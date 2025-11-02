Разследват обира в Лувъра чрез изкуствен интелект

Френският министър на вътрешните работи Лоран Нунес смята, че нашумелият обир на Лувъра е аргумент в полза на прилагането на непрекъснат анализ на записите от видеонаблюдение с помощта на компютърни алгоритми. Той заяви това в интервю за Le Parisien.
„Има улични камери, но е невъзможно да се определи полицай за всяка от над 4000-те камери, инсталирани в Париж. В бъдеще използването на алгоритмичен видео анализ за привличане на внимание към необичайни ситуации, като например появата на асансьор близо до фасадата на сграда, е една от областите за по-нататъшно разглеждане“, каза министърът.
Той отбеляза, че използването на такива инструменти за анализ в момента е експериментално и изисква отделно одобрение. В случая с Олимпийските игри през 2024 г., непрекъснатото наблюдение с помощта на алгоритми за дълъг период изискваше отделен закон в парламента, а подобен закон ще бъде обсъден и за Игрите през 2030 г.
„Но аз силно подкрепям по-систематичното използване на интелигентни камери, включително извън големи спортни или културни събития. И възнамерявам да използвам този драматичен инцидент в Лувъра като аргумент в полза на постоянното и широко разпространено използване на такива камери“, каза той.
Нунес добави, че сигурността в Лувъра ще бъде засилена, но изрази съжаление за трудността при прилагането на подобни мерки в културните институции. Освен високата цена, те понякога са трудни за прилагане поради „архитектурни ограничения“. Министерството на вътрешните работи обаче вече е изпратило съответните инструкции до префектите на ведомствата на страната и регионалните културни ведомства, а също така е разпоредило засилено присъствие на правоохранителните органи на обществени места в близост до музеи.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Розовата пантера
15:16 02.11.2025
2 Спецназ
А КЪДЕ е Короната на Наполеон?
А??
Коментиран от #5
15:17 02.11.2025
3 чичково червенотиквенече
Коментиран от #9
15:19 02.11.2025
4 ДрайвингПлежър
15:19 02.11.2025
5 Поаро
До коментар #2 от "Спецназ":Точно така. Полицията винаги хваща някого, за да е спокоен лумпен пролетариата. Така е и в България.
15:21 02.11.2025
6 Смех
Коментиран от #7
15:24 02.11.2025
7 Последния Софиянец
До коментар #6 от "Смех":Ще инсталират Изкуствен интелект на входа на болниците.По походката и температурата ще определя кой за кое отделение.И във фабриките ще следи кой е пиян и кой не работи с пълна сила.
Коментиран от #14, #16
15:29 02.11.2025
8 Силиций
Ееееххх, ....
15:29 02.11.2025
9 Агата Кристи
До коментар #3 от "чичково червенотиквенече":Поаро е Белгиец, избягал по политически причини във Великобритания. Френски детективи няма до появата на обществена криминална полиция, което става сравнително късно във Франция, след световната война. Преди това имат само градска или общинска полиция, управлявана от кмета на населеното място - полис. В Англия такава никога не се появява, там има Кралска полиция, която пази краля, за другите има частни детективи, например за средната и висшата класа. Работниците се бранят сами.
15:31 02.11.2025
10 Силиций
15:32 02.11.2025
11 Интелекта е пълен фарс безполезен е
15:32 02.11.2025
12 Лопата Орешник
15:33 02.11.2025
13 Гладио
15:33 02.11.2025
14 Смех
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Много фантастика гледаш пич!
15:34 02.11.2025
15 Значи аз ако трябва да правя обира
15:35 02.11.2025
16 Фейс контрол
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Ти къде си виждал фабрика?
15:37 02.11.2025
17 бижуата тез смешници едва ли ще открият
колкото и години да им дадат на шармакарите
за тях е важно да осигурят родата си
там некадърните трябва да търсят и държат под око за идващи пари при
баршедите им
15:55 02.11.2025
18 Обективен
15:58 02.11.2025
19 ИНСПЕКТОР ДЮДЮ
16:25 02.11.2025