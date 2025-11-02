Новини
Нетаняху: Израел няма да толерира заплахи от Ливан

2 Ноември, 2025 17:10 519 8

Израелският премиер се надява ливанското правителство да изпълни обещанията си, а именно да разоръжи Хизбула

Нетаняху: Израел няма да толерира заплахи от Ливан - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Израел смята, че шиитските милиции на Хизбула в Ливан се опитват да се превъоръжат. Премиерът Бенямин Нетаняху заяви това на седмичното заседание на кабинета. Той подчерта, че Израел ще „използва правото си на самозащита“ и няма да позволи появата на нови заплахи от Ливан.

Що се отнася до Ливан, Хизбула наистина е постоянно подложена на атаки, включително и в наши дни, но също така се опитва да се въоръжи и възстанови. Очакваме ливанското правителство да изпълни обещанията си, а именно да разоръжи Хизбула, но със сигурност ще упражним правото си на самозащита, както е предвидено в прекратяването на огъня. „Няма да позволим на Ливан да се превърне в нов фронт срещу нас и ще действаме според нуждите“, каза Нетаняху, според изявления, публикувани от кабинета на министър-председателя.

По-рано израелският министър на отбраната Израел Кац поиска от ливанските власти да ускорят процеса на разоръжаване на военните части на Хизбула и изтеглянето им от южните райони на републиката. Според него, ливанският президент Джоузеф Аун се забавя в изпълнението на тези задължения. Кац предупреди, че еврейската държава ще продължи да „прилага максимални принудителни мерки“, за да спазва прекратяването на огъня в Южен Ливан и няма да допуска заплахи за жителите на Северен Израел.

В началото на септември ливанското правителство одобри план, разработен от армейското командване, за поетапно разоръжаване на всички паравоенни групировки в страната, включително Хизбула, в съответствие с исканията на Израел и САЩ. Планът предвижда, че в замяна на предаването на 50% от ракетния си арсенал от шиитските милиции на ливанската армия, Израел ще започне изтегляне на войските от пет стратегически възвишения, оставащи под негов контрол. след конфликта през 2024 г. Според този план разоръжаването на частите на Хизбула южно от река Литани трябва да приключи до края на ноември.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
