Турският външен министър се срещна в Истанбул с членове на политическото бюро на "Хамас"

1 Ноември, 2025 16:19 530 9

Турският външен министър се срещна в Истанбул с членове на политическото бюро на "Хамас" - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Външният министър на Турция Хакан Фидан се срещна днес в Истанбул с членове на базираното в Доха политическо бюро на "Хамас", съобщи ТРТ Хабер, позовавайки се на публикация на турското министерство на външните работи в социалните мрежи, пише БТА.

Срещата се провежда преди планираните за понеделник разговори между външните министри на няколко мюсюлмански страни, на които ще бъде обсъдено прекратяването на огъня в Газа и евентуалните последващи стъпки за поддържането му.

Вчера Фидан заяви, че срещата ще събере министри от осемте държави, които се срещнаха с президента на САЩ Доналд Тръмп в Ню Йорк през септември - Турция, Катар, Саудитска Арабия, Египет, Обединените арабски емирства, Йордания, Пакистан и Индонезия.


Турция
  • 1 гост

    1 4 Отговор
    какъв си, за да се събираш с терористи.

    Коментиран от #2, #5

    16:22 01.11.2025

  • 2 гост

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "гост":

    Този е оглавявал години МИТ, знае много по добре от теб кои са терористи.

    Коментиран от #4

    16:35 01.11.2025

  • 3 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Копейките сега с фесовете ли са, за арменския геноцид ли са, какво са им казали от калния пасьол!

    Коментиран от #6

    16:37 01.11.2025

  • 4 Госあ

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "гост":

    По големи тероисти от блатарите и от вас копейките няма.

    16:38 01.11.2025

  • 5 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "гост":

    Пак братушките и тук ще вземат второ място, вече никой не ги брои за нищо, до къде се докара бункерното!

    16:40 01.11.2025

  • 6 копейка

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Сега вашите освободителки са първи приятели с вашите поробителки, защото Империите винаги си остават приятели. Силните, като богатите се уважават, защото бедния винаги си е беден и е маша в ръцете на богатите.Слабите са маша в ръцете на силните. А те горките се бият помежду си на кой господар да робуват. Трагично но и смешно

    Коментиран от #7

    16:46 01.11.2025

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "копейка":

    Хубавото е, че за копейките и пияните им господари пак ще е средния‼️

    Коментиран от #8

    16:50 01.11.2025

  • 8 село мое ,

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    От такива като теб не можем да се вредим за средния !

    Коментиран от #9

    17:05 01.11.2025

  • 9 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "село мое ,":

    Споко, за сите ви копейки ще има, кален по раменете и главътъ!

    17:09 01.11.2025

