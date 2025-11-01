Откриха руини на римска колония в Румъния...

Археолози от Националния музей на обединението в румънския град Алба Юлия (окръг Алба) са разкопали руините на древната римска колония Аурелия Апуленсис, съобщава порталът g4media.ro.
Руините на колонията са открити в границите на града по време на подготовката на терена за изграждане на автобусно депо. Според археолога Раду Ота, този обект „е с уникална стойност“ и е един от най-големите в Европа. Отбелязва се, че учените са успели да открият останки от къщи и улици на мястото на разкопките.
Колонията Аурелия Апуленсис е основана около 107-108 г. сл. Хр. по време на управлението на император Траян. Колонията е била смятана за основен център на Римска Дакия и по едно време е била столица на региона.
