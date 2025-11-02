Новини
Германия създава зона, забранена за полети над съоръжения за съхранение на радиоактивни отпадъци

Германия създава зона, забранена за полети над съоръжения за съхранение на радиоактивни отпадъци

2 Ноември, 2025 18:21 508 5

Прелитания на дронове са нарушавали работата на граждански съоръжения няколко пъти през последните месеци

Германия създава зона, забранена за полети над съоръжения за съхранение на радиоактивни отпадъци - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Германското правителство планира да установи зона, забранена за полети над временни съоръжения за съхранение на радиоактивни отпадъци на фона на увеличаване на броя на наблюденията на неизвестни дронове, според NDR.

„Съвременните технологични разработки в областта на безпилотните летателни апарати и свързаната с тях потенциална промяна в нивата на заплаха поставят нови предизвикателства пред властите“, заяви говорител на германското Министерство на околната среда, което отговаря за ядрената безопасност. Зоната, забранена за полети, както обяснява NDR, ще бъде въведена над централните временни съоръжения за съхранение на радиоактивни отпадъци в Германия: Любмин в североизточна Германия и Горлебен и Ахаус на запад.

Очаква се забраната да влезе в сила на 19 март 2026 г. Зоната обхваща диаметър от 1,5 километра и надморска височина от приблизително 600 метра над временните съоръжения за съхранение. Досега зоната, забранена за полети, беше в сила само над атомни електроцентрали. Тя беше въведена след терористичните атаки от 11 септември 2001 г.

Германското министерство на околната среда заяви, че федералното и провинциалните правителства са единодушни в мнението си, че в момента е от решаващо значение да се осигури адаптирана защита на временните складови помещения от въздушни атаки, обобщава NDR.

През последните три години неизвестни дронове са били забелязани над съоръжението за съхранение на отпадъци Nord на Energiewerke Nord в Любмин, където се помещават 74 контейнера Castor, съдържащи високо радиоактивни отпадъци. Наред с любителските дронове, NDR твърди, че там може да са били разположени професионални безпилотни летателни апарати, използвани за наблюдение на обекта.

Прелитания на дронове са нарушавали работата на граждански съоръжения в Германия няколко пъти през последните месеци. Според министъра на вътрешните работи Александър Добриндт, рояци дронове са били забелязани в небето над Шлезвиг-Холщайн в нощта на 26 септември. На 3 октомври летището в Мюнхен е преустановило дейността си поради появата на няколко безпилотни летателни апарата. Както съобщава вестник „Билд“, в същия ден системата за откриване на въздушно пространство на Федералната полиция е открила нарушение на въздушното пространство в западната част на летище Франкфурт.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор
    Ние такава зона имаме от 60 години.

    Коментиран от #3

    18:27 02.11.2025

  • 2 Само питам

    2 0 Отговор
    А ние какво правим с хранилището си за радиоактивни отпадъци , което Бойко построи за да обслужва американците ? Украински номера са много вероятно . Колко му е англосаксонците да направят тероризъм , за да обвинят Москва ? Напълно в английски стил би било .

    18:44 02.11.2025

  • 3 Всъщност

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Ама нямахме , преди американското гориво ! Щото братушките си прибираха отпадъка за рециклиране . А американците го оставят в България .

    Коментиран от #5

    18:46 02.11.2025

  • 4 БГ небе -свободна зона

    2 0 Отговор
    Черти наляво и на дясно по цял ден. Всеки си пръска както иска.Ганю търчи по аптеки и по болници.

    18:48 02.11.2025

  • 5 Радиоактивните

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Всъщност":

    отпадъци са три типа - слаборадиоактивни (най-вече медицински и тия от датчици), среднорадиоактивни(били близо до реактора) и високорадиоактивни (топлинните пръчки). За слабите имаме няколко хранилища, а руснаците досега взимаха само високорадиоактивните. Среднорадиоактивните от 1-4 реактори си седят в АЕЦ-а и чакат хранилище.

    19:00 02.11.2025

