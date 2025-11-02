Нигерийският президент е готов да обсъди обвиненията в християнски геноцид с Тръмп

Нигерийският президент Бола Тинубу е готов да се срещне с американския си колега Доналд Тръмп през следващите дни във връзка с обвиненията на САЩ в християнски геноцид в Нигерия. Това заяви специалният съветник на Тинубу по политическите комуникации, Даниел Бвала.

„Както президентът Бола Тинубу, така и президентът Доналд Тръмп са заинтересовани от борбата с бунтовниците и всички форми на тероризъм“, отбеляза Бвала в Х. „Що се отнася до разногласията дали терористите в Нигерия са насочени само към християни или към хора с различни религиозни убеждения, тези различия, ако съществуват, ще бъдат обсъдени и разрешени от двамата лидери по време на среща през следващите дни в президентския дворец [в Нигерия] или в Белия дом.“

На 1 ноември Тръмп заяви, че е инструктирал Пентагона да подготви потенциални решителни мерки срещу „ислямски терористи“ в Нигерия, за да защити християните. Преди това той твърдеше, че християните в Нигерия са изправени пред екзистенциална заплаха и обеща да ги защити.

Тинубу отхвърли обвиненията на американския президент. Той заяви, че характеризирането на Нигерия като страна на религиозна нетърпимост не отразява реалностите в страната и „не отчита последователните и искрени усилия“ на правителството на страната „да гарантира свободата на религията и съвестта за всички нигерийци“.