Чарлз III е шокиран от нападението във влак в Англия

Кралят на Великобритания Чарлз III и съпругата му, кралица Камила, заявиха, че са шокирани от нападението във влак в Англия, при което бяха ранени 11 души.
„Със съпругата ми бяхме шокирани и ужасени, когато научихме за ужасяващото нападение с нож, което се случи снощи в Кеймбриджшир. Изказваме най-дълбоките си съболезнования на всички ранени и техните семейства. Благодарни сме на службите за спешна помощ за реакцията им при този ужасен инцидент“, се казва в изявление на кралската двойка, публикувано от Бъкингамския дворец.
Нападението е станало вечерта на 1 ноември във влак, пътуващ от Донкастър в Северна Англия за Лондон. Инцидентът е станал приблизително 10 минути след като влакът е напуснал перона Питърбъро. Британската транспортна полиция арестува двама мъже, заподозрени в опит за убийство, след като влакът е спрял на перона Хънтингдън. Правоохранителните органи не класифицират нападението като терористична атака. Двама от ранените са в критично състояние.
1 Ала бала
Коментиран от #4
15:38 02.11.2025
2 АБВ
15:38 02.11.2025
3 Българин....
15:38 02.11.2025
4 кй87ъ6трхуй
До коментар #1 от "Ала бала":Интересно е да се види и колко изнасилвания има у Швабия... Особено да се види колко от насилените са ПОД 15 годишни... И да казвам ли какви са извършителите? И да казвам ли, че ги наказват точно НИКАК...
Коментиран от #14
15:41 02.11.2025
5 Сатана Z
Чистокръвни Британци,поданици на Краля!
15:45 02.11.2025
6 Шокиран
15:45 02.11.2025
7 катран
15:46 02.11.2025
8 Спецназ
ПОКАНАТА за всякаква СГАН от Африка и Средна Азия??
А??
кАжи, Чарли че си ИНеНАДАН в гръб?
СМЕ, Баце!
15:47 02.11.2025
9 Така
15:48 02.11.2025
10 Криворазбраната толерантност
15:50 02.11.2025
11 От какво е шокиран?
15:50 02.11.2025
12 кй87ъ6трхуй
Качват се двама чернокожи на 32 и 35г. като НЕ СА пияни или напушени и почват да ръгат едни хора наред- или трябва да си луд в медицинският смисъл, или да си терорист...
Но НЕ, това НЕ Е тероризъм- НЕВЪЗМОЖНО просто някакви млади чернокожи мъже с карибски произход които СА РОДЕНИ у мелкоБритания да са "терористи"... Това са просто объркани и уплашени хорица които по случайност са имали ножове у себе си...
15:51 02.11.2025
13 Никой
15:52 02.11.2025
14 Ала бала
До коментар #4 от "кй87ъ6трхуй":Така е! Но, нали виждаш кой ги защитава по разни рехави съборчета. Извратените с шарените знаменца!
Коментиран от #19
15:57 02.11.2025
15 Пич
- Ах , колко учудващо ! За последно така се смаях когато катастрофирахме Даяна в тунела......
15:57 02.11.2025
16 демократ
16:01 02.11.2025
17 Горски
16:05 02.11.2025
18 000
16:08 02.11.2025
19 кй87ъ6трхуй
До коментар #14 от "Ала бала":Това е една от многото причини сега да съм на място където шарените знаменца и всичко дори наподобяващо леко на лгбт СА ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.
Коментиран от #22
16:10 02.11.2025
20 Ролан
16:12 02.11.2025
21 Здрасти
16:18 02.11.2025
22 Ала бала
До коментар #19 от "кй87ъ6трхуй":И мене ми се ходи там, но за сега нямам възможност. Жив и здрав. БОГ С НАМ!
16:26 02.11.2025
23 Тенденции
16:26 02.11.2025
24 САКС КРЪВОСМЕСИТЕЛ
16:26 02.11.2025