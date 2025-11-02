Новини
Свят »
Израел »
Шътдаун: Недостигът на авиодиспечери увеличава рисковете за въздушния транспорт в САЩ

Шътдаун: Недостигът на авиодиспечери увеличава рисковете за въздушния транспорт в САЩ

2 Ноември, 2025 19:30, обновена 2 Ноември, 2025 20:13 702 12

  • сащ-
  • летища-
  • правитлество-
  • самолети-
  • шътдаун

Близо 13 000 управляващи въздушното движение работят без заплащане от няколко седмици

Шътдаун: Недостигът на авиодиспечери увеличава рисковете за въздушния транспорт в САЩ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Недостигът на авиодиспечери, причинен от спирането на работата на федералното правителство, е увеличил рисковете за въздушния транспорт и въздушните пътувания в Съединените щати, заяви министърът на транспорта и временен шеф на НАСА Шон Дъфи в интервю за CBS News.

Ръководителят на агенцията отбеляза, че авиодиспечерите не са получавали заплати от няколко седмици и са изправени пред значителен стрес, тъй като се борят да издържат семействата си, поради което много от тях отсъстват от работа.

„Това увеличава ли рисковете в системата? Разбира се, че увеличава. Но ние винаги се справяме с това. Не искаме инциденти. Искаме хората да пътуват безопасно, така че ще забавим и ще спрем движението, ако смятаме, че не можем да осигурим безопасността на хората, докато пътуват от точка А до точка Б“, каза той.

Ръководителят на агенцията отбеляза, че не планира да съкращава авиодиспечери, които отсъстват по време на спирането. „Нямам планове да съкращавам диспечери. Те се нуждаят от подкрепа, те се нуждаят от пари, те се нуждаят от заплати. Не трябва да бъдат съкращавани“, каза той.

Предния ден Федералната авиационна администрация на САЩ съобщи, че приблизително половината от основните центрове за контрол на въздушното движение в страната изпитват недостиг на персонал поради спирането на работата. Според агенцията близо 13 000 диспечери на въздушното движение работят без заплащане от няколко седмици.

Частичното спиране на работата на федералното правителство на САЩ започна в полунощ на 1 октомври поради липса на финансиране, след като в Конгреса не успяха да постигнат споразумение по определени разходни пера, включително здравеопазване. Демократи и републиканци се обвиняват взаимно, че са провокирали спирането и са го удължили с политически цели.

От 1977 г. насам финансирането на федералното правителство е било прекъсвано повече от 20 пъти поради разногласия между администрацията и Конгреса. Най-дългият период е бил 35 дни – от 22 декември 2018 г. до 25 януари 2019 г. (по време на първия мандат на Доналд Тръмп).

Според министъра на енергетиката Крис Райт, Съединените щати възнамеряват да провеждат подкритични експлозии, които не генерират верижна ядрена реакция, като част от своите ядрени изпитания.

На 29 октомври президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е инструктирал Пентагона незабавно да възобнови изпитанията на ядрени оръжия. „Тестовете, за които говорим, са системни тестове. Това не са ядрени експлозии, а по-скоро това, което се нарича подкритични експлозии, при които се тестват всички останали части на ядреното оръжие, за да се уверите, че имат правилната геометрия и могат да инициират ядрена експлозия“, каза той в интервю за Fox News.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами това е добре

    6 0 Отговор
    Да продължават така.нямат друго решение

    20:04 02.11.2025

  • 2 Айде бе

    9 0 Отговор
    фалиралите да обявят най-после официално че са банкрутирали.
    Печатницата им е ръждясала и Китай вече не им продава хартия и зелена боя, сега тези са се паникьосали, нямат пари даже за заплатите на Пентагона.

    20:09 02.11.2025

  • 3 Гориил

    7 0 Отговор
    Финансирането на Бандера никога не спира.Парадоксално е, че 46 милиона американци гладуват, но не протестират срещу безсмисленото харчене на милиарди долари.

    Коментиран от #5, #9

    20:09 02.11.2025

  • 4 Резервен вариант

    8 0 Отговор
    А, верно ли?...Ал Кайда имат пилоти

    20:14 02.11.2025

  • 5 Вакрил

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Гориил":

    Горди са,че са американци

    20:15 02.11.2025

  • 6 Пич

    9 0 Отговор
    Говедата са в непрестанен ДАУН !!! Сега като си изтеглят филмовата армия от България , кой ще варди паветниците от нашата любов ?! Ще им правим - По пет на нож.......

    20:16 02.11.2025

  • 7 Неразбрал

    4 0 Отговор
    Нали ги съкратихте по време на ковида? Никой не летял?

    20:24 02.11.2025

  • 8 Изключителноста на саш

    4 0 Отговор
    На показ😅😅🤣🤣🤣🤣🤣

    20:32 02.11.2025

  • 9 Саш е пропаднала кочина

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гориил":

    Нека гладуват и без друго са мазни шопари по 200 300 кила средно

    20:34 02.11.2025

  • 10 демократ

    2 1 Отговор
    То техния даун е нащо недостижимо.
    Батки плеймейтки панелки аудита на агу е ахти и ко чината балканска.

    20:37 02.11.2025

  • 11 Артилерист

    1 0 Отговор
    Липсата на правителство в САЩ е номер на демократите за да попречат на дейността на президента Тръмп. Изобщо може да се счита, че с демокрацията в САЩ е приключено. Там всичко може да се изопачи, изкриви, извърти, преформатира според акцента на момента. Там в журналистическите факултети, например, учели, че ФАКТИТЕ СА БЯЛ РАСИЗЪМ И СА БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ. Тоест няма факти, които да не могат да се игнорират. За това има много доказателства, като се започне примерно с убийството на американските президенти, но най-категоричното са съчинените поводи за десетките войни на американците след Втората световна война, включително и настоящата война САЩ на Байдън и западняците срещу Русия чрез украинците. За да не отиваме на по-сложни политически сюжети само си припомнете колко убедително американският военен министър размахваше колбичка с бял прах пред ООН и убеждаваше, че това е иракско бойно отровно вещество и затова Ирак трябва да бъде нападнат и разоръжен. И точно така стана. Само че следи от БОВ не бяха открити въпреки, че Ирак беше разоран и опустошен от американците.

    20:47 02.11.2025

  • 12 Унуфриий

    1 0 Отговор
    Ко ,туй нящо шътдаун бре??🤔

    20:47 02.11.2025