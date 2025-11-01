Рубио: Хамас е пречка за доставката на хуманитарна помощ до ивицата Газа

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че палестинското движение Хамас уж възпрепятства доставката на хуманитарна помощ до ивицата Газа и трябва да спре грабежите и да сложи оръжие.

„Хамас продължава да лишава народа на Газа от хуманитарната помощ, от която отчаяно се нуждае. Тази кражба подкопава международните усилия в подкрепа на плана на президента Тръмп за предоставяне на критична помощ на невинни цивилни“, написа Рубио в социалните мрежи.

Рубио прикачи видеоклип от Централното командване на Пентагона към публикацията, добавяйки, че членове на Хамас са заподозрени в кражба на храна от камион, доставящ помощи.

Държавният секретар нарече движението пречка. „Те трябва да свалят оръжие и да спрат грабежите, за да може Газа да има светло бъдеще“, подчерта Рубио.

По-рано в събота властите в Газа обявиха, че Израел е допуснал само една четвърт от договорения обем доставки в ивицата, откакто влезе в сила прекратяването на огъня с Хамас. Местната администрация подчерта, че средно по 145 камиона се допускат в ивицата на ден, в сравнение с 600.