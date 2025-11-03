Новини
Тръмп: Ако съдът спре тарифите ми, отиваме по дяволите

3 Ноември, 2025 05:49, обновена 3 Ноември, 2025 06:00 517 2

Върховният съд на САЩ насрочи заседание за 5 ноември, за да разгледа законността на множество мита, наложени от администрацията на САЩ

Тръмп: Ако съдът спре тарифите ми, отиваме по дяволите - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю за CBS News, че ако Върховният съд обяви тарифите за незаконни, икономиката на страната „ще отиде по дяволите“.

„Мисля, че страната ни ще пострада изключително много. Мисля, че икономиката ни ще отиде по дяволите. Това е най-важният въпрос, който ще се обсъжда във Върховния съд за последните 100 години“, подчерта той.

Върховният съд на САЩ насрочи заседание за 5 ноември, за да разгледа законността на множество тарифи, наложени от администрацията на САЩ. Делото беше образувано, след като група представители на бизнеса заведоха дело срещу правителството на САЩ, твърдейки, че тарифите са незаконни и вредят на техните компании.

„Няма да ходя в съда в сряда“, написа президентът в социалната медийна платформа TruthSocial. Тръмп обясни решението си, като каза, че не иска присъствието му да отклонява вниманието от евентуалната законност на тарифите.

На 29 август Апелативният съд на САЩ за окръг Колумбия установи, че Тръмп няма правомощия да налага много от обявените от него тарифи. На 4 септември администрацията на Тръмп подаде молба до Върховния съд да отмени заповедта.

Тръмп и висши членове на неговата администрация, включително министърът на търговията Хауърд Лътник и търговският представител Джеймисън Гриър, многократно са настоявали за запазване на тарифите, твърдейки, че неспазването им би застрашило търговските преговори на САЩ с други страни и съществуващите сделки.

На 2 април Тръмп обяви тарифи за стоки от 185 страни и територии. По-късно американският лидер коригира тарифните ставки за редица държави.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Червената шапчица

    1 0 Отговор
    Хич да не ти пука.. идваш при нас...

    06:07 03.11.2025

  • 2 ЗОРО

    1 0 Отговор
    По-просто е! За да не отидат САЩ по дяволите, трябва да спрат да трошат пари във войни!!!

    06:09 03.11.2025