Разследват обира в Лувъра чрез изкуствен интелект

2 Ноември, 2025 15:15

Френският министър на вътрешните работи се застъпва за анализ с ИИ на видеоматериалите по случая

Разследват обира в Лувъра чрез изкуствен интелект - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Френският министър на вътрешните работи Лоран Нунес смята, че нашумелият обир на Лувъра е аргумент в полза на прилагането на непрекъснат анализ на записите от видеонаблюдение с помощта на компютърни алгоритми. Той заяви това в интервю за Le Parisien.

Има улични камери, но е невъзможно да се определи полицай за всяка от над 4000-те камери, инсталирани в Париж. В бъдеще използването на алгоритмичен видео анализ за привличане на внимание към необичайни ситуации, като например появата на асансьор близо до фасадата на сграда, е една от областите за по-нататъшно разглеждане“, каза министърът.

Той отбеляза, че използването на такива инструменти за анализ в момента е експериментално и изисква отделно одобрение. В случая с Олимпийските игри през 2024 г., непрекъснатото наблюдение с помощта на алгоритми за дълъг период изискваше отделен закон в парламента, а подобен закон ще бъде обсъден и за Игрите през 2030 г.

Но аз силно подкрепям по-систематичното използване на интелигентни камери, включително извън големи спортни или културни събития. И възнамерявам да използвам този драматичен инцидент в Лувъра като аргумент в полза на постоянното и широко разпространено използване на такива камери“, каза той.

Нунес добави, че сигурността в Лувъра ще бъде засилена, но изрази съжаление за трудността при прилагането на подобни мерки в културните институции. Освен високата цена, те понякога са трудни за прилагане поради „архитектурни ограничения“. Министерството на вътрешните работи обаче вече е изпратило съответните инструкции до префектите на ведомствата на страната и регионалните културни ведомства, а също така е разпоредило засилено присъствие на правоохранителните органи на обществени места в близост до музеи.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Розовата пантера

    9 0 Отговор
    Като нямат естествен!

    15:16 02.11.2025

  • 2 Спецназ

    7 0 Отговор
    Хванаха 2- ма бездомници и ГОТОВО!

    А КЪДЕ е Короната на Наполеон?

    А??

    Коментиран от #5

    15:17 02.11.2025

  • 3 чичково червенотиквенече

    4 0 Отговор
    Няма вече Поаро.....

    Коментиран от #9

    15:19 02.11.2025

  • 4 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    Като нЕмат естествен да го опазят, сега и да разследват с изкуствен - все тая! Олигота!

    15:19 02.11.2025

  • 5 Поаро

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Спецназ":

    Точно така. Полицията винаги хваща някого, за да е спокоен лумпен пролетариата. Така е и в България.

    15:21 02.11.2025

  • 6 Смех

    2 0 Отговор
    Изкуствения интелект може ли да познае, колко ми е голяма боата в гащите 🤣

    Коментиран от #7

    15:24 02.11.2025

  • 7 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Смех":

    Ще инсталират Изкуствен интелект на входа на болниците.По походката и температурата ще определя кой за кое отделение.И във фабриките ще следи кой е пиян и кой не работи с пълна сила.

    Коментиран от #14, #16

    15:29 02.11.2025

  • 8 Силиций

    0 0 Отговор
    Какви полицейски инспектори имаше едно време.....
    Ееееххх, ....

    15:29 02.11.2025

  • 9 Агата Кристи

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "чичково червенотиквенече":

    Поаро е Белгиец, избягал по политически причини във Великобритания. Френски детективи няма до появата на обществена криминална полиция, което става сравнително късно във Франция, след световната война. Преди това имат само градска или общинска полиция, управлявана от кмета на населеното място - полис. В Англия такава никога не се появява, там има Кралска полиция, която пази краля, за другите има частни детективи, например за средната и висшата класа. Работниците се бранят сами.

    15:31 02.11.2025

  • 10 Силиций

    0 0 Отговор
    Да благодарят на Брюксел за дефицита си на естествен интелект!!!

    15:32 02.11.2025

  • 11 Интелекта е пълен фарс безполезен е

    1 0 Отговор
    Много надежди се налагат на интелекта но той сам по себе си е безполезен щото не решава много от ограниченията заложени от създателя на планетата и света...ограниченията са в пространство и материя и време....интелекта не може да превърне чаша вино в 100 грама злато или уран и като не може значи е безполезен но простите хора му се осланят че там нещо си щал да промени

    15:32 02.11.2025

  • 12 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    По добре да разследват дали обира не е извършен чрез ИИ!

    15:33 02.11.2025

  • 13 Гладио

    0 0 Отговор
    Специална операция

    15:33 02.11.2025

  • 14 Смех

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Много фантастика гледаш пич!

    15:34 02.11.2025

  • 15 Значи аз ако трябва да правя обира

    1 0 Отговор
    Ще направя така че след обира докъто още тече разследването и няма заподозрени отивам при путин да се сражавам доброволец наемник като предварително съм уредил заминаването си и преди това съм напаснал времево обира и заминаването ..пък ме арестувайте някъде на бойното поле🤣🤣🤣

    15:35 02.11.2025

  • 16 Фейс контрол

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Ти къде си виждал фабрика?

    15:37 02.11.2025

  • 17 бижуата тез смешници едва ли ще открият

    1 0 Отговор
    за около 100 милиона
    колкото и години да им дадат на шармакарите
    за тях е важно да осигурят родата си

    там некадърните трябва да търсят и държат под око за идващи пари при
    баршедите им

    15:55 02.11.2025

  • 18 Обективен

    1 0 Отговор
    Абе какви бюжута в Лувара? Всичко там са копия за туристите. Кралските бижута се пазят в трезора на националната банка. Франция е фалирала държава, трябват им пари от застраховката.

    15:58 02.11.2025

  • 19 ИНСПЕКТОР ДЮДЮ

    0 0 Отговор
    Требе си естествен интелект.

    16:25 02.11.2025

