Разследват обира в Лувъра чрез изкуствен интелект

Френският министър на вътрешните работи Лоран Нунес смята, че нашумелият обир на Лувъра е аргумент в полза на прилагането на непрекъснат анализ на записите от видеонаблюдение с помощта на компютърни алгоритми. Той заяви това в интервю за Le Parisien.

„Има улични камери, но е невъзможно да се определи полицай за всяка от над 4000-те камери, инсталирани в Париж. В бъдеще използването на алгоритмичен видео анализ за привличане на внимание към необичайни ситуации, като например появата на асансьор близо до фасадата на сграда, е една от областите за по-нататъшно разглеждане“, каза министърът.

Той отбеляза, че използването на такива инструменти за анализ в момента е експериментално и изисква отделно одобрение. В случая с Олимпийските игри през 2024 г., непрекъснатото наблюдение с помощта на алгоритми за дълъг период изискваше отделен закон в парламента, а подобен закон ще бъде обсъден и за Игрите през 2030 г.

„Но аз силно подкрепям по-систематичното използване на интелигентни камери, включително извън големи спортни или културни събития. И възнамерявам да използвам този драматичен инцидент в Лувъра като аргумент в полза на постоянното и широко разпространено използване на такива камери“, каза той.

Нунес добави, че сигурността в Лувъра ще бъде засилена, но изрази съжаление за трудността при прилагането на подобни мерки в културните институции. Освен високата цена, те понякога са трудни за прилагане поради „архитектурни ограничения“. Министерството на вътрешните работи обаче вече е изпратило съответните инструкции до префектите на ведомствата на страната и регионалните културни ведомства, а също така е разпоредило засилено присъствие на правоохранителните органи на обществени места в близост до музеи.