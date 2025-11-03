Новини
Поява на дрон спря полетите на летището в германския град Бремен

3 Ноември, 2025 03:47, обновена 3 Ноември, 2025 03:50 486 1

Въздушният трафик е бил възобновен около един час по-късно

Поява на дрон спря полетите на летището в германския град Бремен - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Полетите на летището в германския град Бремен бяха временно преустановени, след като тази вечер в близост до аеропорта беше забелязан дрон, съобщи полицията, цитирана от ДПА.

Дронът е бил забелязан около 19:30 ч. местно време (20:30 ч. българско време), което е довело до незабавно спиране на полетите, съобщи говорител на полицията. Въздушният трафик е бил възобновен около един час по-късно, добави той.

Първоначално не е станало ясно кой контролира дрона.

Според местния новинарски сайт "Отвън и отвътре" (buten und binnen), полет от Лондон е трябвало да бъде пренасочен към Хамбург поради прекъсването, а полет за Лондон не е могъл да излети навреме.

Инцидентът се случва, след като в петък полетите на международното летище в Берлин бяха преустановени за около два часа след забелязване на дрон. Броят на инцидентите с дронове с неизвестен произход се увеличава в Германия и извън нея.

Операциите на второто по големина летище в Германия в Мюнхен бяха прекъснати в началото на октомври поради забелязване на дронове.

Дроновете са забранени в радиус от 1,5 километра от германските летища, за да се предотврати смущаване на полетите. Забелязването им може да доведе до частично или пълно преустановяване на операциите, а незаконните полети в близост до летища се третират като опасна намеса в гражданската авиация и могат да бъдат строго наказвани. Дронове наскоро причиниха и временното затваряне на няколко датски летища, припомня ДПА.


Германия
  • 1 само питам

    0 0 Отговор
    памперсите свъшиха ли спешно?

    04:06 03.11.2025

