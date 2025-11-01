Новини
Рубио: Хамас е пречка за доставката на хуманитарна помощ до ивицата Газа

1 Ноември, 2025 21:21 494 15

  • ивицата газа-
  • израел-
  • сащ-
  • хуманитарна помощ-
  • марко рубио

Израел е допуснал само една четвърт от договорения обем доставки в ивицата

Рубио: Хамас е пречка за доставката на хуманитарна помощ до ивицата Газа - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че палестинското движение Хамас уж възпрепятства доставката на хуманитарна помощ до ивицата Газа и трябва да спре грабежите и да сложи оръжие.

„Хамас продължава да лишава народа на Газа от хуманитарната помощ, от която отчаяно се нуждае. Тази кражба подкопава международните усилия в подкрепа на плана на президента Тръмп за предоставяне на критична помощ на невинни цивилни“, написа Рубио в социалните мрежи.
Рубио прикачи видеоклип от Централното командване на Пентагона към публикацията, добавяйки, че членове на Хамас са заподозрени в кражба на храна от камион, доставящ помощи.

Държавният секретар нарече движението пречка. „Те трябва да свалят оръжие и да спрат грабежите, за да може Газа да има светло бъдеще“, подчерта Рубио.

По-рано в събота властите в Газа обявиха, че Израел е допуснал само една четвърт от договорения обем доставки в ивицата, откакто влезе в сила прекратяването на огъня с Хамас. Местната администрация подчерта, че средно по 145 камиона се допускат в ивицата на ден, в сравнение с 600.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Морски

    5 3 Отговор
    Лъжеш ционист неадекватен!😡

    21:23 01.11.2025

  • 2 Да, Да

    9 0 Отговор
    Хамас са виновни за всичко. Ако не беше Хамас, Израел нямаше да избие 80,000 цивилни палестинци и да умори още 2 пъти по толкова от глад.

    21:28 01.11.2025

  • 3 Хей мис$ирки,

    8 0 Отговор
    Хей мис$ирки , може ли да сте толкова урумпирани, неграмотни а и тъпи?

    21:33 01.11.2025

  • 4 Линда

    1 5 Отговор
    Палестинците са сигани

    Коментиран от #6, #10

    21:44 01.11.2025

  • 5 Глупост

    4 0 Отговор
    Защо ООН, не изпрати сини каски? Мълчанието на агнетата!?!

    Коментиран от #8

    21:44 01.11.2025

  • 6 Сигурно

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Линда":

    Защото евреите не са 🤣 Нали са от едно коляно. Ти История, знаеш ли?

    21:47 01.11.2025

  • 7 Марко Рубио

    4 0 Отговор
    Може и само Марко, е олигофрен ...

    21:47 01.11.2025

  • 8 Жица

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Глупост":

    Защото са розови каски ооонето

    21:48 01.11.2025

  • 9 Ама точно израелците са "сигани"!

    2 0 Отговор
    През 589 г. пр.н.е. вавилонците завземат Йерусалим, разрушават Храма на Соломон и изгонват всичките 12 племена на Израел в регион, който днес се намира между Индия и Иран. Седемдесет години след изгнанието на евреите им бива разрешено да се върнат в Израел. От 12-те племена само 2 се връщат - Юда и Вениамин. Останалите десет са решили да останат. Легендата казва, че десетте изгубени племена на Израел са се преместили на място, намиращо се отвъд река Самбастион. Някои са намерили място около реката в Индия.В днешно време в село в Израел близо до Йерусалим - Кохав Яаков, г-н Шмуел Авукя ежегодно събира “Премиер Форум Юдео-Цигане”, като посочва, че ромите са останки от племето на Шимон, втория син на Яков и Лея....
    "Юдео-Цигане”, евреите в Израел са роми и са останки от племето на Шимон, втория син на Яков и Лея.... нито са уникални, нито са народ а просто един ромски етнос. И собствена кухня даже нямат ...

    21:49 01.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ама точно израелците са "сигани"!

    2 0 Отговор
    Почити всички на 95% така наречени български евреи са точно " Жутане рома ". Може и сам проверка да си направиш какво значи

    21:51 01.11.2025

  • 12 Алчност

    1 0 Отговор
    Цялата работа е за пари! Под Палестина има много залежи на диаманти, петрол и газ! Има една книга в библиотеката на Конгреса на САЩ, там е описано, защо евреите след ВСВ са искали да бъдат разселени точно там!

    21:52 01.11.2025

  • 13 Артилерист

    3 0 Отговор
    Американците допуснаха да се убият близо 100хиляди палестинци, а сега обричат стотици хиляди на гладна смърт заради тази митична Хамас. Този Рубио е по-скоро демократ и лъже безпардонно. Но сигурно не гладува и има всички удобства в дома си, за разлика от тези нещастни палестинци, които се борят за два черпака макарони.
    Ползвам случая да споделя, че Буданов се опитал да се прави на супер герой и отишъл с един вертолет хора от ведомството си да деблокира обкръжените в Покровск. Руското разузнаване ги разкрило своевременно и те били обезвредени с изключение на Буданов, който избягал и се оказал на 90км от мястото на събитието...

    21:52 01.11.2025

  • 14 Така е Марко

    1 0 Отговор
    Хамас продължава да лишава народа на Гааза от хуманитарната помощ, и я продава на САЩ ...

    21:53 01.11.2025

  • 15 Примирие а? Със 300 убити ?

    1 0 Отговор
    Нацистки Израел трябва да свали оръжие и да спре грабежите, за да може Гааза да има светло бъдеще“....., "подчерта" Руби 00

    21:57 01.11.2025