Президентът на Сирия ще посети САЩ

2 Ноември, 2025 12:51 453 9

Президентът на Сирия ще посети САЩ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Сирийският външен министър Асад Хасан аш Шибани заяви днес, че сирийският президент Ахмед аш Шараа ще посети Белия дом в началото на този месец, за да обсъди възстановяването на Сирия, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Американският специален представител за Сирия Том Барак съобщи вчера, че се очаква Шараа да посети Вашингтон, като представител на Белия дом по-късно каза, че визитата ще е около 10 ноември.

"Много въпроси ще бъдат обсъдени, като се започне с отмяната на санкциите и отварянето на нова страница между Съединените щати и Сирия. Искаме да установим много силно партньорство между двете страни", заяви сирийският външен министър.

Според американския Държавен департамент нито един досегашен сирийски президент не е бил на посещение във Вашингтон. Шараа говори в Общото събрание на ООН в Ню Йорк през септември.

След като свали от власт Башар Асад миналия декември Шараа направи серия от посещения в чужбина. Правителството му цели да възстанови връзките на Сирия със световните сили, които я бяха изолирали по времето на Асад.


Сирия
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Анонимен

    11 0 Отговор
    Въх, модераторът много упорито пази да не спомняме какво направиха тия с търговския център 2001... И феновете на Тръмп смятат, че президентът им пада рекордно ниско, ако се ръкува с тези.

    Коментиран от #9

    13:01 02.11.2025

  • 4 Сатана Z

    7 0 Отговор
    Не може да се отрече.Случиха Сирийците на президент.Ше ги оправи.

    Коментиран от #6

    13:03 02.11.2025

  • 5 Учуден

    6 0 Отговор
    Значи "президента" на Сирия Ахмед аш Шараа е създател на организацията Джабхат ан-Нусра (фронт Нусра) която е ислямистка групировка и клон на Ал-Кайда - това е официалната информация на американците.

    Значи сега "най-голямата демокрация" и "най-големия борец против тероризма" ще приемат баш терориста като държавен глава. От кога нашите козячета се превърнаха в поддръжници на терористите.

    13:06 02.11.2025

  • 6 Мдааа

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Наложиха им го по "демократичен" начин.

    13:08 02.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Читател

    3 0 Отговор
    Ех пуста цензура - ни дават да се пише че американците станаха първи дружки с терористите.

    13:10 02.11.2025

  • 9 Зевзек

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Анонимен":

    "феновете на Тръмп смятат, че президентът им пада рекордно ниско, ако се ръкува с тези"

    Парите не миришели - всички евроатлантици и козячета са такива - и с дявола ще се ръкуват стига да има далавера. Пък колко му е да обърнат палачинката и терористите да им станат "приятели".

    13:13 02.11.2025

