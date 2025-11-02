Новини
Свят »
Великобритания »
Чарлз III е шокиран от нападението във влак в Англия

Чарлз III е шокиран от нападението във влак в Англия

2 Ноември, 2025 15:33 975 24

  • чарлз iii-
  • великобритания-
  • инцидент-
  • ранени-
  • нападение-
  • влак-
  • коментар

При инцидента бяха ранени 11 души

Чарлз III е шокиран от нападението във влак в Англия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Кралят на Великобритания Чарлз III и съпругата му, кралица Камила, заявиха, че са шокирани от нападението във влак в Англия, при което бяха ранени 11 души.

„Със съпругата ми бяхме шокирани и ужасени, когато научихме за ужасяващото нападение с нож, което се случи снощи в Кеймбриджшир. Изказваме най-дълбоките си съболезнования на всички ранени и техните семейства. Благодарни сме на службите за спешна помощ за реакцията им при този ужасен инцидент“, се казва в изявление на кралската двойка, публикувано от Бъкингамския дворец.

Нападението е станало вечерта на 1 ноември във влак, пътуващ от Донкастър в Северна Англия за Лондон. Инцидентът е станал приблизително 10 минути след като влакът е напуснал перона Питърбъро. Британската транспортна полиция арестува двама мъже, заподозрени в опит за убийство, след като влакът е спрял на перона Хънтингдън. Правоохранителните органи не класифицират нападението като терористична атака. Двама от ранените са в критично състояние.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ала бала

    21 0 Отговор
    Забранено е на Запад да се говори за тероризъм. Пример Германия. За една година имат над 2 хил.нападения с ножове и мачете.

    Коментиран от #4

    15:38 02.11.2025

  • 2 АБВ

    21 0 Отговор
    Негово Величество да не се шокира, а да свиква. С политиката, която Великобритания води спрямо други държави, не е неочаквано да бъде обект на терористични атаки.

    15:38 02.11.2025

  • 3 Българин....

    15 1 Отговор
    При Тодор Живков беше по добре!

    15:38 02.11.2025

  • 4 кй87ъ6трхуй

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ала бала":

    Интересно е да се види и колко изнасилвания има у Швабия... Особено да се види колко от насилените са ПОД 15 годишни... И да казвам ли какви са извършителите? И да казвам ли, че ги наказват точно НИКАК...

    Коментиран от #14

    15:41 02.11.2025

  • 5 Сатана Z

    11 0 Отговор
    “Двама мъже бяха арестувани по подозрение в опит за убийство във връзка с нападенията с нож във влака в Хънтингдън - 32-годишен чернокож британски гражданин и 35-годишен британски гражданин от карибски произход, съобщи Британската транспортна
    Чистокръвни Британци,поданици на Краля!

    15:45 02.11.2025

  • 6 Шокиран

    11 0 Отговор
    Правоохранителните органи не класифицират нападението като терористична атака. Атаките с нож са на 99% религиозно-мюсулмански.Борят се за световен халифат правоверните,а този изкуфял сноб с претенции към тоалетната хартия,с която си бърше зад ника бил шокиран.

    15:45 02.11.2025

  • 7 катран

    8 3 Отговор
    Нападателите случайно да се казват мохамед или реджеб или абдуло..може пък хасан..Защото имам съмнение че ако са агличани..щяхме да им видим и снимките и имената вече рекламираха по всички соросоидни медии..НО..нека не се издребняваме..всички сме хора..ИМА обаче според МИ 7..известни съмнения че тъкмо Путин пратил тези типове да притеснява тези хора във влака..Няма кой друг..заради войната в украйна е..

    15:46 02.11.2025

  • 8 Спецназ

    8 0 Отговор
    КАКВО очаквахте, "Европейци" със

    ПОКАНАТА за всякаква СГАН от Африка и Средна Азия??

    А??

    кАжи, Чарли че си ИНеНАДАН в гръб?

