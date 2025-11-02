Чарлз III е шокиран от нападението във влак в Англия

Кралят на Великобритания Чарлз III и съпругата му, кралица Камила, заявиха, че са шокирани от нападението във влак в Англия, при което бяха ранени 11 души.

„Със съпругата ми бяхме шокирани и ужасени, когато научихме за ужасяващото нападение с нож, което се случи снощи в Кеймбриджшир. Изказваме най-дълбоките си съболезнования на всички ранени и техните семейства. Благодарни сме на службите за спешна помощ за реакцията им при този ужасен инцидент“, се казва в изявление на кралската двойка, публикувано от Бъкингамския дворец.

Нападението е станало вечерта на 1 ноември във влак, пътуващ от Донкастър в Северна Англия за Лондон. Инцидентът е станал приблизително 10 минути след като влакът е напуснал перона Питърбъро. Британската транспортна полиция арестува двама мъже, заподозрени в опит за убийство, след като влакът е спрял на перона Хънтингдън. Правоохранителните органи не класифицират нападението като терористична атака. Двама от ранените са в критично състояние.