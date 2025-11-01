Новини
Откриха руини на римска колония в Румъния

1 Ноември, 2025 13:11 599 8

Те са в района на град Алба Юлия

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Археолози от Националния музей на обединението в румънския град Алба Юлия (окръг Алба) са разкопали руините на древната римска колония Аурелия Апуленсис, съобщава порталът g4media.ro.

Руините на колонията са открити в границите на града по време на подготовката на терена за изграждане на автобусно депо. Според археолога Раду Ота, този обект „е с уникална стойност“ и е един от най-големите в Европа. Отбелязва се, че учените са успели да открият останки от къщи и улици на мястото на разкопките.

Колонията Аурелия Апуленсис е основана около 107-108 г. сл. Хр. по време на управлението на император Траян. Колонията е била смятана за основен център на Римска Дакия и по едно време е била столица на региона.


Напиши коментар:


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 СТРАННО

    2 1 Отговор
    Като се има предвид, че римляните за заселвали престъпниците си в Румъния, та никога да не се върнат.

    13:23 01.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 О чудоооо...

    3 0 Отговор
    Откриха руини на римска колония в Румъния...

    13:32 01.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 98798

    1 1 Отговор
    и турската колония софия е цялата в руини Идна улица нема кату ората

    13:36 01.11.2025

  • 8 дедо

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Нека да пиша":

    Добре ли си с тази празна гл.а .ва?

    13:36 01.11.2025

