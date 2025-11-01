Турският външен министър се срещна в Истанбул с членове на политическото бюро на "Хамас"

Външният министър на Турция Хакан Фидан се срещна днес в Истанбул с членове на базираното в Доха политическо бюро на "Хамас", съобщи ТРТ Хабер, позовавайки се на публикация на турското министерство на външните работи в социалните мрежи, пише БТА.
Срещата се провежда преди планираните за понеделник разговори между външните министри на няколко мюсюлмански страни, на които ще бъде обсъдено прекратяването на огъня в Газа и евентуалните последващи стъпки за поддържането му.
Вчера Фидан заяви, че срещата ще събере министри от осемте държави, които се срещнаха с президента на САЩ Доналд Тръмп в Ню Йорк през септември - Турция, Катар, Саудитска Арабия, Египет, Обединените арабски емирства, Йордания, Пакистан и Индонезия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гост
Коментиран от #2, #5
16:22 01.11.2025
2 гост
До коментар #1 от "гост":Този е оглавявал години МИТ, знае много по добре от теб кои са терористи.
Коментиран от #4
16:35 01.11.2025
3 Последния Софиянец
Коментиран от #6
16:37 01.11.2025
4 Госあ
До коментар #2 от "гост":По големи тероисти от блатарите и от вас копейките няма.
16:38 01.11.2025
5 Атина Палада
До коментар #1 от "гост":Пак братушките и тук ще вземат второ място, вече никой не ги брои за нищо, до къде се докара бункерното!
16:40 01.11.2025
6 копейка
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Сега вашите освободителки са първи приятели с вашите поробителки, защото Империите винаги си остават приятели. Силните, като богатите се уважават, защото бедния винаги си е беден и е маша в ръцете на богатите.Слабите са маша в ръцете на силните. А те горките се бият помежду си на кой господар да робуват. Трагично но и смешно
Коментиран от #7
16:46 01.11.2025
7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #6 от "копейка":Хубавото е, че за копейките и пияните им господари пак ще е средния‼️
Коментиран от #8
16:50 01.11.2025
8 село мое ,
До коментар #7 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":От такива като теб не можем да се вредим за средния !
Коментиран от #9
17:05 01.11.2025
9 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #8 от "село мое ,":Споко, за сите ви копейки ще има, кален по раменете и главътъ!
17:09 01.11.2025