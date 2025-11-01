Новини
Цяла Сърбия почете паметта на загиналите при трагедията в Нови Сад

Цяла Сърбия почете паметта на загиналите при трагедията в Нови Сад

1 Ноември, 2025 18:35 337 2

Мария Атанасова

Хора от цяла Сърбия се събраха в Нови Сад. Протестиращите сръбски студенти и техните привърженици дойдоха в града на възпоменателно събитие на мястото на трагедията, където преди точно една година се срути козирката на гарата и уби 16 души, сред които и деца, пише БНР.

Правителството на Сърбия вчера взе решение и обяви първи ноември за ден на траур и разпореди знамената на държавните институции в цялата страна да бъдат спуснати наполовина, медиите и театрите да подготвят публикации и програми в унисон с възпоменанието, а преди началото на спортни събития съдията да даде знак за минута мълчание в памет на 16-те жертви.

Сръбският президент Александър Вучич направи извънредно обръщение снощи и се извини за свой коментар. В отговор на извинението на Вучич студентите го призоваха да се откаже от поста си и да проведе предсрочни парламентарни и президентски избори.

Днешното възпоменателно събитие в Нови Сад е кулминацията на антиправителствите протести, оглавени от студенти, които започнаха след трагедията в града. Исканията им за прозрачно разследване и понасяне на наказателна отговорност прераснаха през май в призив за предсрочни избори, които президентът Александър Вучич отказа да проведе.

Протестите бяха предимно мирни, но през лятото се стигна до сблъсъци между силите на реда и протестиращи, които обвиняват полицията в бруталност и прекомерна употреба на сила. Очаква се тази вечер възпоменателните церемонии да продължат като пореден протест.


  • 1 си дзън

    1 0 Отговор
    Това е протест, а не като днешния в БГ срещу еврото на десетина платени копейки с руски знамена

    18:45 01.11.2025

  • 2 Pyccкий Карлик

    1 0 Отговор
    А 500 000 немоглика когда ще ги почетат ? 😁

    18:47 01.11.2025

