Новини
Свят »
Мексико »
Експлозия в най-голямата петролна рафинерия в Ню Мексико (ВИДЕО)

Експлозия в най-голямата петролна рафинерия в Ню Мексико (ВИДЕО)

1 Ноември, 2025 11:21 764 16

  • ню мексико-
  • рафинерия-
  • пожар-
  • ранени

Рафинерията преработва 100 000 барела петрол на ден

Експлозия в най-голямата петролна рафинерия в Ню Мексико (ВИДЕО) - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Трима души са ранени при експлозия и последвал пожар в рафинерията Навахо, смятана за най-голямата в Ню Мексико, според местната полиция и HF Sinclair, компанията, която притежава рафинерията.

Полицейското управление на Артезия съобщи в социалните медии, че е получило сигнал за експлозия в рафинерията на 31 октомври. Според полицията, в резултат на експлозията се е отделил „гъст дим“, който се е разпространил в част от града. Впоследствие на мястото на инцидента са пристигнали аварийни служби и са „успешно овладели аварийната ситуация“.

Както Корин Смит, говорител на HF Sinclair, каза пред местния вестник Albuquerque Journal, след експлозията и пожара „трима души са били отведени от съоръжението за медицинско лечение“.

Рафинерията преработва 100 000 барела петрол на ден, което я прави най-голямата в Ню Мексико. Рафинерията доставя петрол на югозападната част на САЩ.


Мексико
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    14 1 Отговор
    ЯВНО И ТЕЗИ ПУШАТ ,,МАХОРКИ,,! БАШИРОВ И ПЕТРОВ! ЕВАЛА!

    Коментиран от #12

    11:23 01.11.2025

  • 2 Тия украински дронове не си знаят

    17 0 Отговор
    нито обхвата нито силата.

    11:25 01.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ПЕТРОВ И БОШИРОВ

    11 0 Отговор
    май са минали оттам

    11:29 01.11.2025

  • 5 Хи хи хи

    9 0 Отговор
    БудаланоФ и ГУР......

    Нали ???!

    11:29 01.11.2025

  • 6 Хахаха

    5 0 Отговор
    Комшиите шестата.

    11:30 01.11.2025

  • 7 НА ЛУКОЙЛ РАФИНЕРИИТЕ ГОРЯХА

    9 0 Отговор
    Че с какво американските да са по-незаслужили....Каквото повикало - такова се обадило

    11:30 01.11.2025

  • 8 "УКРАИНСКИТЕ" ДИВЕРСАНТИ

    6 0 Отговор
    могат да взривяват не само подводни тръбопроводи.....

    11:32 01.11.2025

  • 9 БАЙДЪН ЩЕ ДА Е БИЛ

    6 0 Отговор
    Със силата на мисълта

    11:32 01.11.2025

  • 10 Мишел

    5 0 Отговор
    Резултат от най-дългобойната Фламинго?

    11:33 01.11.2025

  • 11 Фейк на часа

    10 0 Отговор
    Чисто и просто в последните 20-30 години хората спряха да работят и да поддържат инфраструтурата, фабриките, заводите, пътищата, сградите - това в цял свят. Строят се някакви нови жилища, но инфраструктурата на градовете по света е разбита. Всеки работи в "сферата на услугите", всички станаха ИТ девелъпъри, инфлуенсъри. Много пари се наляха с сферата на развлеченията - само в САЩ порнографската индустрия печели над $40 Милиарда на година (!!!), сега един футболист от ВЛ на Англия взема луди пари, да не говорим за разните простотии на Холивуд.

    11:35 01.11.2025

  • 12 Медийно производство

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    Ню Мексико не е в Мексико, а е щат на САЩ.
    Защо тагът статията е Мексико?

    11:48 01.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Не е виновна пианистката

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Един":

    Истинската вина е на т.н. американски английски, те имат много странни думи за нефт, бензин и петролните продукти. Британците са по-близки до това, което ние ползваме.

    12:00 01.11.2025

  • 15 Дааа, санкциите

    1 0 Отговор
    Срещу Лукойл и Роснефт ще изпепепят много рафинерии в щатите и не само там! Вие кво си мислите?

    12:02 01.11.2025

  • 16 Бизнес инсайдър

    1 0 Отговор
    Петров и Баширов са заснети от камери да пушат небрежно в района на рафинерията в Ню Мексико .

    12:04 01.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания