Нигерийският президент е готов да обсъди обвиненията в християнски геноцид с Тръмп

Нигерийският президент Бола Тинубу е готов да се срещне с американския си колега Доналд Тръмп през следващите дни във връзка с обвиненията на САЩ в християнски геноцид в Нигерия. Това заяви специалният съветник на Тинубу по политическите комуникации, Даниел Бвала.
„Както президентът Бола Тинубу, така и президентът Доналд Тръмп са заинтересовани от борбата с бунтовниците и всички форми на тероризъм“, отбеляза Бвала в Х. „Що се отнася до разногласията дали терористите в Нигерия са насочени само към християни или към хора с различни религиозни убеждения, тези различия, ако съществуват, ще бъдат обсъдени и разрешени от двамата лидери по време на среща през следващите дни в президентския дворец [в Нигерия] или в Белия дом.“
На 1 ноември Тръмп заяви, че е инструктирал Пентагона да подготви потенциални решителни мерки срещу „ислямски терористи“ в Нигерия, за да защити християните. Преди това той твърдеше, че християните в Нигерия са изправени пред екзистенциална заплаха и обеща да ги защити.
Тинубу отхвърли обвиненията на американския президент. Той заяви, че характеризирането на Нигерия като страна на религиозна нетърпимост не отразява реалностите в страната и „не отчита последователните и искрени усилия“ на правителството на страната „да гарантира свободата на религията и съвестта за всички нигерийци“.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 само питам
нямаше ли някой по бял за президент?
16:22 02.11.2025
3 Пич
16:24 02.11.2025
4 кое не е така
16:25 02.11.2025
5 Сатана Z
Коментиран от #13
16:26 02.11.2025
6 побърканяк
16:26 02.11.2025
7 И в Нигерия ли християните
16:31 02.11.2025
8 !!!?
Коментиран от #10
16:40 02.11.2025
9 ха-ха
16:42 02.11.2025
10 село мое ,
До коментар #8 от "!!!?":Темата е за Нигерия , не се увличай в излишни щуротии !
16:44 02.11.2025
11 Спецназ
ФАКТ!
Тоя измислен "Президент" какво си мисли че може да "разреши" с Тръмпи??
16:45 02.11.2025
12 Тръмп
16:45 02.11.2025
13 ЦИРК
До коментар #5 от "Сатана Z":Не е заради петролът. Нигерийският сорт петрол е сходен с добивания в САЩ. Друга е играта на Тръмп и скоро ще се разбере, все още е мъгла.
Не че страните в Африка нямат тонове проблеми, и ИД не е завлядало (включително и в Нигерия), големи територии (пустинните предимно), а глобалното затопляне прави борбата за ресурси още по-жестока. Ще разберем за какво се бори Тръмп в Африка.
17:03 02.11.2025
14 А интересно Кадиров в Украйна
17:26 02.11.2025