин Смит, говорител на HF Sinclair, каза пред местния вестник Albuquerque Journal, след експлозията и пожара „трима души са били отведени от съоръжението за медицинско лечение“.

Рафинерията преработва 100 000 барела петрол на ден, което я прави най-голямата в Ню Мексико. Рафинерията доставя петрол на югозападната част на САЩ.