Експлозия в най-голямата петролна рафинерия в Ню Мексико (ВИДЕО)

Трима души са ранени при експлозия и последвал пожар в рафинерията Навахо, смятана за най-голямата в Ню Мексико, според местната полиция и HF Sinclair, компанията, която притежава рафинерията.
Полицейското управление на Артезия съобщи в социалните медии, че е получило сигнал за експлозия в рафинерията на 31 октомври. Според полицията, в резултат на експлозията се е отделил „гъст дим“, който се е разпространил в част от града. Впоследствие на мястото на инцидента са пристигнали аварийни служби и са „успешно овладели аварийната ситуация“.
Както Корин Смит, говорител на HF Sinclair, каза пред местния вестник Albuquerque Journal, след експлозията и пожара „трима души са били отведени от съоръжението за медицинско лечение“.
Рафинерията преработва 100 000 барела петрол на ден, което я прави най-голямата в Ню Мексико. Рафинерията доставя петрол на югозападната част на САЩ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
Коментиран от #12
11:23 01.11.2025
2 Тия украински дронове не си знаят
11:25 01.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ПЕТРОВ И БОШИРОВ
11:29 01.11.2025
5 Хи хи хи
Нали ???!
11:29 01.11.2025
6 Хахаха
11:30 01.11.2025
7 НА ЛУКОЙЛ РАФИНЕРИИТЕ ГОРЯХА
11:30 01.11.2025
8 "УКРАИНСКИТЕ" ДИВЕРСАНТИ
11:32 01.11.2025
9 БАЙДЪН ЩЕ ДА Е БИЛ
11:32 01.11.2025
10 Мишел
11:33 01.11.2025
11 Фейк на часа
11:35 01.11.2025
12 Медийно производство
До коментар #1 от "Боруна Лом":Ню Мексико не е в Мексико, а е щат на САЩ.
Защо тагът статията е Мексико?
11:48 01.11.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Не е виновна пианистката
До коментар #13 от "Един":Истинската вина е на т.н. американски английски, те имат много странни думи за нефт, бензин и петролните продукти. Британците са по-близки до това, което ние ползваме.
12:00 01.11.2025
15 Дааа, санкциите
12:02 01.11.2025
16 Бизнес инсайдър
12:04 01.11.2025