    СМЕ, Баце!

    15:47 02.11.2025

  • 9 Така

    8 0 Отговор
    500 години терор и грабеж на света ,дойде време пиратите да си платят сметката

    15:48 02.11.2025

  • 10 Криворазбраната толерантност

    4 1 Отговор
    Неназованонето на проблема с истинското му име,замитането му под килима ползва единствено неговите автори.

    15:50 02.11.2025

  • 11 От какво е шокиран?

    6 0 Отговор
    Шокиран ?!? Че от какво е шокиран? На него не му ли е ясно, че мюсюлманите са такива убийци. Те сами си ги пуснаха в уредената страна, както и останалите държави от западна Европа, а сега се чудят как да ги изгонят и на кого да ги натресат.

    15:50 02.11.2025

  • 12 кй87ъ6трхуй

    9 0 Отговор
    Интересно- НЕ било тероризъм... Я да видим:

    Качват се двама чернокожи на 32 и 35г. като НЕ СА пияни или напушени и почват да ръгат едни хора наред- или трябва да си луд в медицинският смисъл, или да си терорист...

    Но НЕ, това НЕ Е тероризъм- НЕВЪЗМОЖНО просто някакви млади чернокожи мъже с карибски произход които СА РОДЕНИ у мелкоБритания да са "терористи"... Това са просто объркани и уплашени хорица които по случайност са имали ножове у себе си...

    15:51 02.11.2025

  • 13 Никой

    8 0 Отговор
    Какво е - ако не е тероризъм - хулиганство ли е.

    15:52 02.11.2025

  • 14 Ала бала

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "кй87ъ6трхуй":

    Така е! Но, нали виждаш кой ги защитава по разни рехави съборчета. Извратените с шарените знаменца!

    Коментиран от #19

    15:57 02.11.2025

  • 15 Пич

    7 0 Отговор
    Чарлз:
    - Ах , колко учудващо ! За последно така се смаях когато катастрофирахме Даяна в тунела......

    15:57 02.11.2025

  • 16 демократ

    1 0 Отговор
    Влаковете са податливи на атентати сега като сложат и контрол като по летищата ще видите колко са "бързи"

    16:01 02.11.2025

  • 17 Горски

    4 0 Отговор
    Сигурно ще се каже че извършителите са имали "есенна депресия " , миличките...пустата лондонска мъгла. Следващата фаза е масов канибализъм с рецепти по 24 китчен. Тва са модерно и мулти Култи Заклани бре! Меркелица и урсулица са горди от такива културни общувания. Напишете и коя религия изповядва.

    16:05 02.11.2025

  • 18 000

    2 0 Отговор
    Чувствата на този британски абориген не ме интересуват!

    16:08 02.11.2025

  • 19 кй87ъ6трхуй

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Ала бала":

    Това е една от многото причини сега да съм на място където шарените знаменца и всичко дори наподобяващо леко на лгбт СА ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.

    Коментиран от #22

    16:10 02.11.2025

  • 20 Ролан

    0 0 Отговор
    Да смуче валидол

    16:12 02.11.2025

  • 21 Здрасти

    0 0 Отговор
    Колко па да е шокиран тоя глупак, все едно вчера в дошъл в англия

    16:18 02.11.2025

  • 22 Ала бала

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "кй87ъ6трхуй":

    И мене ми се ходи там, но за сега нямам възможност. Жив и здрав. БОГ С НАМ!

    16:26 02.11.2025

  • 23 Тенденции

    0 0 Отговор
    Поданиците от колоните вече не са малцинство в много от британските градове. Скоро ще обърне центърът на тежестта и коренното население ще бъде малцинство. А Чарли тепърва ще се шокира.

    16:26 02.11.2025

  • 24 САКС КРЪВОСМЕСИТЕЛ

    0 0 Отговор
    Тоя пък какво се прави че му пука.

    16:26 02.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания