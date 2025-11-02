Шътдаун: Недостигът на авиодиспечери увеличава рисковете за въздушния транспорт в САЩ

Недостигът на авиодиспечери, причинен от спирането на работата на федералното правителство, е увеличил рисковете за въздушния транспорт и въздушните пътувания в Съединените щати, заяви министърът на транспорта и временен шеф на НАСА Шон Дъфи в интервю за CBS News.

Ръководителят на агенцията отбеляза, че авиодиспечерите не са получавали заплати от няколко седмици и са изправени пред значителен стрес, тъй като се борят да издържат семействата си, поради което много от тях отсъстват от работа.

„Това увеличава ли рисковете в системата? Разбира се, че увеличава. Но ние винаги се справяме с това. Не искаме инциденти. Искаме хората да пътуват безопасно, така че ще забавим и ще спрем движението, ако смятаме, че не можем да осигурим безопасността на хората, докато пътуват от точка А до точка Б“, каза той.

Ръководителят на агенцията отбеляза, че не планира да съкращава авиодиспечери, които отсъстват по време на спирането. „Нямам планове да съкращавам диспечери. Те се нуждаят от подкрепа, те се нуждаят от пари, те се нуждаят от заплати. Не трябва да бъдат съкращавани“, каза той.

Предния ден Федералната авиационна администрация на САЩ съобщи, че приблизително половината от основните центрове за контрол на въздушното движение в страната изпитват недостиг на персонал поради спирането на работата. Според агенцията близо 13 000 диспечери на въздушното движение работят без заплащане от няколко седмици.

Частичното спиране на работата на федералното правителство на САЩ започна в полунощ на 1 октомври поради липса на финансиране, след като в Конгреса не успяха да постигнат споразумение по определени разходни пера, включително здравеопазване. Демократи и републиканци се обвиняват взаимно, че са провокирали спирането и са го удължили с политически цели.

От 1977 г. насам финансирането на федералното правителство е било прекъсвано повече от 20 пъти поради разногласия между администрацията и Конгреса. Най-дългият период е бил 35 дни – от 22 декември 2018 г. до 25 януари 2019 г. (по време на първия мандат на Доналд Тръмп).

Според министъра на енергетиката Крис Райт, Съединените щати възнамеряват да провеждат подкритични експлозии, които не генерират верижна ядрена реакция, като част от своите ядрени изпитания.

На 29 октомври президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е инструктирал Пентагона незабавно да възобнови изпитанията на ядрени оръжия. „Тестовете, за които говорим, са системни тестове. Това не са ядрени експлозии, а по-скоро това, което се нарича подкритични експлозии, при които се тестват всички останали части на ядреното оръжие, за да се уверите, че имат правилната геометрия и могат да инициират ядрена експлозия“, каза той в интервю за Fox News.