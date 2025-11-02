Блокадата на правителството заплашва модернизацията на ядрения арсенал на САЩ

Продължаващото спиране на работата на правителството заплашва модернизацията на американския ядрен арсенал, лишавайки Министерството на енергетиката от възможността да плаща на изпълнителите, заяви министърът на енергетиката Крис Райт в интервю за Fox News.

„Друг компонент от работата на нашето министерство, освен енергетиката, е американският ядрен арсенал – работата по създаване, проектиране и поддръжка на ядрени оръжия. В момента той е в добро работно състояние и е под контрола на Министерството на отбраната, а нашето министерство е отговорно за неговата модернизация. Работата ни набира скорост и в същото време изпълнителите са на път да бъдат освободени от работа“, каза той.

Райт добави, че спирането ще остави „хора, които работят върху оръжия от десетилетия, без работа и компенсации“. „Имаме нужда от повече демократи със здрав разум, които разбират, че не бива да подлагаме на риск модернизирането на ядрената ни инфраструктура“, отбеляза министърът на енергетиката.

По-рано министърът на енергетиката обяви, че поради спирането на работата на ведомството му ще може да плаща на подизпълнителите на Националната администрация за ядрена сигурност, която отговаря за модернизирането и запазването на ядрения арсенал на САЩ, само до края на октомври.

Настоящото частично спиране на работата на федералното правителство на САЩ започна в полунощ на 1 октомври поради липса на финансиране, след като в Конгреса не успяха да постигнат съгласие по определени разходни пера, включително здравеопазване. Демократи и републиканци се обвиняват взаимно в провокирането на спирането и удължаването му с политически цели.

Според законодателството на САЩ, ведомствата и агенциите, отговорни за националната сигурност и дейностите по външна политика, трябва да продължат да работят, дори ако финансирането от федералното правителство бъде спряно. Подобни изисквания важат и за държавните служители, чиято работа е насочена към „защита на живота и имуществото“. Държавните служители, принудени да работят при такива обстоятелства, не получават заплати, но обикновено те получават възнагражденията си, след като въпросът с финансирането бъде решен.